«САША - НЕСТАНДАРТНЫЙ»

- Как удалось остановить «Ростов», который мог оказаться на первом месте после трех туров?

- За счет концентрации, самоотдачи и настроя. В каких-то моментах и повезло немного. Ребята выполнили то, что мы тренировали целую неделю. Все вместе, а не один или двое. Результат приходит, когда вся команда играет как единое целое.

- Соболев забил шикарный мяч. Он такой технарь или случайно так вышло?

- Соболев всегда забивает какие-то невероятные мячи. Но есть моменты, когда он что-то простое не может забить.

- Вы даже рассмеялись, когда у него получился этот результативный удар. Что вас так повеселило?

- Я рассмеялся, потому что в прошлом году он забивал такие мячи в ФНЛ, и в этом сезоне продолжает. Может, этот гол не вытекал из логики игры, но попал он, конечно, здорово.

- С чем связан этот его феномен? У Александра нестандартное мышление?

- Саша сам по себе нестандартный (смеется). Это нормально.

- На поле нестандартный или в жизни тоже?

- Есть люди, которые немного отличаются от других. Он высокий, нестандартно играет, нестандартные мячи забивает. Есть моменты, когда у него не получается делать то, что должен, но бывает, что и такие мячи залетают.

- Перспективный парень?

- Надеюсь. Но ему еще работать и работать.

«С КАРПИНЫМ ПОСЛЕ ИГРЫ НЕ ВИДЕЛИСЬ»

- Вы сетовали на то, что в команде много травмированных - и это осложняет положение, поскольку некого выпустить на замену. Как будете выходить из этой ситуации?

- Будем обходиться своими кадрами. Ну, и ждем усиление. Возможно, кто-то к нам подъедет. Играем сейчас практически тем составом, которым выступали в ФНЛ, когда выходили. Футболисты знают определенные требования. Но уровень турниров разный. Поэтому в каких-то моментах нам тяжеловато. Мы работаем над этим, двигаемся.

- Какие позиции наиболее остро нуждаются в усилении?

- Давайте не будем говорить об этом. Сергей Семак сказал, что ему на каждую позицию нужен еще один футболист, а он работает в «Зените». Это просто как пример. Конечно, каждый тренер хочет, чтобы у него были сильные игроки… Будет усиление - хорошо, а если не будет - станем обходиться своими силами.

- Была ли для вас принципиальна дуэль с Валерием Карпиным?

- У нас с Валерием Георгиевичем Карпиным очень хорошие отношения и нет никакой неприязни друг к другу. Он вышел делать свое дело, а я - свое. Кто выиграл, тот и выиграл. Здесь нет ничего такого, чтобы говорить за спиной, что я сделал что-то лучше, чем он. Мы вместе работали, и я благодарен Карпину за то, что меня позвали в «Спартак». Я был у него помощником.

- После игры общались с ним?

- Мы не виделись после матча. До игры хорошо и тепло поговорили.

«ПОСЛЕ «ОРЕНБУРГА» ПОШЛО МНОГО НЕГАТИВА»

- В РПЛ сейчас работает много тренеров со спартаковским прошлым: Карпин, Дмитрий Парфенов, Вадим Евсеев, Дмитрий Аленичев, вы. Откуда такой бум экс-спартаковцев?

- Это очень серьезный вопрос. Это те люди, которые вместе работали в определенное время в определенном месте. Потом поднялись по карьерной лестнице, образно говоря. Все достигли определенных результатов, что позволяет работать в премьер-лиге. Плюс, конечно же, доверие руководства.

- Вы следите за их работой?

- Мы все это видим, потому что трудимся в одном чемпионате.

- Как вы оцениваете старт сезона для «Крыльев Советов»?

- Всегда хочется большего. Единственное поражение, которые мы потерпели от «Оренбурга», это просто несчастье. Не забив пенальти, уступили 0:3, пошло много негатива, испортилось настроение. Но это футбол. Выигрывает тот, кто забивает. Мы забили в Ростове, мы и победили. «Оренбург» забил, он и выиграл.