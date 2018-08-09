Виктор Панченко, который работал селекционером и спортивным директором в ЦСКА и директором селекционно-аналитического департамента в «Локомотиве» (уволился год назад), дал яркое интервью сайту "Матч ТВ". В день покупки железнодорожниками Федора Смолова, мы выбрали из этого интервью самые яркие фрагменты, посвященные трансферной политике "Локомотива".

Об организации селекции в "Локомотиве"

"Я был знаком со Львом Гоберманом, который в то время работал в «Локомотиве» советником президента. Он пригласил меня на пост спортивного директора, освобождавшийся из-за ухода Игоря Корнеева...

Вскоре появилась кандидатура немца Штоффельсхауса, который был помощником менеджера в «Шальке», работал в Канаде, но никакого отношения к селекции не имел. Геркус поставил немца надо мной. Уже потом, когда я ушел, в штат к немцу взяли его друга Вилли Кронхардта и бывшего начальника «Зенита» Кошелева (сейчас Кошелев вернулся в «Зенит», а его место в «Локо» занял еще один бывший начальник «Зенита» Федор Луннов). В клубе по факту появилось два селекционных отдела, с нами практически сразу перестали делиться информацией".

О Штоффельсхаусе

"Начал он с того, что сказал: «Я подниму академию, я силен в детско-юношеском. Мы должны омолодить состав и стать первыми в подписании юных талантов». Все вопросы по комплектованию и второй команды, и молодежки я решал совместно с тренерами – немца вообще не видели в академии, никаких мифических новых методик за это время никто не внедрил. На втором совещании немец объявил: «Наша позиция: мы набираем игроков, а тренер пускай их только тренирует». Я удивился: «Как вы это Семину скажете?» Геркус пожал плечами".

"Русский рынок Штоффельсхаус не знает и в основном контактирует с «Шальке», что видно по покупкам «Локомотива». Тридцатилетнему Хеведесу сейчас дали зарплату четыре с лишним миллиона, хотя остальным игрокам снизили бонусы за чемпионство, ссылаясь на проблемы с деньгами. Обещали одну сумму, дали другую. Вместо миллиона-двух – пятьсот тысяч. Также весной в клубе начались задержки зарплаты, по премиальным заплатили только треть.

О Фарфане

"Первое подписание Штоффельсхауса? Фарфан. Тот приехал с пузом. Семин просыпается, а у него на завтраке сидит новый футболист. Звонит мне: «Кто это?» – «Я откуда знаю. Сфотографируй, пришли». Даже до такого дошло. У Фарфана было много мышечных травм, но у Семина легла к нему душа, увидел в нем изюминку и дотерпел, пока тот сбросил вес".

О Рыбусе

"Рыбуса предложил агент Роман Орещук, получивший авторизацию на переговоры по Рыбусу в России. Семин хотел этого игрока. Трансфер Рыбуса Штоффельсхаус заблокировал, и Геркус сказал: «Тогда будем искать другого футболиста». Я сообщил Орещуку, что мы не берем Рыбуса, а потом появился какой-то бразильский агент, на которого вышел Штофельсхаус, и они согласовали трансфер Рыбуса. Орещук высказал претензию: «У меня же бумага на ведение переговоров по нему в России!» Геркус сказал ему, что с ним порешают полюбовно: «Ты не возмущайся». Потом выяснилось, что условия, которые предлагал Орещук, в переговорах с бразильским агентом были умножены на два. Как я понимаю, Крыховяк пришел по той же линии".

О Миранчуках

"После подписания Геркусом Портнягина на сумасшедших условиях (в «Рубине» у него была зарплата 45 тысяч евро в месяц, а в «Локо» ему дали чуть ли не в два раза больше) на него стали слетаться агенты, как на сладкую булочку. Почувствовали в президенте слабинку, поняли, что в «Локо» можно хорошо заработать, и принялись требовать сумасшедшие условия. Так получилось и с Миранчуками.

