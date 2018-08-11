На поле стадиона в Тюмени вышли две команды, которые до этого в новом сезоне не забивали – ЦСКА и «Енисей».

ДО МАТЧА

Если у «Енисея» после развала «Амкара» все с составом стало в полном порядке, то ЦСКА определенно терпит бедствие. Слова об этом уже набили оскомину. Фанаты ждут усиления. Деньги есть – осталось их удачно вложить.

И правда, новости появились! Только речь идет не о покупке качественного игрока, на что можно было бы надеяться, а об аренде. В Москву из Ливерпуля летит 20-летний хорватский полузащитник Никола Влашич, права на которого принадлежат «Эвертону». Тот ли это футболист, который нужен попавшему с сложное положение клубу? Время покажет. Но дальше так нельзя…

Дошло до того, что армейцы, выигравшие три из шести последних чемпионатов, финишировавшие в прошлом сезоне на втором месте, уже не считаются явными фаворитами во встрече с «Енисеем», новичком премьер-лиги. Неспроста же красноярцы опубликовали видеоанонс к матчу, в котором лев, символ «Енисея», по всей Тюмени гоняет коня, символ ЦСКА.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Матч начался точно по сценарию проморолика – «Енисей» владел преимуществом и гонял ЦСКА по полю. В обычной игре можно было бы списать этот натиск на преимущество домашней арены, в которой и стены помогают, но в этой игре все было иначе. «Енисей» продолжает проводить домашние матчи не в родном Красноярске, а в Тюмени – стены не свои. Да и трибуны, мягко говоря, не болели за красноярцев – на стадионе было больше фанатов армейского клуба. Подтянулись даже красно-синие болельщики из Саранска, чья «Мордовия» играла с «Тюменью» на этом стадионе незадолго до этого.

ЦСКА, хоть и начинал матч с двумя нападающими, Чаловым и Жамалетдиновым, в атаке выглядел беззубо. Не блистал впереди и «Енисей», но атаки красноярцев выглядели острее. На 16-й минуте ворота армейцев спасла только штанга. После подачи Занева с фланга Михаил Костюков выиграл верховую борьбу у высоченного Магнуссона и бил уже почти наверняка – выручила стойка ворот.

Момент со штангой, кстати, был показательным – «Енисей» снимал весь верх. И это не случайно. Красноярский клуб лидер чемпионата по этому показателю. ЦСКА же – лидер по количеству длинных передач. Вот и нашла коса на камень – все длинные паса армейцев приходились в головы соперников.

Центр поля полностью остался за «Енисеем». Да, у красноярского клуба перед стартом сезона тоже полностью сменился состав, но команда играет слаженно, ведь добрая половина основы пришла из одного клуба – развалившегося пермского «Амкара» – нет необходимости выстраивать игровые связи – все и так работает.

Ближе к концу первого тайма клуб Виктора Гончаренко все же перехватил преимущество, но за линию штрафной они так качественно проникнуть и не смогли.

ВТОРОЙ ТАЙМ

Мы имели полное право после перерыва ожидать изменений в составе ЦСКА, как это было в игре с «Ростовом» – выхода на поле новичков армейского клуба, именитого уругвайца Абеля Эрнандеса и талантливого Ильзата Ахметова. Но Гончаренко на вторую половину выпустил тот же состав и… ошибся.

Во всяком случае тренеру не повезло с Кириллом Набабкиным, вместо которого вполне мог бы появиться Ахметов. Вместо этого на 50-й минуте номинальный защитник, который теперь играет на позиции опорника. оставил свою команду в меньшинстве. Кирилл пнул в колено Фегора Огуде, после того, как тот уложил его на газон – без сомнений прямая красная карточка.

После удаления территориальное преимущество всецело отошло к «Енисею». На 57-й минуте случилось то, чего все ждали – на поле вышел Эрнандес, сменивший на позиции форварда Жамалетдинова. А еще через минуту был забит первый гол в матче. Правда, забил его не Эрнандес и даже не ЦСКА.

Отличился Костюков, который получил отличный пас от Дарко Бодула и с близкого расстояния расстрелял ворота Игоря Акинфеева. У голкипера сборной России не были ни одного шанса – 1:0. Самое интересное, что буквально за две минуты до гола Дмитрий Аленичев хотел снять с игры Костюкова и выпустить на его место Артура Саркисова, но промедлил – не прогадал.

Еще через шесть минут Гончаренко пустил своих «коней» во все тяжкие – выпустил на поле атакующего полузащитника Ахметова, сняв с игры центрального защитника Никиту Чернова, не добежавшего в случае с голом.

Не то чтобы все эти изменения сказались на расстановке сил – «Енисей» так и продолжил владеть преимуществом и даже забил! Отличился Артур Саркисов. Вот только гол судья не засчитал – ассистент поднял флажок, сигнализируя о положении вне игры.

Второй гол матча все же был забит. На 79-й минуте в чужую штрафную ворвался Марио Фернандес и после минимального контакта все с тем же Бодулом, рухнул на искусственный газон тюменского стадиона. Судья усмотрел в эпизоде нарушение правил и показал на точку. С 11 метров безжалостно точен оказался Эрнандес – первый его гол в ЦСКА, и первый гол армейцев в новом сезоне РПЛ – 1:1!

Ближе к концу встречи «Енисей» все же прижался к своим воротам, обороняя хотя бы ничью. То ли психология андердога сработала, то ли замены ЦСКА все же дали о себе знать. Но забить армейцам второй мяч так и не удалось.

«Енисей» – ЦСКА – 1:1 (0:0)

Голы: Костюков, 58 – Эрнандес, 79 (пен.)

«Енисей»: Юрченко, Дугалич, Кичин, Занев (Гавазай, 23), Гаджибеков (Грицаенко, 72), Костюков (Саркисов, 62), Фатуллаев, Комолов, Огуде, Ятченко, Бодул

ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Родриго Бекао, Чернов (Ахметов, 66), Набабкин, Бийол, Бистрович, Фернандес, Щенников, Чалов (Ефремов, 83), Жамалетдинов (Эрнандес, 57)

Предупреждения: Огуде, 51; Гаджибеков, 64

Удаление: Набабкин, 50