Чемпион России вновь не забил, с учетом Суперкубка уже в четвертом матче кряду. В игре с «Оренбургом» железнодорожникам не удались ни атаки по центру, ни фланговые наступления. Но это еще не самое страшное.

Гораздо печальнее другое. В игре команды Юрия Семина в позиционной атаке трудно найти зацепку, которая указывала бы на позитивное будущее.

КРЫХОВЯК – ПРОБЛЕМА ДЛЯ АТАКИ «ЛОКО»

У «Локо» не получались атаки по центру. Особенно в первом тайме. «Оренбург» оборонялся всей командой, припарковав у штрафной площади автобус.

Железнодорожники, чтобы поиграть в мяч, отходили от «транспортного средства» к центральному кругу. Здесь оказывались Мануэл Фернандеш и Антон Миранчук. Плюс тут же были два опорника – Крыховяк и Денисов – и пара центральных защитников – Кверквелия и Чорлука. Итого – шесть игроков. Ах да, по флангам в фазе начала атаки не поднимались высоко Владислав Игнатьев и Мацей Рыбус. Так не объедешь ни один автобус. Даже тот, что скрипит со всех сторон и подлежит утилизации.

Опасные проникновения через центральную зону путем передач низом у «Локо» получались, когда железнодорожники делегировали сюда игроков. Ни одного и ни двух, а целую бригаду. После перерыва подниматься выше стал Гжегож Крыховяк. В одном эпизоде он сделал проникающий пас в штрафную на Антона Миранчука, но коллега поляка мяч не укротил. В другом случае новобранец бросил мяч в свободную зону Михаилу Лысову, прострел которого оказался неточен.

Разобравшись в математике (подвинув игроков к чужой штрафной), «Локо» стал создавать в позиционных атаках опасные подходы к чужим воротам. Но не голевые моменты. Одна из причин – Крыховяк проявил себя лишь тремя включениями с несложными последующими передачами. Когда у «Спартака» из глубины включается в атаку Денис Глушаков, то известно, что он может преуспеть на подборах-отскоках, найти мяч в свободной зоне после паса, нанести дальний удар. Если вместо Глушакова в созидание врывается Роман Зобнин, то всегда есть шанс на успешный дриблинг, или ускорение за спину соперникам. Гжегожа Крыховяка же в позиционной атаке пока выделяет лишь седьмой номер (привет Дэвиду Бекхэму и Луишу Фигу) – больше ничто.

Дважды Крыховяк терял мяч в неподходящем для этого месте – центре поля. Плюс совершил невнятный по точности перевод на фланг. Как здесь не вспомнить его неудачу в «ПСЖ». Унаи Эмери решил отказаться от хавбека, разочаровавшись в его атакующих способностях. Тренеру хотелось, чтобы футболист начинал атаки, как Серхио Бускетс. А тот такой один.

Добродетели Крыховяка – сила и выносливость, разрушение чужих атак. Такой футболист может быть полезен «Локо» в обороне. Особенно в Лиге чемпионов. А вот его нахождение на поле с точки зрения атаки может стать проблемой. На старте сезона происходит так.

У СМОЛОВА НЕТ ТОЙ ПОДДЕРЖКИ, ЧТО БЫЛА В «КРАСНОДАРЕ»

«Оренбург» предстал организованной командой. Оборонительными действиями он напомнил «Амкар» и «Уфу». В прошлом сезоне они тоже играли в три защитника. И также плотно перекрывали центр поля. В четырех матчах минувшего розыгрыша чемпионата России железнодорожники забили названным коллективам лишь один гол! Тенденция, однако. И она может сохраниться. Потому что приобретение Крыховяка и его игра в паре с Денисовым, тоже разрушителем, не способствуют слому тренда.

Может ли переломить ситуацию Федор Смолов? У «Локо» давно есть Джефферсон Фарфан. Как и экс-форвард «Краснодара», перуанец способен открыться под проникающий пас. Но ситуации для передач нужно создавать. И здесь у команды Юрия Семина трудности.

В «Краснодаре» ситуация благоволила Смолову. Там вся команда разыгрывала мяч низом, исправно доводя его в итоге до форварда. Передача могла последовать со всех зон – слева, справа, из центра В «Локо» этого нет, мяч ходит медленнее, а игроки не создают нужно движения перед штрафной. Команда Семина играет по схеме 4-2-3-1. Атакующая четверка в прошлом сезоне проявляла себя ярко на открытом пространстве. Потому что сильна индивидуально.

