Арнем, стадион «Гелредом». 93-я минута матча «Витесс» - «Базель». Воспитанник голландского клуба Рики ван Волфсвинкель, выступающий за швейцарцев, убегает один на один с Эдуарду и красиво кладет мяч под перекладину, после чего показательно отказывается праздновать гол. Трибуны все равно свистят, а Леониду Слуцкому на скамейке запасных остается лишь развести руками – перспективы пройти в следующий раунд Лиги Европы после домашнего поражения кажутся призрачными.

«Витесс» вместо «Челси»

Зимой ходило множество слухов относительно места дальнейшего продолжения карьеры бывшего главного тренера сборной России. Назывался даже «Челси», чей владелец Роман Абрамович вроде как лично заинтересован в его приглашении, но после неудачной работы в «Халл Сити» этот вариант представлялся маловероятным. Поэтому в Лондон поехал Маурицио Сарри, а Слуцкий отправился набираться европейского опыта работы в «Витесс», руководство которого тесно связано с владельцем синих.

Работать здесь трехкратному чемпиону России должно быть комфортно. В отличие от раздираемого противоречиями в руководстве «Халла», «Витесс» довольно крепкий клуб – как в финансовом, так и в спортивном плане. А Арнем – тихий и уютный городишко с населением в полторы сотни тысяч жителей.

- Уже чувствую себя в Арнеме как дома. Мне здесь все нравится: местные традиции, люди, парки, - рассказывал Слуцкий после своей первой пресс-конференции. – Для меня очень важны первые впечатления, а от Арнема они пока невероятные.

К тому же в клубе в ходу русский язык. С 2010 года желто-черными владеет бывший президент тбилисского «Динамо» и Федерации футбола Грузии Мераб Жордания, а должность председателя совета директоров занимает Евгений Меркель. Плюс в евротур вместе со Слуцким отправился Олег Яровинский, с которым они работали еще в ЦСКА. В «Витессе» он помогает главному тренеру. В поле по-русски говорят защитники Вячеслав Караваев, знакомы Слуцкому по ЦСКА, и Александер Бюттнер, отыгравший полтора года в московском «Динамо».

Слуцкий готов к 4:3 и 5:4

Голландский футбол – это пиршество атаки. И в «Витессе» об этом знают не понаслышке. Три года работы здесь Петера Боша (2013-2016) по предела задрали планку ожиданий болельщиков от игры команды впереди. Иного футбола здесь не приемлют. И Слуцкий это понимает.

- Все мои команды играли в привлекательной комбинационной манере, - говорил Слуцкий перед началом сезона. – У нас действительно хорошая атакующая группа, поэтому мы будем действовать в созидании интересно. Сейчас для команды нормально сыграть со счетом 4:3 или 5:4. Это обычный результат для голландской лиги. Однако мы хотим выигрывать трофеи, потому я буду пытаться установить такой стиль, чтобы команда играла ярко в атаке и надежно в обороне.

За его первой тренировкой с трибун наблюдали около 2 тыс зрителей.

Чемпионат Голландии стартовал в пятницу матчем «ПЕК Зволле» - Херевен» (2:3), а в воскресенье свой дебютный матч в новой для себя лиге провел и Слуцкий. «Витесс» разгромил одного из своих прямых конкурентов «Гронинген», уже к 66-й минуте ведя 4:1 и сняв все вопросы о победителе. Так что с атакующим футболом у российского специалиста никаких проблем.

Главная слабость – оборона

Поскольку о назначении Слуцкого было объявлено еще в марте, у него было достаточно времени, чтобы проанализировать способности всех футболистов «Витесса» и вместе с руководством выбрать тех, кто сможет усилить игру команды.

Таких набралось аж девять человек, но обошлись они желто-черным менее чем в 2 млн евро. И только за двоих были заплачены деньги: за 22-летнего полузащитника «Трабзонспора» Матуса Беро они выложили 1,64 млн, и еще 250 тыс – за центрального защитника «Цюриха» Расмуса Теландера. Остальные достались бесплатно или пришли в аренду, как чемпион Европы-2016 португальский вратарь Эдуарду.

Большинство новичков – в линию обороны. Видимо, эту зону Слуцкий считает наиболее уязвимой. Матчи «Витесса» в сезоне пока подтверждают эту гипотезу – ни в одной из четырех проведенных игр им не удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Рекордные траты «Аякса»

Клубу из Арнема в нынешнем сезоне по силам побороться за место в семерке, дающее возможность в дополнительном турнире сразиться путевку в Лигу Европы. Его соперниками, по всей видимости, станут уже упомянутый «Гронинген», а также «АЗ», «Херенвен» и «Утрехт».

Ну а фавориты традиционно «ПСВ Эйндховен», «Аякс» и в меньшей степени «Фейеноорд». Весной «ПСВ» в очередной раз оставил аяксидов за спиной, чем заставил их поменять свой взгляд на трансферную политику и путь развития клуба.

Летом в Амстердам приехали Дейли Блинд («МЮ», 16 млн евро), Душан Тадич («Саутгемптон», 11,4 млн), Хассан Банде («Мехелен», 8,25 млн) и Закария Лабьяд (Утрехт», 6 млн). Итого 41 млн на трансферы. Так много «Аякс» не тратил никогда. Из потерь отметим отъезд в «Рому» за 17,25 млн талантливого вингера Джастина Клюйверта.

Сезон в Голландии открылся неделю назад матчем за Суперкубок страны. В основное время «ПСВ» и «Фейеноорд» голов друг другу не забили, а в серии после матчевых пенальти удачливее оказались роттердамцы (5:6).