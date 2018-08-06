Голкипер «Оренбурга» Евгений Фролов в матче второго тура против «Крыльев Советов» сыграл на «ноль» и сумел отразить пенальти, а его команда победила в гостях 3:0. Корреспондент «Советского спорта» расспросил вратаря о его маленьких секретах, попросил сравнить премьер-лигу и ФНЛ, а также узнал о желании попасть в сборную страны.

ОШИБКА И ВЫХОДНОЙ

– Вас судьба помотала по стране: «Мордовия», «Знамя Труда» (Орехово-Зуево), «Сахалин», «Торпедо» (Москква), «Балтика» (Калининград), «Динамо» (Москва), «Кубань» (Краснодар). Можно сказать, что «Оренбург» – ваш клуб?

– Мне везде было очень комфортно. И в «Оренбурге» мне нравится, главное – то, что я играю постоянно.

– Несколько сезонов вы провели в московском «Динамо», которое в 2011-2014 годах выступало очень неплохо и в российском чемпионате, и в Лиге Европы. Почему тогда не получилось закрепиться в составе?

– Я был тогда гораздо моложе и совсем без опыта. А конкурировать пришлось с отличными вратарями Владимиром Габуловым, Романом Березовским и Антоном Шуниным. Все они привлекались в сборные своих стран: Роман – Армении, Владимир и Антон – России. Пробиться в состав было крайне тяжело.

– Если бы сегодня попали в ту компанию, могли побороться за место в основе?

– Думаю, да. Сейчас я, конечно, повзрослел, вырос как вратарь и как личность.

– В первом туре в игре против «Спартака» вы допустили результативную ошибку и «Оренбург» проиграл 0:1. Согласны?

– Конечно. Свои ошибки никогда не отрицаю. Но есть моменты, когда ты пытался сыграть правильно, но не получилось. В игре со «Спартаком» была именно такая.

– Долго переживали?

– Не очень. Тот момент почти на меня не повлиял, и я продолжил играть так, как умею.

– Спартаковские болельщики сильно мешали во время встречи?

– Когда идет игра, я на фанатов не обращаю внимания. А вот после игры, когда шел к парковке, болельщики красно-белых вели себя очень корректно: задавали вопросы, предлагали подвезти.

– Может быть, это из-за того, что вы «помогли» их команде победить?

– Допускаю (улыбается). В случае другого исхода они наверняка вели бы себя по-другому.

– Вы после матча со «Спартаком» остались в Москве?

– Да, у нас был выходной день, и я полетел в Оренбург чуть позже.

ПЕНАЛЬТИ И ЮМОР

– С самарцами у вас особые счеты еще с прошлого сезона, когда «Оренбург» и «Крылья Советов» боролись за первое место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ)?

– Соперники у нас все интересные и принципиальные. А с самарцами обе игры прошлого сезона были от ножа. Особенно во первом круге, когда у нас в середине первого тайма был удален капитан команды Дмитрий Андреев. Мы проигрывали 0:1, вели 2:1, а победу (3:2) вырвали в самой концовке встречи. С «Крыльями Советов» очень интересно играть.

– Во время чемпионата мира было много пенальти, в том числе и в послематчевых сериях. Их просмотр помогает отражать 11-метровые?

– Меня трудно чем-то удивить. К тому же, считаю, что отражению пенальти научиться нельзя. Это – либо особая чуйка, либо серьезная аналитика, проводимая тренерским штабом.

– В воскресном матче с «Крыльями» что было?

– Просто удачно упал и оказался в нужное время в нужном месте.

– Во флэш-интервью сразу после матча вы признались, что отраженный пенальти вам приснился накануне встречи.

– Там я подыграл корреспонденту «Матч ТВ». Он сказал: «Такое ощущение, что пенальти вам приснился и вы все знали заранее». Я ответил – да-да, конечно. Включил, одним словом, юмориста (улыбается).

– Пенальти вам не снятся?

– Пока нет (смеется).

– Статистику отраженных пенальти ведете?

– Нет, это давно уже не интересно. Вот когда тебе 15-16 лет, такие моменты заводят. Сейчас – взрослый футбол, игра, за игрой. Некогда следить. Такая статистика – для журналистов и статистиков.

– Вам попадалась на глаза?

– Нет.

«СПАРТАК» И «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»

– Можете сравнить «Спартак» и «Крылья Советов»?

– Это сложно. «Крылья» в первом туре играли с ЦСКА и выглядели очень здорово. Сразу было видно, что это – боевитая команда, которая никого не боится, умеет и любит играть в атакующий футбол. В игре с нами у них тоже было много голевых моментов. Просто мы реализовали их, а соперник – нет. «Спартак» же быстро забил и дальше играл по счету: спокойно, солидно и никуда не торопясь. К сожалению, мы им не смогли создать серьезные проблемы.

Силу команд можно будет сравнивать после 5-6 туров или после очной встречи. Но, что точно известно, откровенно слабых соперников в этом сезоне точно болельщики не увидят.

– Кто-то считает, что уровень премьер-лиги значительно выше, чем в ФНЛ, но есть специалисты, утверждающие обратное. Вы на чьей стороне?

– Считаю, что премьер-лига значительно выше. В ФНЛ, в основном, делается ставка на силовую борьбу. В премьер-лиге же выступает много игроков сборных своих стран. Можно даже сказать, кудесников мяча. Возьмите тех же спартаковцев Зе Луиша и Луиса Адриано.

– 12 августа в Оренбург приедет «Локомотив». Кого из атакующих игроков чемпиона страны опасаетесь больше всего?

– Никого не боимся. Если испугался перед матчем, значит проиграл заранее. В «Локомотиве» – такие же игроки, только, может быть, чуть поопытнее и помастеровитее. Но матчи чемпиона с «Уфой» и «Спартаком» показали, что с железнодорожниками можно играть. Многое зависит от нас. Если отдадим инициативу, соперник этим точно воспользуется. Но мы постараемся наладить контригру.

ЗАДАЧИ И СБОРНАЯ

– Какие задачи стоят перед «Оренбургом»?

– Идем от матча к матчу и стараемся выиграть ближайшую встречу.

– Думал, скажете, хотим не вылететь или закрепиться в середине турнирной таблицы.

– Ну как можно ставить такие задачи? Есть или титул, или ничего.

– Неужели есть мысли о чемпионстве?

– Скажу так: ничего невозможного нет. «Лестер» же стал чемпионом, имея в соперниках суперклубы. Об этом мы не думаем, объективно оцениваем свои силы, а на каком месте окажемся, посмотрим в конце сезона.

– У вас есть мысли о сборной страны?

– Каждый футболист мечтает туда попасть. Я – не исключение. Если вызовут, буду просто счастлив.