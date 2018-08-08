Известный телекомментатор рассказал корреспонденту «Советского спорта» насколько готова команда к евросезону.

«ЗЕНИТ» ПЛАНИРУЕТ УКРЕПИТЬСЯ

- Геннадий Сергеевич, вы будете комментатором матча «Динамо» (Минск) – «Зенит»?

- Нет, команда уже улетела (разговор состоялся днем 8 августа. – Прим. ред.).

- Что ждет команду в столице Белоруссии?

- Очень тяжелый матч. Не сомневаюсь в этом. Минчане в предыдущем раунде Лиги Европы разгромили словацкую команду по итогам двух встреч 7:2. Значит, «Динамо» умеет забивать. Счет очень большой, если учесть, что словаки умеют играть в футбол. Тренирует «Динамо» Сергей Гуренко, который отлично знает российский футбол, ему есть с кем посоветоваться по поводу «Зенита». Говорят, что ожидается аншлаг, а зрители будут помогать хозяевам и гнать их вперед.

- Как вам игра нового «Зенита» под руководством Сергея Семака?

- Но пока, конечно, нет должного игрового тонуса, много ошибок в передачах. Порадовали 19 и 16 ударов по воротам в первых двух встречах сезона, 13 угловых в игре с «Арсеналом». Но из угловых выгоды не извлекли – это минус. Команда работает на тренировках и работает хорошо. Почему их делают закрытыми от прессы и болельщиков? Не хотят показывать домашние наработки. Еще отмечу, что «Енисей» и «Арсенал», которых «Зенит» переиграл с общим счетом 3:0, не самые сильные соперники. Вот сыграет команда с «Динамо» в Минске, а в понедельник – с «Рубином» в Казани в рамках чемпионата России. Эти два матча будут более серьезной проверкой. Радует, что играют ребята с улыбками и полной самоотдачей, стараются выполнять все задания тренеров. Даже те, кто выходит на замену.

- А при Роберто Манчини такого не было?



- Нет, конечно. При Манчини была совсем другая атмосфера. Он постоянно критиковал игроков на пресс-конференциях, не относился к ним сдержанно, без должного уважения, отодвигая их на второй план. Роберто словно говорил своим подопечным – мол, посмотри нарезки моих игр. Не буду называть фамилии - есть такая порода наставников и у нас, и за рубежом.А ведь каждый игрок требует уважения. Если не будет футбольной семьи, ничего не получится. При Манчини в «Зените» она не сложилась.

- Спортивным директором стал испанец Хавьер Рибалта. Справится?

- Конечно, он же был скаутом в серьезных европейских клубах.

- «Зенит» будет укрепляться?

- Сергей Богданович говорит, что ждет 2-3 новых футболистов. Но хотя бы один точно нужен - желательно плеймейкер. Причем, высокого уровня – какими были Андрей Аршавин или Мигель Данни. Сейчас эту роль примеряют на себя и Леандро Паредес, и Кристан Нобоа, и Олег Шатов. Ну пусть будет два плеймейкера, это еще лучше. Такие случаи – не редкость.

- Какие задачи стоят перед питерским клубом?

- Самые высокие. В этом году, конечно, нужно выиграть чемпионат. Это нужно и для города, и для клуба, и для Сергея Семака, и для игроков. А с золотыми медалями придет и Лига чемпионов. Но нужно всегда помнить, что непобедимых команд в природе не существует. Наверняка будут и ничьи, и поражения. Это – футбол.

ДЗЮБА И КУЗЯЕВ «НАЕЛИСЬ» КЛАССНОГО ФУТБОЛА

- Андрей Лунев – железный первый номер?

- Пока да. Хорошо, что Лунев – флегматик, таким и должен быть вратарь. Можно вспомнить нашего великого голкипера Льва Яшина, на которого Андрей похож по темпераменту. Парень он замечательный, и в Питере всем нравится. Но Луневу еще нужно приобретать опыт, ему есть куда расти.Но он же еще очень мало провел матчей! Даже у Юрия Лодыгина их больше. Вот в последнем матче против «Арсенала» у Лунева было немного работы, и создалось впечатление, что он даже замерз немного. Хотя было тепло. Нужно постояно разминаться, приседать, делать движения руками. Иногда даже просить центральных защитников, чтобы те отдавали мяч назад. Одним словом, постоянно находиться в игре. В одном из эпизодов он едва ни киксанул. Думаю, Михаил Бирюков (тренер вратарей «Зенита». – Прим. ред.) ему подскажет, что делать.

- Игорь Смольников отошел от шока после матча Россия – Уругвай на емпионате мира, в котором он был удален с поля?

- Конечно, Игорь – психологически очень устойчивый парень. Все бывает, а Смольников очень много прошел и видел. Он меня называет земеля. А история такая: я жил в Каменск-Уральском в 50-е годы и учился в школе. Мой отец Сергей Орлов был тренером по футболу и хоккею на местном заводе. Его болельщики со стажем до сих пор вспоминают. Ведь команды выигрывала и первенство Свердловской области, играла международные матчи. Игорь, когда узнал про это, сразу стал меня земелей называть. У него – очень хорошая жена. Я всегда смотрю на спутницу футболиста.Несколько лет назад, он отлично поддерживал атаку и много забивал. Помните? Это прекрасно знает Сергей Семак. Смольников отлично взаимодействует с Олегом Шатовым и особенно любит его закидушки. Сейчас атмосфера в команде для Игоря очень благодатная и он может вновь выйти на тот очень высокий уровень. Смольникову, кстати, 8 июля исполнилось 30 лет. Поздравьте и от меня тоже.

- Насколько хватил сил у Артема Дзюбы и Далера Кузяева? Они же оба – моторные, заводные и много сил потратили на чемпионате мира.

- Сергей Семак рассказывал, что они приехали на сбор сильно переутомленные. Матч с Хорватией, который, считаю, был лучшим у нашей сборной на ЧМ-2018, отнял очень много сил. Они оба «наелись» классного футбола. Кузяева в последнем матче заменили на 81-й минуте, все-таки ему нужно еще добрать физических кондиций.

- «Зенит» ждет восстановления Александра Кокорина и Эмануэля Мамманы?

- С нетерпением. Все надеются, что после сентябрьской паузы на матчи сборной оба будут работать в общей группе. Новый тренер по физической подготовке Мария Бурова «мучает» их по-настоящему. Готовит к тому, чтобы не было рецидивов травм. Сейчас ребятам важно правильно восстановиться, чтобы у них была долгая и хорошая карьера. Кокорин ведь прошлый сезон отлично начал, смещался на фланги, много угрожал воротам, забивал. В каком-то матче он пять пасов пяткой отдал! А такие передачи никто не ждет! Он усилит конкуренцию в линии атаки.

- Хватит мастерства и опыта центральным защитникам Михе Мевля и Браниславу Ивановичу?

- Знаю, что эту позицию клуб хочет усилить. Но не нужно забывать про Мамману. Он – самый быстрый из защитников «Зенита», а, может быть, и всего чемпионата России.