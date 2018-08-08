В гости к «Томи» «Балтика» приехала добывать свою первую победу. Она стала бы великолепным подарком главному тренеру команды Валерию Непомнящему на 75-летний юбилей. 7 августа в почти родном для наставника Томске было много поздравлений. Вспоминали и восьмые места команды в премьер-лиге (кто-нибудь верит в это сейчас?), и награждение Знаком отличия «За заслуги перед Томской областью». Вот только три очка хозяева подарить отказались. А с какой стати? «Томь» после четырех туров имела стопроцентный показатель, да еще и не пропускала. Будем считать подарком гол калининградца Пугина. До победы «Балтика» не дотерпела ровно 11 минут. В итоге – 1:1. Но и этому очку гости должны быть рады, ведь после трех туров у них бяли только поражения, а из Владивостока и Томска калининградцы увезли ничьи.

Продолжает зажигать «Краснодара-2». После двух домашних ничьих (одна из них, правда, со «СКА-Хабаровском», пришельцем из премьер-лиги) «бычки» добыли сразу три гостевые победы – над «Мордовией» в присутствии почти 25 000 зрителей в Саранске, над «Тюменью» и в среду над «Тамбовом». Если так пойдет дальше, подопечные Игоря Пикущака будут гораздо активнее привлекаться в состав большого «Краснодара». А сейчас у южан заслуженное чистое второе место. Оно, к слову, выводит напрямую в премьер-лигу, но по положению вторые команду туда попасть не могут.

Мог встать вровень с краснодарцами и «Нижний Новгород», однако не смог распечатать ворота засыпающего «Луча-Энергии». Финальный свисток прозвучал, когда во Владивостоке было четыре часа утра.

Крепкая «Тюмень» принимала не менее солидный «СКА-Хабаровск». Дальневосточники прилетели в Тюмень злющие после того, как не смогли дома взять шесть очков в двух матчах – помешала явно незапланированная ничья (1:1) с «Сибирью». А тут еще и «Армавир» портил настроение, подав апелляцию на участиев матче первого тура «СКА-Хабаровск» - «Армавир» (3:0) полузащитника клуба Ираклия Квеквескири.Напомним, Квеквескири в прошлом сезоне выступал в ПФЛ за московский «Арарат» и получил красную карточку в последнем матче сезона. Это наказание несет автоматическую дисквалификацию на первую встречу следующего чемпионата. «Армавир» опротестовал исход матча и потребовал засчитать сопернику техническое поражение. Однако КДК РФС отказал «Армавиру» в требовании присудить «СКА-Хабаровск» техническое поражение.«Армавир», в ответ, пригрозил сняться с первенства.

В Тюмени «СКА-Хабаровск» повел в дебюте после гола Казанкова, но хозяева успели отыграться на 80-й минуте.

Напомним, что клуб «Сочи» - это переехавшее на берег Черного моря питерское «Динамо». Так вот сегодняшние сочинцы заглянули в некогда родной город, чтобы грохнуть зенитовский дубль (1:4). Удивляться не стоит, ведь в прошлом сезоне в 1/16 Кубка России «Динамо» обыграло «Зенит» 3:2. Куда уж тут дублерам! Два мяча к шестой минуте успел забить нападающий «Сочи» Максим Барсов. Сочинцы с «Тамбовом» делят 3-4 места.

«Мордовия» убедительно переиграла «Сибирь» (3:0) за счет дубля неувядающего 36-летнего Руслана Мухаметшина. За «Мордовию» он начинал играть девять лет назад. Его младший брат Рустем отметился желтой карточкой.

«Спартак-2» вырвал победу в родных Сокольниках над «Факелом» за счет двух автоголов Сергея Божина и Максима Осипенко. Последний случился в компенсированное время. Это видели 405 зрителей.

Игроков «Чертанова», видимо, серьезно расслабили разговоры о возможном снятии «Армавира» с первенства, а также то, что до визита в Домодедово (здесь проходят домашние встречи чертенят) соперник не набрал ни одного очка. В итоге – ничья1:1. У гостей забилАслан Дышеков, а счет компенсированное время сравнял Дмитрий Молчанов. В начале второго тайма чертановец Владислав Сарвели не забил пенальти.

СТАТИСТИКА

Тюмень - СКА-Хабаровск – 1:1.

Голы: Казанков, 8 – 0:1. Столяренко, 80 – 1:1.

Томь – Балтика – 1:1

Голы: Пугин, 58 – 0:1. Зуйков, 79 – с пенальти – 1:1.

Зенит-2 – Сочи – 1:4

Голы: Барсов, 2 – 0:1. Барсов, 6 – 0:2. Саная, 45 – 0:3. Воробьев, 65 – 1:3. Бурмистров, 80 – с пенальти – 1:4.

Шинник – Химки – 0:1

Гол: Корян, 88 – с пенальти.

Спартак-2 – Факел – 2:1

Голы: Божин, 9 - автогол – 1:0. Макарчук, 10 – 1:1. Осипенко, 90+4 – автогол - 2:1.

Авангард – Ротор – 1:0

Голы: Стеклов, 39 – 1:0.

Тамбов - Краснодар-2 – 1:2

Голы: Черников, 7 – 0:1. Уткин, 44 – 0:2. Рыбин, 51 – 1:2.

Нижний Новгород – Луч-Энергия – 0:0

Мордовия – Сибирь – 3:0

Голы: Руслан Мухаметшин, 17 – 1:0. Руслан Мухаметшин, 78 – 2:0. Дворецков, 84 – 3:0.

Чертаново – Армавир – 1:1

Голы: Дышеков, 67 – 0:1. Молчанов, 90+2 – 1:1.