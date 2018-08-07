«Астана» – «Динамо» Загреб

За последние годы лидер казахстанского футбола показал, что ему по силам играть на равных с командами уровня загребского «Динамо». В предыдущих розыгрышах ЛЧ, в квалификации, астанинцы проходили и АПОЭЛ, и «Легию», и «Марибор». Но было это в эру Станимира Стоилова, сегодня возглавляющего сборную Казахстана. «Сутьеску» и «Мидтьюлланн» «Астана» обыграла уже под управлением украинца Романа Григорчука – в обоих случаях ей удавалось победить дома.

«Карабах» – БАТЭ

В четырех матчах квалификации «Карабах» не пропустил ни одного гола. Правда, соперники были откровенно слабые – словенская «Олимпия» и албанский «Перпарими». Встреча с БАТЭ – командой принципиально иного уровня – едва ли сложится для агдамцев также легко. Борисовчане не пробивались в групповую стадию два года подряд, поэтому их мотивация понятна. Финский ХИК в предыдущем раунде они одолели благодаря победе на выезде – хозяева сегодняшнего матча должны держать это в уме.

«Мальме» – «Види»

По логике, «Мальме» должен регулярно проходить сито отбора и играть в основной стадии ЛЧ. Этому способствует и крепкий состав команды, и система проведения шведского чемпионата – «весна-осень» (то есть к старту турнира клуб подходит, успев набрать форму). Но всякий раз Маркусу Розенбергу и его партнерам что-то мешает. Кстати, в нынешнем сезоне 35-летний ветеран действует в атаке вместе с экс-нападающим ЦСКА Карлосом Страндбергом. Румынский «Клуж» «Мальме» бы не прошел, если бы не гол бывшего армейца. А в составе «Види» главные роли исполняют в недавнем прошлом игроки «Зенита» – Данко Лазович и Саболч Хусти. Оба успели забить по голу в текущем розыгрыше ЛЧ.

«Славия» – «Динамо» Киев

Киевляне начали футбольный год с четырех побед с одинаковым счетом 1:0. Но главное то, что в двух случаях они были одержаны над «Шахтером» – в суперкубке и в чемпионате. А это, согласитесь, показатель высокого уровня готовности команды к сезону. В свою очередь, Йиндрих Тришовски (главный тренер «Славии») может быть доволен результативной игрой своих парней – после трех туров пражский клуб с девятью очками лидирует в чемпионате Чехии и имеет лучшую разницу мячей – 10:1. На «Эден Арене» чья-то победная серия будет прервана.

«Стандард» – «Аякс»

«Аякс» играючи разобрался с «Штурмом» (2:0 и 3:1), и к матчам со «Стандардом» амстердамцы подходят в роли явного фаворита. Усилили вице-чемпионов Голландии Душан Тадич и вернувшийся домой Дэйли Блинд. Переживает вторую молодость Хунтелаар. Зато у бельгийцев есть свой весомый аргумент – Мишель Прюдомм – специалист куда более опытный по сравнению с Эриком Тен Хагом. Ну и нельзя также не отметить, что второй сезон за льежский клуб выступает мексиканец Гильермо Очоа – голкипер, который в состоянии вытащить самый безнадежный матч. А значит, шансы у бельгийцев есть.

«Црвена Звезда» – «Спартак» Трнава

Чемпион Сербии может добиться уникального достижения – пройти в квалификации второй по счету «Спартак». Одолеть юрмальский, который тренирует Александр Гришин, удалось в концовке ответного матча. С трнавским будет непросто – несмотря на провальный старт в чемпионате Словакии, коллектив Радослава Латала в прошлом раунде оказался сильнее опытной варшавской «Легии».

«Бенфика» – «Фенербахче»

Центральная игра вторника состоится в Лиссабоне. Все билеты на матч вице-чемпионов Португалии и Турции были распроданы еще в воскресенье. «Бенфика» преодолела сложнейший этап подготовки, приняв участие в набирающем популярность международном кубке чемпионов. Встречи с «Ювентусом» и «Боруссией» были сыграны в США, и домой команда вернулась неделю назад. Сегодняшняя игра покажет, успели ли хозяева восстановиться после длительных перелетов.

У «Фенера» новый тренер – им стал Филипп Коку, новый президент – Али Коч, сменивший Азиза Йылдырыма, управлявшего клубом около 20 лет, и новый спортивный директор – француз Дамьен Комолли, известный по работе с «Монако», «Арсеналом», «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем». А вот состав почти не изменился – по-прежнему в строю Жулиано, Вальбуэна и Нойштедтер. Не будем забывать, что победитель этой пары выходит на московский «Спартак», если тот, конечно, пройдет греческий ПАОК.