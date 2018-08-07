Подведение итогов чемпионата мира по футболу – это не только медали игрокам, звания тренерам и денежные бонусы всем, кто был причастен к выходу на поле. Без работы журналистов праздника – в том виде, каким мы его увидели – точно не было бы. И в стенах Центрального дома журналистов Союз журналистов Москвы и Федерация спортивных журналистов России провели свою церемонию.

«Советский спорт» был представлен сразу двумя авторами – главным редактором Николаем Яременко и обозревателем Евгением Ловчевым.

– Не очень понимаю, что я здесь делаю. Мне всегда казалось, что я ближе к футболу, чем к журналистике, – заметил Евгений Ловчев. – Но благодарен Николаю Петровичу Старостину, который когда-то учил нас: ребята, учитесь формулировать свои мысли, всегда будете с куском хлеба. Теперь мне есть чем заниматься на старости лет. Хотя писать так и не научился, я в отличие от всех остальных тут больше наговариваю.

– Жень, да мы тоже наговариваем, – не может сдержать смех еще один лауреат, известный телекомментатор Виктор Гусев.

– Быть спортивным журналистом – счастье, – признается главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко. – Никто не растаскивает тебя по разным политическим лагерям, мол, чьих ты будешь?

– Ну это как сказать: вечно все пытаются понять, кто за «Спартак», а кто за «Динамо», – это уже подходит Владимир Стогниенко.