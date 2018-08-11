Как и с «Рубином», игру с «Уралом» динамовец Кирилл Панченко начал в опорной зоне. Но в этот раз провел на непривычной позиции лишь час.

В центре поля Кирилл ошибался как при созидании, так и при разрушении.

РОКОВАЯ ПОТЕРЯ МЯЧА

Атакующие ошибки были единичны – пара неудачных передач в стадии разгона атаки. К сожалению для Кирилла, одна из потерь завершилась голевой атакой «Урала».

Желая бросить в прорыв Федора Черных, Панченко сделал рискованную передачу, которую перехватил Грегор Балажиц. Так команда Дмитрия Парфенова получила возможность провести быструю атаку.

Первым, кто мог сорвать наступление, был Панченко! Но позволил Алексею Евсееву перевести мяч в свободную зону на левый фланг «Динамо». Из нее Николай Димитров сделал голевую передачу – бело-голубые его не накрыли, так как не успели перестроиться.

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ ПРОСЧЕТЫ

Еще хуже Панченко действовал при игре в обороне. Хоть результативных ошибок и не допустил. Хавбек грешил позиционными огрехами.

Показательны две фланговые атаки «Урала». На 37-й минуте Панченко отпустил от себя Эрика Бикфалви после передачи с бровки Михаила Меркулова. Спас Владимир Рыков – он прервал пас своевременным ускорением. Запомните это действие защитника.

Но даже несмотря на геройство Рыкова, «Урал» довел атаку до удара – Емельянов выиграл подбор и отправил Панченко на пятую точку ложным замахом.

Идентичная атака случилась на 47-й минуте. На сей раз от Панченко ушел Димитров. Под пас с фланга. В то время как болгарин ускорялся, россиянин смотрел футбол. «Динамо» спасло отсутствие доставки мяча на Димитрова.

При атаках «Урала» по центру соперники тоже проникали Кириллу Панченко за спину, а хавбек не обращал на них внимания.

Были позиционные ошибки у 10-го номера и на подборах.

ОДНО И ТО ЖЕ И В ПОЗИЦИОННОЙ ОБОРОНЕ, И В КОНТРАТАКАХ

Кирилл выглядел слабо в центре поля как при позиционной обороне, так и при контратаках «Урала».

На 11-й минуте Панченко позволил Роману Емельянову сделать пас на Бикфалви в начале контратаки. Других оппонентов рядом с Кириллом не было.

На 30-й минуте Панченко в быстрой атаке не ускорился за Бикфалви, позволив Бумалю продвинуть мяч.

ПРЕВЕНТИВНАЯ МЕРА ХОХЛОВА

Несмотря на неудачную игру Панченко в опорной зоне, «Урал» воспользоваться ею не сумел. Непосредственно за позиционные ошибки Кирилла наказания не последовало. Причин две: брак в фазе атаки (наступление на 30-й минуте Бикфалви завершил передачей в аут) и игра защитников «Динамо» (обстановку на 11-й минуте разрядили Шуньич и Рыков, самое время вспомнить о рывке Рыкова под пас с фланга!).

Второй матч подряд «Динамо» сыграло в три защитника. И с Панченко в опорной зоне. Есть основания полагать, что это взаимосвязанные события. Три защитника бело-голубым были нужны, чтобы снизить оборонительные риски в связи с игрой атакующего исполнителя в центре поля!

В первой встрече сезона – против «Арсенала» - «Динамо» действовало с двумя центральными защитниками. И парой опорников Соу – Теттех. Но второй был удален уже на 7-й минуте. Хохлов доиграл матч, опустив Панченко в опорную зону из атакующей. А в двух следующих играх добавил ему за спину дополнительного защитника.

Символично, что убрав на 62-й минуте матча с «Уралом» Панченко из опорной зоны, Хохлов перешел на схему 4-4-2 – Антон Соснин вышел в центр поля вместо защитника Хольмена. Подчищать за Панченко больше было не нужно, так как Кирилл отправился в атаку. Перед защитниками в ближайшем будущем его едва ли можно будет увидеть. Потому что в матче с «Уралом» «Динамо» напоминало начинающего канатоходца.

ПАНЧЕНКО – ПРЕКРАСНЫЙ СЫЩИК

Перейдя в атакующую группу, Панченко оживил игру. Поиском мяча в свободных зонах. Кирилл показал себя отличным сыщиком.

Сразу трижды футболист открывался в перспективных для взятия ворот зонах. Дважды в таких ситуациях он бил, один раз перевел мяч на Козлова, чтобы тот подал. Каждый момент был опасен для ворот.

Панченко стал самым бьющим футболистом своей команды – четыре удара. Столько же в матче нанес лишь Эрик Бикфалви. Игра с «Уралом» показала, что у чужих ворот Кирилл гораздо полезнее, чем у своих.

Дмитрий Хохлов сразу дважды молодец. Во-первых, из-за придумки с тремя защитниками. Во-вторых, из-за своевременного перевода Панченко в атаку. При счете 0:1 продолжать играть с огнем было нельзя. А изначально идея имела право на жизнь – Панченко мог разогнать контратаку. За желание рискнуть на благо атаке критиковать наставника язык не поворачивается.

Кадры: «Матч Премьер».