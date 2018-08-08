«Спартак» без поддержки болельщиков

Последний еврокубковый матч перед встречей с ПАОКом «Спартак» сыграл зимой в Бильбао против «Атлетика». Если на трибунах все было более или менее приемлемо, то за пределами стадиона – форменное рубилово, о котором много писали российские СМИ. Несмотря на то, что зачинщиками по наиболее правдоподобным версиям были сами испанцы, руководители европейского футбола разбираться не стали и наказали красно-белых дисквалификацией спартаковского сектора в трех ближайших гостевых еврокубковых матчах (запрет на третий матч отложен в рамках испытательного срока).

Матч в Салониках стал первым, в котором спартаковцы оказались лишены поддержки своих болельщиков, тогда как греки при своих зрителях всегда очень эмоциональны, боевиты и опасны. Поэтому первый матч вызывал серьезные опасения – если бы хозяева поймали кураж, дело могло бы закончиться для «Спартака» не просто поражением, но и даже разгромом.

К тому же красно-белые не очень убедительно провели два первых тура чемпионата России: 1:0 с «Оренбургом» и 0:0 – с «Локомотивом». В обеих встречах спартаковцы много владели мячом, но с большим трудом взламывали оборонительные редуты соперников. ПАОК, сверхорганизованно проведший два матча против «Базеля» в предыдущем раунде Лиги чемпионов, на этом фоне казался очень серьезным соперником.

Американские горки «Спартака»

Что не получалось у красно-белых в РПЛ, с первых минут стало получаться в Салониках. Все дело в том, что хозяева не прижимались к своей штрафной так глубоко, как это делали оренбуржцы и железнодорожники, и уже на старте встречи об этом пожалели. Роман Зобнин протащил мяч до угла штрафной и сделал передачу в центр. Луис Адриано его пропустил, а набежавший у него за спиной Ивелин Попов мастерским ударом из-за пределов штрафной уложил мяч в левый от Пасхалакиса угол.

В этом случае стоит отметить прозорливость Массимо Карреры. В чемпионате России Попов с первых минут еще не появлялся, зато в первом еврокубковом матче вышел в основе и сразу же отблагодарил наставника.

Не успели хозяева прийти в себя, как Квинси Промес удвоил преимущество гостей. На старте сезона голландец подвергся критике болельщиков за низкий КПД, однако нельзя не заметить, как с каждой встречей он набирает форму. Если в игре с «Оренбургом» он неизменно упирался в защитников, то во второй против «Локо» был опасен и создал несколько хороших моментов. Разве что не реализовал ни одного. А в Греции ему повезло – Пасхалакис после сильного удара Промеса не смог отбить мяч в сторону, и тот от рук вратаря опустился за линию ворот.

Однако радость спартаковцев была недолгой. Еще в первом тайме хозяева не только отыгрались, но и вышли вперед. Сначала Роман Зобнин неудачно выпрыгнул при подаче углового и сыграл рукой (пенальти уверенно реализовал старый знакомый Станислава Черчесова по польской «Легии» Александар Прийович), а затем Лео Матос обыграл Комбарова и сделал зрячую передачу в центр штрафной на Димитриса Лимниоса, который переправил мяч в дальний угол.

Во втором случае сыграла ставка хозяев на атаки правым флангом. Очевидно, они решили, что Комбаров самое слабое звено в обороне «Спартака», и постоянно грузили мяч в его зону. План сына Мирчи Луческу Рэзвана сработал на все сто. Особенно ясно это стало в тот момент, когда греки вышли вперед. Вновь последовала диагональ в зону Комбарова, но против оппонента оказался не он, а почему-то Луис Адриано. Последовал прострел и неудачная игра Александра Максименко, пропустившего мяч под собой. Димитриос Пелькас отправлял мяч уже в пустые ворота.

Не помог даже пенальти

В перерыве стали приходить новости от коллег о том, что и на самом стадионе россияне испытывают большие проблемы. На российских журналистов, по их утверждению, было совершено нападение со стороны греческих фанатов. Сообщалось, что один представитель отечественного СМИ даже подвергся избиению на глазах безучастно взиравших на это полицейских и стюардов.

