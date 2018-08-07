Валерий Непомнящий не имеет звания «Заслуженный тренер России». Но по степени уважения к нему со стороны футбольного сообщества Валерий Кузьмич – не то, что заслуженный, а поистине Народный тренер страны. 7 августа он справляет очередной юбилей – 75 лет! Причем встречает его он на выезде, в Томске, где проработал несколько лет, где его любят и почитают. Встречает в статусе главного тренера «Балтики», которая неудачно начала новый сезон, но от которой многого ждут. Потому что она в руках Непомнящего.

ФНЛ И РПЛ

– Вы работали в чемпионатах Китая, Японии, Южной Кореи, нашей премьер-лиге. В ФНЛ сложнее, чем в перечисленных турнирах?

– Да. По многим причинам. Назову две главные – долгие перелеты и высокая конкуренция.

Команда не делается за месяц, на это нужно время Валерий Непомнящий

– «Балтика» на старте буксует, хотя в составе много известных имен. В чем причина?

– Строится новая команда. Пока нам не удалось отладить действия в обороне, из-за чего пропускаем в каждой игре. Не виден фундамент. Впереди тоже не все получается, моменты и подходы создаем, но вот с завершением атак – проблема. И баланса между линиями тоже пока нет.

– При этом руководство ставит задачу выйти в РПЛ к 2020 году.

– Вот именно – к 2020-му. То есть, за два сезона. А сейчас только-только начался первый из них. Команда не делается за месяц, на это нужно время.

– Даже когда вместе объединяются такие опытные мастера как Алан Касаев, Владимир Дядюн, Дмитрий Торбинский?

– По их отношению к тренировкам никаких претензий нет. Но наша командная игра оставляет желать лучшего. У меня уже был большой разговор с футболистами. Они сказали: «Не беспокойтесь, мы все исправим. Нужно лишь наладить взаимодействия». Мне это тоже ясно: с листа сыграть симфонию очень сложно. Многие любят говорить, что результат определяет все. Но у нас сейчас немножечко не так. Посложнее.

– Интерес к футболу в Калининграде удивил?

– Не то чтобы удивил, а скорее порадовал. Калининград – футбольный регион. Мы всего раз сыграли дома, но я успел это почувствовать. Болельщики, кстати, очень требовательные.

– После гостевого поражения 1:3 от «Чертанова» вы, говорят, еще и с лидерами фан-движения встречались.

– Да, поговорили. Ребята сильно озабочены результатами команды. Их они не устраивают. Но беседа прошла в очень корректной форме.



Валерий Непомнящий и представители сборной Камеруна. Фото Imago/Sven Simon

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ФНЛ ПОСЛЕ ЧЕТЫРЕХ ТУРОВ

ТОМСК И ЮБИЛЕЙ

– Тяжело летать по 7-8 часов в вашем возрасте?

– Я его совершенно не чувствую, спасибо маме с папой. Работал и в Китае, и в Южной Корее, и в Японии – там тоже приходилось много летать, пусть и не на такие расстояния, как в России. Уже привычка.

У меня было три билета на матчи чемпионата мира, но их я покупал еще до того, как позвали в Калининград. Сроки матчей и сборов совпали. Пришлось билеты раздать друзьям. Они были просто счастливы Валерий Непомнящий

– Юбилей застал вас в Томске. Символично?

– Да, это очень близкий мне город. Работу в «Томи» вспоминаю с теплотой.

– Уже продумали программу празднования?

– Совершенно об этом не думаю. Это не первый мой юбилей. Надеюсь, и не последний. В Томске у меня много друзей, поэтому поздравлений будет достаточно.

– Главное, чтобы друзья и поздравления не помешали подготовке к игре.

– Это вряд ли. Работа – прежде всего, остальное – потом.



Декабрь 1965 года. Самарканд. Валерий Непомнящий на службе в армии. Фото из личного архива

ФРАНЦИЯ И ДЕШАМ

– За чемпионатом мира внимательно следили?

– Да, спасибо телевидению, увидел все интересующие меня встречи. Иногда сидел перед телевизором и ночами.

Сборная России показала очень качественный футбол. И нельзя принижать роль каждого из игроков и членов тренерского штаба Валерий Непомнящий

– А на стадион удалось выбраться?

– К сожалению, нет. У меня было три билета, но их я покупал еще до того, как позвали в Калининград. Сроки матчей и сборов совпали. Пришлось билеты раздать друзьям. Они были просто счастливы.

– ЧМ-2018 показал, что в современном футболе побеждают рациональные команды, которые действуют от обороны. Согласны?

– Так играли французы, ставшие чемпионами мира. Значит, они все делали правильно! Чемпионат мира – короткий турнир, всего семь матчей. Там не до экспериментов – нужно быть сильнее здесь и сейчас. Думаю, проявилось мастерство главного тренера сборной Франции Дидье Дешама.

– То есть, вы не согласны с критиками, которые считают, что Дешам до конца не раскрыл атакующий потенциал Антуана Гризманна, Килиана Мбаппе, Оливье Жиру?

– Французы спокойно делали свое дело. И могли прибавить в любой момент, как произошло в матче с Аргентиной. Такой рациональный подход достоин не критики, а, наоборот, восхищения.