Другой проблемой явилось, что Миранчуки не нравились Штоффельсхаусу. Про то, что Антон играл в Эстонии, он вообще не знал. Переговоры о новом контракте шли очень туго. Семин тогда встал грудью, выпускал Алексея в каждом матче и говорил, что он важен для клуба. Переговоры провели в итоге другие люди, а Геркус был вынужден подстраиваться, мол, сохранили воспитанников, как и хотели".

О Дзюбе

"Эта история вообще показательная. И Палыч хотел, и Артем понимал, что без игровой практики он не попадет на чемпионат мира. Переговоры с «Зенитом» вел Геркус, но ни он, ни Анатолий Мещеряков, председатель совета директоров клуба, не захотели взять Дзюбу. В последний же день трансферного окна немец привез Эдера – вместо игрока сборной России из команды-конкурента, который всем хотел доказать, что его зря списали.

О Хенти

"Я еле избавился от нападающего Хенти. Бестолковый игрок, но такой наглый, что всех задолбал в офисе. У него была сумасшедшая зарплата, и он не хотел никуда уходить. Смородская купила его за пять миллионов, хотя на transfermarkt цена была 250 тысяч. Понятно, что на этом сайте не точная оценка, но она процентов на семьдесят соответствует реальности. Он мог бы стоить 500 тысяч, но никак не пять миллионов.

Опорника Ндингу тоже еле убрали. Все уже было решено с его уходом в Турцию, но влез Штоффельсхаус, и мы потеряли три месяца, в течение которых выплачивали Ндинге безумную зарплату. В итоге, потеряв за эти месяцы пятьсот тысяч, мы на его трансфере заработали только пятьдесят".

О переходе Самедова в "Спартак"

"Это было однозначное решение Семина, с которым все согласились. Самедов попал в «яму», не был готов к нагрузкам Семина, к тому же у него заканчивался контракт с «Локомотивом». Его трансфер в «Спартак» прошел гладко.

О Шишкине и Янбаеве

"Шишкин ему был не нужен, а с Янбаевым Семин хотел продлить контракт, но агенты просили очень много денег. Продлевать не стали. Зная Янбаева еще с ЦСКА, я понимал, что он нам не помощник: да, быстрый, но за столько лет не научился с бровки подавать на своего игрока – попадает то в защитника, то за ворота. Я был нападающим и бил в душевой игроков, которые делали такие подачи".

О Майконе

"Мы спорили – например, по Майкону. Заканчивался его контракт, приехал папа-агент и стал просить сумасшедшие деньги. Я сказал: «За такие деньги Майкон не нужен». – «Да ты что! Я сам его приглашал! Он столько лет в команде!» – «Ты посмотри на его статистику». – «Да его гнобили!» – «Я считаю, он не нужен. Не принесет пользы». Сейчас Майкон в «Антальяспоре», но не думаю, что ему там платят три миллиона евро в год".

О Денисове

"Еще не будучи в «Локомотиве», я уговаривал Семина взять Игоря Денисова (в «Динамо» на него ядом дышали из-за его зарплаты – четыре с лишним миллиона). Семин говорил: «Витя, он мне взорвет всю атмосферу в команде. Будет конкурировать за авторитет с Чорлукой, а мне этого конфликта не надо». – «Чорлука будет авторитетом для иностранцев, Денисов – для русских». – «Ладно, организуй с ним встречу». Переговорил и сказал: «Будем брать».

Об отношениях Семина и Геркуса

"Переломный момент был летом 2017-го, когда после победы в Кубке Геркус настаивал на отставке Семина. На его место хотели поставить Хайко Фогеля из молодежки «Баварии». До меня доходило, что в Европе с ним велись переговоры. Об этом знал и Семин.

После того лета они перестали общаться. Встречались только на совете директоров. Через год история повторилась – опять весна, опять клуб ищет нового тренера, президент и совет директоров молчат. Впервые за два года вмешался глава РЖД Олег Белозеров, и Геркус поехал на базу перед игрой с «Зенитом» переподписывать тренера. Единственный раз, кстати, за сезон-17/18 появившись в Баковке".