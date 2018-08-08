Знаете ли вы такого футболиста, как Алекс Хантер? Не знаете?! Парнишка родился в скромной семье некогда эмигрантов в пригороде Лондона – городке под названием Клэпхем. Он – внук легендарного футболиста Джима Ханта, который в сезоне 1966/67 в премьер-лиге наколотил 20 голов. Его мечта – стать не менее знаменитым, чем его предок.

В какой-то момент паренька замечает агент. Проходит совсем немного времени и ему предлагает контракт «Манчестер Юнайтед». Вскоре Алекс уже играет за «красных дьяволов» под 29-м номером и даже попадает в сборную Англии. Все еще не припоминаете Алекса Хантера?

Значит вы никогда не играли в режиме истории в футбольный симулятор FIFA 17. Алекс – вымышленный персонаж, существующий только в игре. В компании EA серьезно подошли к этой истории – в игре есть много видео, на которых мастерство Алекса комментируют такие маститые тренеры, как Пеп Гвардиола и Гарри Реднапп.

В новой игре FIFA 19 полюбившийся фанатам персонаж вернется и получит новый поворот в своей карьере – по примеру персонажа фильмов «Гол» и «Гол 2» – перейдет в мадридский «Реал», где ему суждено стать звездой мирового уровня.

Мы же не просто так вам рассказываем здесь про какого-то виртуального футболиста, который куда-то там переходит и что-то там выигрывает. Нет. Дело в том, что вся эта история получила продолжение уже в реальной жизни.

Как только стало известно, что Алекс Хантер в игре переходит в мадридский «Реал» в игре, на официальном сайте королевского клуба в разделе «Магазин» появилась возможность приобрести игровую форму «Реала» с фамилией Хантера и номером 29 на спине! Самый дорогой вариант такой формы обойдется поклонникам виртуального игрока в 155,95 евро – порядка 11,5 тысяч рублей. Причем, предложение купить форму вымышленного персонажа идет впереди футбольной экипировки реальных игроков.

Для сравнения возьмем Криштиану Роналду, который наделал столько шуму, перейдя из «Реала» в «Ювентус». В первый день после трансфера «Юве» продал 520 тысяч футболок с семеркой и фамилией Роналду на спине. Самая дорогая уходила… всего за 135 евро – на 20 евро дешевле, чем «Реал» сейчас продает футболку Хантера. Вот это мы понимаем – маркетинг!