В среднем за игру в составе «быков» Смолов наносил 4,5 ударов! В первом матче в составе «Локо» он пробил лишь дважды. Причем оба раза в контратаках. А ведь форвард не разучился открываться в позиционных атаках. Два его удара по воротам – лучшее свидетельство того, что с позиционкой у «Локо» не все гладко. Впрочем, мы об этом давно знаем. И дело здесь не в форварде. Показательно, что Фарфан в прошлом сезоне наносил всего по 2,3 удара за матч.

Когда год назад Федора Смолова сватали в разные клубы, тогда еще наставник нижегородского «Олимпийца» Николай Писарев сказал важную вещь: «Я знаю принципы построения игры «Краснодара». В этой команде центральный нападающий всегда будет много забивать. Федору будет сложно попасть в такие же комфортные игровые условия». Один раз мысль специалиста уже подтвердилась – Федор не проявил себя на ЧМ-2018. А еще можно вспомнить Кубок Конфедераций, на котором форвард тоже не блеснул.

У «Локо» многое строится на индивидуальном мастерстве. И подтверждение этому проскочило во время матча с «Оренбургом». Когда во втором тайме случилась водяная пауза, Юрий Семин обратился к Алексею Миранчуку: «Леш, поближе к центру острота нужна». Ранее Алексей действовал на правом фланге. Тренер попросил накалить обстановку в другой зоне.

НЕГОТОВНОСТЬ «ЛОКО» К ФЛАНГОВЫМ ПОДАЧАМ

После перерыва «Локо» перевел акцент на фланги. В частности, Мануэл Фернандеш стал смещаться не в опорную зону, а к боковой линии. Если в первом тайме железнодорожники совершили 6 подач, то после 20.

К подачам команда может быть готова или нет. «Локо» оказался не подкован. Это легко прослеживается, если изучить все навесы. В штрафной площади возникали разные ситуации. Смолов открывался на ближнюю и дальнюю штанги, а также по центру. В штрафной площади оказывался как один игрок, так и два и даже четыре. У футболистов не было синхронного движения. А в большинстве случаев и просто движения.

Чаще других у «Локо» подачи совершали Фернандеш и Игнатьев – по 7. Но они сделали лишь по одной точной. Из шести навесов Михаила Лысова до адресата не дошел ни один. Очередное подтверждение, что красно-зеленые к кроссам были не готовы.

Во время паузы в матче, Семин обратился к Смолову: «Прострелы… Будь там, внутри штрафной». Был, но не помог.

Что такое готовность к фланговым атакам, можно понять на примере «Уфы». Гол Игбуна в ворота «Анжи» показателен. Под подачу Облякова открывались три игрока – два перед воротами и один вторым темпом. Те, что атаковали первой линией, совершили перекрестное движение – один рванул на ближнюю штангу, а другой на дальнюю.

Умение бить флангом весной показал «Ювентус». В ответном матче против «Реала» в 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала». Три мяча туринцы забили после подач. В штрафной неизменно открывались Манджукич (зона Карвахаля), Игуаин (перед воротами) и Матюиди (второй темп).

Проблема «Локо» в том, что в стартовом составе вообще не было игроков, расположенным к подачам. Не считать же таковыми братьев Миранчуков. И Федора Смолова не получается. Три года он играл без подач. Однажды в Германии в рамках эксперимента попросили футболистов не играть рабочей ногой, а действовать слабой. Через три месяца сильная нога просела на 30%! У Смолова нет привычки реагировать на подачи. И не скоро появится. Понятен ход Семина с выходом на поле Фарфана и Эдера. Но он не сыграл.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ВЕСНЫ

В начале сезона Юрий Семин признался, что его команда на 100% не готова, так как поздно собралась в полном составе. Это правда. Но неудачно на старте «Локо» играет не только поэтому. Но и из-за организационных проблем, которые есть еще с прошлого сезона Они – главная сложность.

В 8 матчах чемпионского сезона «Локо» не смог забить! А по итогам 30 туров отличился лишь 41 раз! Стоит ли удивляться нынешним неудачам?

Интересно, что 5 из 8 сухих матчей предыдущего сезона пришлись на весну. Это время, когда соперники уже поняли, что с «Локо» шутки (открытый футбол) плохи. Здесь же просела результативность команды Семина – 9 голов (4 – в ворота «Динамо», 3 – со стандартов) в 10 матчах.

Если брать во внимание весенний отрезок, то с «Локо» на старте новой кампании не происходит ничего удивительного. Он является самим собой. И это пугает. Проблему можно решить только коллективной игрой. Юрий Семину обязательно нужно включить позиционку. Любыми способами. Сейчас даже навесы на Эдера могут стать спасительными.

Кадры: «Матч Премьер».