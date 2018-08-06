Выбери лучший гол 2-го тура РПЛ! (видео)
Сайт «Советского спорта» предлагает своим посетителям выбрать лучший гол 2-го тура российской премьер-лиги.
Голосование продлится до 23:59 мск 7 августа.
«Динамо» – «Рубин» – 1:1
Голы: Черных, 14 – Полоз, 51
«Урал» – «Краснодар» – 1:2
Голы: Бикфалви, 6 – Классон, 48; Мамаев, 89
«Зенит» – «Арсенал» – 1:0
Гол: Шатов, 61
«Локомотив» – «Спартак» – 0:0
«Крылья Советов» – «Оренбург» – 0:3
Голы: Козлов, 26, 45+1; Бреев, 38
ЦСКА – «Ростов» – 0:1
Гол: Паршивлюк, 7
«Ахмат» – «Енисей» – 1:0
Гол: Иванов, 60
«Уфа» – «Анжи» – 3:0
Голы: Игбун, 3; Ванек, 87, 89