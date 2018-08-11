– Есть ли ощущение, что если бы не два удаления у «Анжи», «Спартак» мог потерять очки?

– Нет. К тому же красные карточки игрокам «Анжи» предъявили после того, как они опаздывали к эпизоду и фолили на игроках «Спартака. Из 90 минут матча 50 мы провели в чужой штрафной, и почти все время провели на половине поля соперника. Любой команде сложно забивать сопернику, который запирается в своей штрафной и только выбрасывает мяч вперед.

Мы не получили ни одной контратаки. «Спартак» сыграл организованно и ничего не позволил «Анжи», поэтому сделал достаточно для победы. Порой бывает, что одного момента достаточно для того, чтобы забить трижды.

– Ханни в первом тайме играл низко. Это была ваша установка?

– Это был один из наших вариантов, потому что «Анжи» всегда играет 3-5-2. Так как они сегодня играли 5-3-2, то мы поменяли расположение Ханни на поле. Мы это уже пробовали на тренировках.

– Выход Ташаева на позиции правого защитника – это разовое явление?

– По ходу матча мы сделали этот выбор и в будущем можем рассмотреть этот вариант.

– В прошлом сезоне в гостевой игре с «Тосно» в аналогичной ситуации вы сняли центрального защитника, а в этот раз крайнего. Почему?

– У каждого матча своя логика. Сегодня на поле выходил Самедов, и у меня было справа два игрока, которые могли обострять. Поскольку у соперника не было нападающего, нам не имело смысла держать сзади четверых защитников, я заменил Рассказова.

– Почему Софьян Ханни не выходил раньше и как оцените его игру?

– Выходит тот, кто может принести команде пользу. Один подходит для одного соперника, другой – для другого. Ханни играл не на своей позиции, но он к ней привыкает. Считаю, он может на этой позиции добиться успеха.

– В первые 55 минут у «Спартака» было немного реальных возможностей забить.

– Очень сложно играть против команд, которые все время обороняются и стоят в своей штрафной вдевятером. И даже когда им забиваешь, они ничего не меняют и остаются в своей штрафной. Команда после пропущенного гола обычно собирается и ускоряется, чтобы отыграться, но «Анжи», видимо, устраивал результат.

– Можете сравнить игру соперников против «Спартака» в этом сезоне и в чемпионском?

– В чемпионском сезоне нам было также тяжело в матчах с подобными командами. С «Оренбургом» мы вели 2:0, но они сравняли счет и могли забить на 95-й. В нескольких матчах мы забивали на последних минутах и выигрывали 1:0. С такими командами всегда тяжело играть.

– В этом сезоне за «Спартак» играли Ломовицкий, Максименко, Рассказов. Планируете кого-то еще из молодых выпускать на поле?

– Когда увижу, что кто-то из молодых способен играть в основе, я его включу. Эти трое тренировались с нами все лето. Мы следим за ними и решим, когда будет подходящий момент. Рассказов сегодня сыграл нормально и сделал то, что должен был.

– Можно пару слов о Романе Еременко?

– Он талантливый футболист и один из любимых игроков президента клуба (Леонида Федуна – прим. ред), и это была его идея. Он знаком с Романом лучше, чем я.

Он совершил ошибку, которую все мы совершаем, но мы заслуживаем в жизни право на второй шанс. Сейчас он в игре, и теперь дело за ним. Два года он не играет в футбол, это может быть минусом, но может – и плюсом, ведь он отдохнул два года. Чтобы понять, может ли он играть на высоком уровне, мы решили сделать ему контракт до декабря. Подчеркну, что он хороший игрок. Я познакомился с ним и вижу, что он он хороший, умный серьезный парень.

– Звучит так, будто Еременко был вам навязан президентом клуба.

– Нет. Я его видел в деле и считаю, что он сильный игрок. Просто идея принадлежала президенту, и мы превратили ее в позитивный для нас момент. К тому же президент тоже должен иметь свое мнение по игрокам.

– Что происходит с Промесом?

– Когда у него было пространство, он всегда обходил соперника один в один, после чего навешивал или бил по воротам. Он игрок, которому нужно пространство. Когда оно есть, Промес может показать свой талант, а когда нет – он выполняет свои обязанности на благо команды. Вы знаете, что я не критикую игрока, исходя из того, забивает он или нет. Я смотрю, что он может дать команде, и сегодня им доволен.

– Глушаков сегодня выдвигался направо, но показалось, что ему там не очень удобно.

– У нас просто нет левши на эту позицию. Футболисты могут меняться местами, когда хотят. Главное – чтобы держали позицию.