1995 год. Южнокорейский «Юконг» после победы в Кубке страны. Фото из личного архива

ДЗЮБА И ЗМС

– Сборная России на чемпионате мира прыгнула выше головы?

– Не согласен. Четвертьфинал – наш сегодняшний уровень. Вот, говорят, что выиграли только у Саудовской Аравии и Египта. Но матчи с Испанией и Хорватией тоже нужно было довести до серии пенальти. Мы показали очень качественный футбол. И нельзя принижать роль каждого из игроков и членов тренерского штаба. А особо отмечу Сергея Игнашевича и Игоря Акинфеева, который в самые нужные моменты совершал подвиги.

– Но в контрольных матчах перед ЧМ-2018 сборная выглядела очень бледно.

– Не стоит обращать внимания на результаты таких игр. Станислав Черчесов перестраивал схему на ходу, а на самом чемпионате своевременно проводил замены. Мне потенциал команды был виден еще год назад. Я и тогда говорил, что мы не безнадежны. Правда, предполагал, что новому поколению потребуется год-полтора для резкого прогресса. Но все получилось быстрее. Игроки и тренеры показали, что умеют держать удар – на них же столько грязи вылилось, а они выдержали.

– Еще в 2009 году у вас в «Томи» играл совсем еще юный Артем Дзюба. Тогда он был таким же, как сейчас?

– Абсолютно! Всегда повторял: Дзюба – командный игрок и очень не любит проигрывать. В каждой новой команде он пытается доказать, что его недооценивают. И везде Артем завоевывал авторитет. Не каждый способен в нужный момент собрать команду и сказать важные слова. А Артем всегда мог. В сборной я увидел то же самое что тогда в Томске.

– Но ведь в клубах у Дзюбы не всегда получалось. Что нужно делать тренеру, чтобы такой футболист раскрылся? Может, перед матчем как следует разозлить?

– Артему нужно одно – доверие. На чемпионате мира Артем видел, что в него тренер верит. Результат наблюдала вся страна.

– Переписывались с ним во время чемпионата мира?

– Нет. Но близкие люди, которые общались с Артемом, передавали мои пожелания.

– Поддерживаете присвоение всем нашим четвертьфиналистам ЧМ-2018 звания заслуженных мастеров спорта?

– Не могу сказать, что одобряю это решение на сто процентов. При этом понимаю Минспорта. Ну как еще можно было поощрить ребят? Они же, простите за высокопарные слова, объединили страну, подарили праздник. Из объекта шуток превратились в настоящих футболистов. В любом регламенте содержится пункт «в исключительных случаях». Это был как раз такой случай. Футбол – игра номер один в мире. Поэтому моральное поощрение в виде присвоения званий ЗМС ребята заслужили.



Турция. 1 октября 1991 года. Валерий Непомнящий во время тренировки. Фото: Игорь Уткин/Фотохроника ТАСС

КАМЕРУН И МИЛЛА

– Вы, к примеру, выводили сборную Камеруна в четвертьфинал ЧМ-1990. Однако звания заслуженного тренера СССР у вас нет.

– Это как раз абсолютно справедливо. Я же много работал за границей, а в России «Балтика» – мой второй клуб после «Томи»… Интересная история вышла с присвоением мне звания заслуженного тренера Туркменской ССР. Я проходил по всем положениям, но процесс почему-то затягивали. Ответственные работники спорткомитета объясняли это так: «А он не просит». В итоге все-таки присвоили. Но когда оформлял пенсию, мне сказали, что звание мне в зачет не идет.

– Чемпионат мира 1990-го часто вспоминаете?

– Больше всего было воспоминаний во время прошлогоднего Кубка конфедераций. Тогда меня пригласили в гости к нынешней сборной Камеруна, которая тогда приехала в Россию. На чемпионате мира уже надеялся, что пошумит Сенегал. Но эта команда, к сожалению, в плей-офф не вышла.

– Поддерживаете связь с легендой камерунской сборной на ЧМ-1990 Роже Милла?

– Несколько лет назад он передал мне видеообращение. Пожелал ему в ответ сыграть еще на одном чемпионате мира. Шутка, конечно. Роже уже 66…

– Как он к вам обращается?

– По старинке – коуч. Так меня называли все игроки сборной Камеруна. А вот коллеги и журналисты – мсье Валери. Супругу, кстати, называли мадам Валери – так там принято.

– Когда последний раз посещали Камерун?

– Ой, очень давно. В 1993 году. Привозил туда турецкий клуб.

СЛУЦКИЙ И «ВИТЕСС»

– Вы работали советником президента ЦСКА и консультировали Леонида Слуцкого, когда тот тренировал армейцев. Получится у него в голландском «Витессе»?

– Действительно, мы много общались и по трансферам, и по организации тренировочного процесса, и по взаимодействию с игроками. Когда Леонид уехал в английский «Халл», я говорил, что он созрел для работы в иностранных клубах с амбициями. В том, что в чемпионшипе у него не получилось, вины Слуцкого нет. Ему нужно было выстраивать новую команду, а условия для этого отсутствовали. Сейчас в «Витессе», как мне кажется, ситуация более благоприятная. Леонид – системный тренер, человек строгих профессиональных правил, не пожарник. Надеюсь, у него все получится.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Валерий НЕПОМНЯЩИЙ