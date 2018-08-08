«НАМ НЕ ХВАТАЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ»

– Что из увиденного на чемпионате мира стоит перенести в судейство РПЛ?

– Чемпионат показал, что ФИФА и УЕФА движутся в правильном направлении в вопросе управления футболистами и самой игрой. Раньше судьи регулярно, вдобавок к техническим, допускали ошибки во взаимодействии с игроками. Теперь научились мгновенно реагировать не только на нарушителя, но и на его партнеров, чтобы вовремя отсечь их от эпизода. Стало меньше эмоциональных всплесков, групповых конфронтаций с судьей – и игра стала гармоничнее, лучше смотрится.

Сегодня судей готовят так, чтобы они сами как можно дольше сохраняли интерес к матчу. Можно ведь к 10-й минуте кого-то удалить, двоих-троих посадить на карточки – и поломать игровой рисунок. Футболисты начинают бояться вступать в жесткие единоборства, это обедняет игру. Понимая это, ведущие арбитры грамотно выдерживают паузу, не торопятся с санкциями.

Все это, конечно, относится к пограничным эпизодам. Когда нарушение очевидно, даже на 1-й минуте надо наказывать. И мы это видели на чемпионате мира.

– Чем сегодняшняя РПЛ отличается от чемпионата мира по части работы арбитров?

– Конечно, желание обучить наших судей всем современным тенденциям существует, но надо учитывать, что работа в ФИФА и УЕФА заметно отличается от премьер-лиги. Туда ведь попадают лучшие от каждой страны, уже готовые арбитры. В Европе работа с молодыми арбитрами тоже намного объемнее, чем у нас. Там больше человеческих ресурсов. Перед каждой игрой специальная бригада предоставляет арбитру все выкладки на соперников, включая тактику, стиль игры и прочее. Вплоть до поведения зрителей... Мы пока оснащены хуже. Тем не менее и в России не самые плохие условия для качественной подготовки арбитров.

Другое дело, можно показать арбитрам множество примеров пограничных ситуаций, но на поле у них другая психологическая обстановка. А у каждого, помимо подготовки, своя психика, свои зрительные ресурсы... Сегодня он поступит правильно, а завтра допустит ошибку. Он же человек, а не робот.

«НАСЧИТАЛ 10 ПОТЕРЬ ЗА 21 СЕКУНДУ»

– В первом же туре РПЛ – два удаления, еще одно – в Суперкубке. Перенимаем опыт чемпионата мира?

– Скорости и уровень мастерства в чемпионате России ниже. А чем медленнее футбол, тем проще его контролировать. С другой стороны, игроки чаще теряют мяч, значит, чаще пытаются исправиться и вступают в единоборства. Нередко это ведет к увеличению количества нарушений.

Как-то сидели с делегатом на трибуне. Игра была скучнейшей. И я, чтобы не уснуть, начал считать потери мяча. За двадцать одну секунду насчитал десять.

Если я не обладаю должным уровнем мастерства, начинаю с мячом, извините, корячиться. Подбегает ко мне такой же «коряга», пытается вступить в отбор. Начинаются какие-то полузахваты, полутолчки – полунарушения. Арбитру в этой ситуации проще свистнуть мелкий фол – но это ведет к нарушению динамики игры. Встает вопрос, что лучше: свистеть каждый эпизод, регулярно останавливая игру, или дать командам возможность бороться? Но тогда не исключена ответная реакция владеющего мячом: ему не дают нормально играть. Насколько надо рисковать арбитру?

– На чемпионате мира арбитру подсказывали видеопомощники или он сам шел смотреть спорный эпизод. Для зрителей процесс был понятным и прозрачным. Однако в РПЛ по-прежнему нет системы VAR, которую требуют ввести главный тренер «Локомотива» Юрий Семин и владелец «Краснодара» Сергей Галицкий…

– Правильно, человек привыкает к хорошему и хочет, чтобы это сохранялось. Система видеоповторов действительно повысила процент правильных решений и позитивно повлияла на поведение игроков – борьба стала чище, ведь фол невозможно скрыть от телекамеры. А без VAR частенько проскакивают завуалированные нарушения.

– В первом туре динамовец Теттех отмахнулся от соперника в середине поля. Это пример того, о чем вы говорите?

– Необязательно. Он мог вспылить, например, потому что соперник ему раньше что-то сделал. Менталитет игроков, как мне кажется, напрямую зависит от уровня мастерства. Чем выше мастерство, тем выше интеллект и прочие аспекты футбольного искусства.

«ВСЕ СУДЬИ ОБЕИМИ РУКАМИ ЗА VAR»

– В ближайшее время реально внедрить VAR в чемпионате России?

– Вряд ли. Есть вопросы технического оснащения. Как это будет выглядеть? В Москве в специальную комнату посадят людей, а из городов к ним будет приходить картинка? Но сколько игр один человек сможет посмотреть на мониторе, не снизив внимания? Наверное, не больше двух подряд. Значит, надо подготовить необходимое количество людей.

Второй момент: надо правильно расставить камеры. На одном повторе видно, что защитник коснулся ноги атакующего, затем смотришь этот же эпизод с другого ракурса, и понимаешь, что между ногами игроков расстояние десять сантиметров, и никакого касания нет. Плоская картинка на мониторе имеет свою специфику, не каждый может правильно ее трактовать. В жизни-то «картинка» трехмерная. И когда арбитру во время матча показывают эпизод, он видит его иначе, чем на поле.

Это сложный вопрос, но и департамент судейства и инспектирования, и сами судьи обеими руками за VAR. Правда, от них в этом вопросе мало что зависит. Думаю, здесь требуется воля тех, кто находится выше.