Супруга полузащитника «Краснодара» и сборной России Павла Мамаева, Алана, дала откровенное интервью ведущей YouTube-канала «Точки NAD И». Приводим самые интересные выдержки из рассказа девушки.

ПРО НАРКОТИКИ

– Ты же скандальная личность…

– Из меня сделали скандальную личность. У меня есть история про наркоманию. Ты видела это видео? Ты веришь в это? Я там прошу у прохожего кокаин и предлагаю ему взамен свой телефон. У меня неадекватный вид. Мы были в Монте-Карло с одним человеком, с которым я больше не общалась. Потом это видео оказалось в интернете. Исказили видео, выложили… Типа я прошу… Я же играла, старалась.

– Ты вообще употребляла наркотики?

– Сидеть – я не сидела. Тусить где-то там в клубе, на крыше – было. Но в таком виде… Я там даже не пьяная, я трезвая. Я готова пройти любой детектор лжи. Не было никаких проблем с наркотиками. Проблемы с наркотиками – это, когда ты сидишь и не можешь… У меня таких проблем никогда не было. И курила, и что я только не пробовала, но без тяжелого: грибы я не пробовала, галлюциногены не пробовала. Кокаин, траву и таблетки – все пробовала. Но, чтобы я была наркоманкой – никогда такого не было. Бред все это. У меня просто такой образ и поведение такое.

ПРО ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

– Я уже вся, как Франкенштейн.

– Что ты в себе меняла? Первая твоя операция?

– Нос. Нос. Нос.

– Три раза нос?

– Сначала да, у меня было три носа. Сейчас – четыре. Потом пошла губа. Я их сделала, а потом сдула. Сейчас тоже чуть-чуть подкачала – мне много не надо, не люблю.

– Грудь когда сделала?

– Грудь я делала после второго ребенка. Я сама не хотела – мне Паша сказал, давай сделаем. Меня она не напрягала. Я боялась, что буду выглядеть толстой.

– Что еще?

– Жопу вставила. Мне сделали подтяжку ног: вот здесь разрезают, всю кожу натягивают, а лишнюю – отрезают. Хирург сказал, что мне нужно хоть какой-то бугорок иметь, чтобы обозначить «пятую точку». Он сказал, что после подтяжки ног у меня ничего не будет – поставим аккуратненько, ничего не будет видно. Потом я упала в Берлине – в отеле оставили мокрый пол и не поставили табличку – разорвала себе швы… Мне недавно опять переделывали швы. у меня из-за падения имплант встал не туда – мне снова пришлось все переделывать, заново все это переживать.

ПРО КРАСНОДАР

– Тебе 30 лет. Почему ты считаешь, что ты так быстро стареешь?

– А ты в Краснодаре четыре года поживи.

– Я в Москве живу – это худший город России по экологии.

– Приедь в Краснодар и поживи четыре года. После Москвы.

– Чем Краснодар хуже Москвы?

– Когда я туда ехала, я говорила, что, когда у тебя есть деньги, есть дети, в любом городе тебе будет хорошо – все можешь купить. На что жаловаться? Те же машины, те же продукты. Ни хрена. Я целыми днями не выхожу из дома. Куда мне выходить?

– Почему у тебя нет подруг?

– Там не с кем общаться. Это такой город. Он маленький, там тебя все знают, фотографируют без косметики, обсуждают. Это колхоз – там в магазин все выходят на каблуках. Это жесть! Поэтому мы ни с кем не дружим и никуда не ходим. Там один ресторан…

– Что, там так плохо?

– Ты, например, оденешься, как обычный человек, и пойдешь в магазин, спросишь, сколько стоят сапоги… Тебе скажут – дорого. В Москве такого уже давно нет. Что бы я ни одела, зайду в Барвиху, в Столешку – тебя обслужат нормально.

– Да у тебя по лицу видно, что в тебя вложена пара миллионов.

– Кому видно? Ничего не видно. Видно, что я наркоманка. Вот, что видно.

– Говори Паше, что ты там не можешь жить.

– Он тоже там не может жить, но у нас там контракт, там работа. Я не знаю, сколько мы еще так будем. У нас контракт кажется еще год. В итоге, конечно, мы будем здесь. Но сейчас на меня все это давит. Я постоянно одна, но у меня все есть: няни, помощники, конь чтобы развлекаться. Сейчас меня спасает птица.

ПРО ОБРАЗОВАНИЕ

– У тебя все это за счет мужчины, или ты сама…

– То, что со мной такой мужчина, я считаю своим достижением. Я никогда не буду работать. Я бестолковая. Я не смогу никогда чем-то управлять. Я ленивая. У меня нет высшего образования и я этим горжусь. Я этого никогда не скрывала никогда. Я его могла купить пятнадцать тысяч раз, как это сделали почти все мои знакомые. На хрена?