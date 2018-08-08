Председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» прокомментировал проблемы, спровоцированные предыдущим руководством одноименного футбольного клуба.

- Каким образом ВФСО в настоящий момент участвует в жизни ФК «Динамо»?

- После того, как футбольный клуб стал практически стопроцентной собственностью общества «Динамо» (напомню, Банк ВТБ в конце 2016 года продал ВФСО 75 процентов акций клуба), мы вынуждены предметно заниматься всеми футбольными делами. Наши основные цели лежат в двух плоскостях: собственно спортивные результаты, соответствующие уровню «Динамо», и прозрачная и эффективная финансово-хозяйственная деятельность. ВФСО формирует совет директоров клуба, который, в соответствии с уставом, принимает основные стратегические решения.

- Почему ВФСО подало в суд на клуб в связи с контрактом Александра Ташаева и его продажей этим летом в «Спартак»? Как продвигается тяжба?

- Важно подчеркнуть, что речь идет о претензиях к предыдущему руководству клуба, которое заключало соглашение с Ташаевым. Условия договора с футболистом нанесли существенный ущерб «Динамо». И мы продолжим отстаивать интересы клуба. Поэтому обратились в судебные органы для установления истины.

- Можно сказать, что в случае с Ташаевым клуб повторил ошибки, из-за которых ранее пострадал при подписании контрактов с Игорем Денисовым, Юрием Жирковым и Павлом Погребняком?

- Да. Во всех перечисленных случаях интересы клуба не были учтены.

- На каких условиях удалось уладить противоречия с прошлогодним переходом Погребняка в «Тосно»?

- С самим трансфером проблем не было. Сложность возникла с тем, как бывший генеральный директор клуба Евгений Муравьев расстался с футболистом. Условия, по просьбе Павла, мы не разглашаем. Отмечу только, что судебные разбирательства - это всегда очень долго и долго. Поэтому, заключив мировое соглашение, клуб сэкономил значительные средства.

- Каковы основные претензии к Муравьеву? Покупка Константина Рауша с привлечением мнимых посредников стала главной причиной увольнения гендира?

- Претензии к Муравьеву остаются. Но комментировать их я сейчас не могу, так как Министерство внутренних дел возбудило уголовное дело по факту целого ряда сделок, заключенных предыдущим руководством футбольного клуба.

- Есть ли вина в этих сомнительных операциях теперь уже бывшего исполнительного директора ФК «Динамо» Алексея Смертина?

- Полагаю, Смертин действовал по прямому указанию Муравьева, не преследуя корыстные интересы.

- В мэрии Москвы сообщили, что обновленный стадион «Динамо» откроется до конца 2018 года. Реконструкция действительно близка к завершению?

- Могу судить только по внешним признакам. Они внушают оптимизм. Очень хотелось бы, чтобы стадион и ледовая арена поскорее открылись. И наши футболисты вернулись на историческую площадку.