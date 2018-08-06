Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин, работающий советником в руководстве столичного клуба, прокомментировал не самый удачный по результату старт сезона и связанные с командой трансферные новости.

«НЕ НАДО ВЫВОДОВ О МИРАНЧУКАХ ПО ДВУМ МАТЧАМ»

– «Локомотив» довольно активно вел себя на летнем рынке. Каковы первые впечатления от новичков?

– По двум турам РПЛ и Суперкубку судить тяжело. Хотя, к примеру, Гжегож Крыховяк в игре со «Спартаком» понравился. Даже мог забить в концовке… В любом случае всем новичкам еще нужно сыграться, адаптироваться, привыкнуть к требованиям тренера. Уровень пришедших футболистов – очень высокий. Послужной список того же Крыховяка или Бенедикта Хеведеса говорит о многом. «Локомотив» на всех рассчитывает. Впереди длинный сезон, Лига чемпионов, ждем отдачи.

Я сам, как нападающий, больше интересуюсь атакой. И надеюсь, эта линия в ближайшее время будет еще укреплена. Надо, чтобы команда больше забивала, играла зрелищно. Думаю, так и будет.

– Какова вероятность перехода из «Шальке» в «Локомотив» швейцарского форварда Бреэля Эмболо?

– Полагаю, этот трансфер вряд ли состоится. Но новый нападающий будет. Потерпите чуть-чуть.

– Речь идет о Федоре Смолове?

– Генеральный директор «Локомотива» (Илья Геркус. – Прим. ред.) на ТВ все рассказал по теме. Добавить мне нечего. Да и вообще, до оформления любой сделки дополнительная информация ни к чему.

– Переговоры с «Краснодаром» по Смолову идут?

– Без комментариев.

– «Локомотив» никак не может забить. В своем нынешнем виде атака неполноценна?

– Нет, подбор игроков хороший. Но сквозит какая-то неуверенность. Это начало сезона. Так бывает. Голы все равно придут. А когда ребята раскрепостятся, «Локомотив» заиграет иначе.

– Почему Алексей и Антон Миранчуки не похожи на себя?

– У них был тяжелый сезон, затем без отдыха они отправились в сборную. Нужно время для обретения формы. Не надо делать выводы по двум матчам. На самом деле, братья Миранчуки прибавляют от игры к игре. Как и вся команда.

«БОЛЕЛЬЩИКАМ «ЛОКО» ИНТЕРЕСНО УВИДЕТЬ НОВЫЕ «ЛУЖНИКИ»

– У «Спартака» и ЦСКА атака пока тоже хромает. В чем причины игровых проблем лидеров?

– У нас футбол такой. Все команды обороняются, главное – сзади сыграть на ноль. 0:0 тоже приносит очко, и это многих устраивает… Отсюда такая низкая результативность. Но когда фавориты разгонятся, голы пойдут. И у нас, и у «Спартака», и у ЦСКА.

– Почему на матче «Локомотив» – «Спартак» не было аншлага?

– Я не заметил больших проплешин на трибунах. Был почти аншлаг. И атмосфера была замечательной, и игра неплохая. Единственный недостаток – отсутствие голов.

– Илья Геркус хотел бы, чтобы «Локомотив» проводил большие еврокубковые матчи в «Лужниках». Как вам такая идея?

– Насколько я знаю, в Англии такое практикуется. Так почему не взять на вооружение зарубежный опыт – чтобы увеличить потенциальную аудиторию значимых игр? И для клуба это дополнительная прибыль. И нашим болельщикам, которые не посещали матчи чемпионата мира, было бы интересно увидеть обновленные «Лужники».

– А «Локомотив» готов сражаться на два фронта – в РПЛ и Лиге чемпионов?

– Опыт и класс команды это позволяет. Сражаться будем на трех фронтах, не забывайте про кубок. Если мы реализуем все трансферные планы, то тем более сможем решать самые серьезные задачи во всех турнирах. В этом не сомневаюсь.

– 8 августа борьбу в квалификации Лиги чемпионов начинает «Спартак». Чего ждете от матча в Салониках?

– Мы будем желать победы «Спартаку». Чем больше наших команд в Лиге чемпионов, тем лучше. Все возможности пройти ПАОК у красно-белых имеются. Главное – не допустить расслабленности. По составу «Спартак» соответствует уровню группового этапа Лиги чемпионов.

– «Локомотиву» спартаковцы забить не смогли, хотя моменты создавали…

– Отлично сыграл Гилерме. Во втором тайме «Локомотив» выровнял игру. Где-то не повезло сопернику, где-то нам, счет по игре. Мы еще не набрали идеальные кондиции, «Спартак» функционально готов чуть лучше. Желаем удачи Массимо Каррере в Салониках.