Руководитель греческой службы безопасности опроверг это заявление, утверждая, что речь шла о болельщиках «Спартака» без аккредитаций. Как будто в этом случае нападение – это нормально. Если УЕФА не отреагирует на инцидент, у футбольных болельщиков могут закраться сомнения в честности и адекватности этой организации.

После перерыва спартаковцы взяли себя в руки, вернули себе мяч и провели несколько хороших атак. Даже Александр Ломовицкий, чьего появления в основе не ожидал, наверное, никто, адаптировался на греческой земле и принял участие в нескольких интересных эпизодах. Например, классно выводил Промеса на ударную позицию, но защитники в последний момент помешали голландцу прицельно пробить, и Пасхалакису удалось вытащить мяч из правого нижнего угла.

Лучший момент гости имели на 71-й минуте, когда израильский арбитр Орель Гринфилд назначил 11-метровый в ворота хозяев после сомнительного фола на Луисе Адриано. Бразильца действительно придерживали в штрафной за майку, но таких эпизодов хватает в каждом матче. Подошедший к точке Промес сделал очень злое выражение лица, но это не помогло – Пасхалакис угадал направление мяча и удар парировал, отбив мяч в штангу.

К тому моменту вместо Попова на поле появился Артем Тимофеев. Выход свежего опорника развязал руки глубинному плеймейкеру Лукасу Фернандо и придал стройности действиям красно-белых. Впрочем, греки были не особо против. Своей задачей они видели сохранение ворот в неприкосновенности и попытку поймать соперника на контратаке. Однажды им это удалось – Сальваторе Боккетти на ровном месте подарил Пелькасу выход один на один с Максименко, но грек пробил мимо.

В целом, «Спартак», несмотря на поражение, не оставил удручающего впечатления. И сохранил вполне приличные шансы по сумме двух матчей. Для этого дома достаточно выиграть с минимальным счетом.

ПАОК (Греция) – «Спартак» (Россия) – 3:2 (3:2)

Голы: 0:1 – 7 Попов, 0:2 – 17 Промес, 1:2 – 29, пенальти Прийович, 2:2 – 37 Лимниос, 3:2 – 44 Пелкас.

ПАОК: Пасхалакис, Варела, Креспо, Лео Матос, Хачериди, Маурисио (Шахов, 84), Каньяс, Пелкас, Эль-Каддури (Уарда, 61), Прийович, Лимниос (Лео Жаба, 79).

«Спартак»: Максименко, Боккетти (Рассказов, 90), Жиго, Ещенко, Комбаров, Попов (Тимофеев, 64), Фернандо, Ломовицкий, Зобнин, Промес, Луис Адриано (Зе Луиш, 77).

Предупреждения: Жиго (19), Зобнин (39), Эль-Каддури (58), Хачериди (69), Ломовицкий (72), Маурисио (77), Фернандо (83).

РЕЙТИНГ ГОЛОВ

ПОПОВ !

Зобнин на скорости протащил мяч слева и сделал нацеленную передачу в центр. Адриано пропустил ее на партнера, а выскочивший у него из-за спины Попов красивым ударом отправил мяч в левую от Пасхалакиса «девятку».

Промес ?

Пасхалакис не справился с ударом Промеса из-за пределов штрафной и отбил мяч себе за спину, после чего выбил в поле уже из-за ленточки ворот.

Прийович =

С пенальти, назначенного за игру рукой Зобнина, развел Максименко и мяч по разным углам.

Лимниос =

Матос обыграл на правом фланге Комбарова, вошел в штрафную и покатил мяч назад под удар Лимниосу, который аккуратным ударом отправил мяч в дальний угол ворот Максименко.

Пелькас ?

Чудовищная ошибка Максименко, который пропустил мяч под собой после флангового прострела. Пелькасу оставалось оставалось с нескольких метров отправить мяч в пустые ворота.