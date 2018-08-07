Пятикратный чемпион России в составе ЦСКА Элвер Рахимич, после окончании карьеры трудившийся в молодежной академии армейцев, рассказал о своей новой работе – в сборной Боснии – и прокомментировал самые актуальные новости, связанные с нашим футболом.

«И СЕРБЫ БОЛЕЛИ ЗА ХОРВАТОВ»

– Насколько сильно ваши обязанности в тренерском штабе боснийской национальной команды отличаются от того, чем занимались последние годы в ЦСКА?

– Футбол – везде футбол. Но в сборной ты проводишь с подопечными короткие отрезки, а клубная работа длится круглый сезон. В Боснии сейчас идет смена поколений. 5-6 лидеров завершили карьеру в сборной, поэтому мы подтягиваем молодежь. Мне это нравится. Ведь в Москве я тоже занимался юными футболистами.

– В сборной вы ассистируете великому в прошлом югославскому и хорватскому полузащитнику Роберту Просинечки, бронзовому призеру ЧМ-1998. Как с ним работается?

– Просинечки – большой профессионал, звезда футбола, человек, прошедший «Реал» и «Барселону». И при этом он очень приятный в общении человек. У него можно многому научиться. Перед нашим тренерским штабом поставлена задача вывести сборную на Евро-2020. Просинечки верит в успех. И команда готова следовать за ним.

– Босния может стать второй Хорватией, которая только что завоевала серебро ЧМ-2018?

– В ближайшем будущем – вряд ли. У хорватов уже сейчас огромное количество суперзвезд. Лука Модрич, Иван Ракитич, Марио Манджукич… Они не только лидеры бывшей Югославии, а одна из топ-сборных мира. И их успех в России не случаен.

Опыт и класс Романа Еременко очень пригодились бы команде, где он был лидером Элвер Рахимич

– Завидовали хорватам по мере их продвижения в финал чемпионата мира?

– Никакой зависти! Наоборот, болел за них. Многих в этой команде знаю лично, мы дружим. Для меня успех любой югославской сборной приятен. И хорваты играли не только за себя, а за все Балканы.

– Неужели и в Сербии переживали за Хорватию?

– За всех сербов не отвечаю. Но уверен, что многие из них порадовались успеху соседей. Бывшие югославы, на самом деле, в основном поддерживают друг друга. И когда играют сборные, и на уровне клубов.

«СПАРТАК» – ФАВОРИТ В ДУЭЛИ С ГРЕКАМИ»

– Ваш бывший одноклубник по ЦСКА Ивица Олич входил в тренерский штаб хорватов на ЧМ-2018. Общались с ним во время турнира?

– Конечно, были на связи с Ивицей. Я постоянно слал ему эсэмэски. И после окончания турнира поздравил с грандиозным успехом. За сборную России, конечно, тоже переживал. Там же много армейцев.

– В среду «Спартак» играет в Салониках с ПАОКом. За греческий клуб выступает босниец Марко Михоевич, правда, на Лигу чемпионов он не заявлен…

– Михоевич молод, но уже привлекался в первую сборную. Правда, о возможностях этого защитника подробно не расскажу. Куда лучше знаю Гойко Цимирота, но он летом сменил ПАОК на бельгийский чемпионат. А вообще, «Спартак» – конечно, фаворит этой еврокубковой дуэли. Удивлюсь, если москвичи не пройдут дальше.

– ПАОК вроде бы хочет подписать экс-армейца Понтуса Вернблума.

– Читал. Но по сообщениям в прессе нельзя делать выводы. Конечно, это было бы усиление для греков. Но ведь против «Спартака» Вернблум вроде бы точно не сыграет. К чему об этом сейчас рассуждать?

Завидовал ли я хорватам на чемпионате мира? Никакой зависти! Наоборот, болел за них Элвер Рахимич

– А что думаете о возможном заключении контракта со «Спартаком» Романом Еременко?

– Я бы предпочел, чтобы Роман по окончании дисквалификации вернулся в ЦСКА. Его опыт и класс очень пригодились бы команде, где он был лидером. Еременко может объединить вокруг себя армейскую молодежь. А что у него там с контрактом и со «Спартаком», я не знаю.

«НАДЕЮСЬ, ПЕРЕСТРОЙКА ЦСКА НЕ ЗАТЯНЕТСЯ»

– Каково ваше мнение о трансферной кампании ЦСКА этим летом?

– Идет тотальное обновление команды. Поэтому на первых порах это обязательно приведет к снижению результатов. Но я уверен, что перестройка не затянется – и очень скоро ЦСКА опять начнет бороться за чемпионство. Болельщикам надо обязательно поддержать клуб в такой непростой период. ЦСКА много лет оправдывает ожидания. Верю, что все будет хорошо и сейчас. Молодежь заиграет, и команда угадает с новичками.

– Рады тому, что Александр Головин оказался в «Монако»?

– Для Саши это шаг вперед. «Монако» – большой европейский клуб, все время на виду в Европе. Мне кажется, Головин способен там проявить себя. Буду внимательно следить за его выступлениями во Франции и Лиге чемпионов.