Матч ПАОК – «Спартак» пройдет в жару: вечером в Салониках обещают 34-35 градусов. Об особенностях игры в такую погоду мы расспросили известного футбольного врача Александра Ярдошвили.

– Играть в такую жару очень трудно из-за большой потери жидкости в организме. В такой ситуации именно хорошая готовность – ключевой момент. Она обеспечивает хорошее движение на поле. А еще необходим большой объем жидкости и специальные препараты, которые помогают организму справляться с жарой.

– Имеет ли значение тот факт, что игроки ПАОКа больше адаптированы к жаре?

– Абсолютно нет. Нельзя сказать, что адаптация к жаре у тех, кто там живет, выше, чем у тех, кто туда приезжает. Это зависит от других факторов, которые я назвал выше.

– С какими последствиями игры в жару вы сталкивались в своей карьере?

– В моей практике обходилось, слава богу, без серьезных последствий, но они могут быть какими угодно, вплоть до теплового удара, который несет изменения жизненно важных функций организма. Нельзя допускать, чтобы это произошло…

Впрочем, 35 градусов – не запредельная температура. Влажность там не очень высокая. Вот когда большая влажность и жара – это очень плохо. А в Греции относительно сухой климат. Плюс игра пройдет вечером, поэтому не будет больших воздействий солнечных лучшей на организм.

Но в любом случае футболистам нужно употреблять специальные напитки, которые корректируют различные минералы и соли. В противном случае увеличивается вязкость крови, что приводит к большим проблемам. Хотя и воду никто не отменял. Чем больше ее пить – тем лучше.

– Как часто в жаркую погоду нужно делать перерывы в игре, чтобы футболисты могли попить?

– Перерыв может быть один за тайм – и по усмотрению судьи. Это решается заранее на совещании. Такой перерыв назначается, если температура выше 30 градусов.

– Существует ли температурный максимум, выше которого не рекомендуется играть?

– Сложно сказать, потому что все условно. Вот регламент по минусовой температуре есть, а по плюсовой отсутствует. Какие-то температурные величины установлены только для детей.

– Самый громкий случай произошел с Петром Быстровым, который получил тепловой удар во время матча. Помните его?

– Да. Его нередко вспоминают. Вообще тепловой удар – это своеобразная вещь, но в футболе он не так часто бывает.