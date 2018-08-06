V4x3 l 1533574179884

Голосование продлится до 23:59 мск 7 августа.

Выбери лучший гол 2-го тура РПЛ
даты проведения: 06.08.2018 г. – 07.08.2018 г. Обсудить

«Динамо» – «Рубин» – 1:1
Голы: Черных, 14 – Полоз, 51

«Урал» – «Краснодар» – 1:2 
Голы: Бикфалви, 6 – Классон, 48; Мамаев, 89

«Зенит» – «Арсенал» – 1:0 
Гол: Шатов, 61

«Локомотив» – «Спартак» – 0:0

«Крылья Советов» – «Оренбург» – 0:3
Голы: Козлов, 26, 45+1; Бреев, 38

ЦСКА – «Ростов» – 0:1
Гол: Паршивлюк, 7

«Ахмат» – «Енисей» – 1:0
Гол: Иванов, 60

«Уфа» – «Анжи» – 3:0
Голы: Игбун, 3; Ванек, 87, 89

Теги

Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте. Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.

Введите свою почту для восстановления пароля

Чтобы проголосовать, нужно войти или зарегистрироваться.