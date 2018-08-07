Народный артист России, давний поклонник «Локо», друг и бывший одноклассник Юрия Семина Валерий Баринов поделился мнением о том, что происходит с атакой любимой команды.

«ТРЕВОГА ШЕВЕЛИТСЯ, НО НЕ ТРЕПЕЩЕТ»

– «Локомотив» никак не может забить. Блеклая игра в атаке вызывает тревогу?

– Это вызывает у меня самое большое беспокойство. В команду купили полузащитника, защитника, а нам нужен нападающий, потому что Джефферсон Фарфан еще не пришел в норму после травмы и чемпионата мира. Тренировался он мало и пока только подходит к основе.

Думаю, должен заиграть Эдер. Тем более что мяч-то он забил, и совершенно чистый, но его отменили, а это действует удручающе на команду. Если бы тот гол «Уфе» засчитали, то и результаты были бы другими. Сейчас «Локомотиву» нужен маленький прорыв. А пока сохраняется тревога.

С другой стороны – сейчас все наши ведущие клубы мало забивают. Да и не ведущие тоже. Один «Оренбург» удивил в Самаре тремя мячами.

– С чем в первую очередь связываете такую плачевную результативность «Локомотива»?

– Все еще только отходят от чемпионата мира, хотя не все там по-настоящему играли. Поэтому тревога у меня шевелится, но не трепещет.

«ЗАЧЕМ «КРАСНОДАРУ» ПРОДАВАТЬ СМОЛОВА ДЕШЕВЛЕ 9 МИЛЛИОНОВ?»

– Дополнительный форвард необходим команде?

– Он очень нужен, хотя бы для обострения конкуренции. Сейчас идут разговоры про Федора Смолова. Он тоже насколько знаю, хочет прийти в команду, потому что «Локомотив» играет в Лиге чемпионов. После невыразительного выступления на чемпионате мира Федору необходимо проявить себя на таком уровне. А он, как футболист, сейчас в самом соку.

Однако я пока точно не знаю, состоится ли переход. Не разговаривал об этом ни с Семиным, ни с Ильей Геркусом. Знаю только то, что в команде Смолова хорошо бы приняли.

– Сумма трансфера оценивается в 9 миллионов евро. Не слишком ли дорого за российского футболиста, который к тому же ничем себя не проявил на ЧМ-2018?

– «Краснодару» нет смысла продавать его дешевле, тем более конкуренту. Да и условия выплат такие, что не нужно отдавать всю сумму сразу. Все это будет происходить в течение нескольких лет.

«ДО ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ АТАКУ ДОЛЖНО ПРОРВАТЬ»

– Подходит ли Смолов «Локомотиву»?

– Я знаю, что Семин его ведет и выстроит игру так, что Федор будет действовать на острие атак. Если у форварда будет желание, то все срастется. «Локомотиву» нужен именно такой резкий нападающий, как Смолов.

– Еще писали о возможном переходе в «Локомотив» 21-летнего швейцарского форварда «Шальке» Бреэля Эмболо и колумбийского нападающего «Милана» Карлоса Бакки. Что думаете?

– Нашему клубу нужен нападающий. Но я, конечно, за россиян. Мы всегда были самой русской командой, а сейчас у нас столько легионеров!

– До старта в Лиге чемпионов команде удастся решить проблему с результативностью?

– Удастся ли вообще заиграть? Вот как должен звучать вопрос… До Лиги чемпионов времени не так много, но оно есть. Так что надеюсь, что в ближайший месяц нашу атаку прорвет!