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– Все ли готовы сыграть против ПАОКа? – вопрос Каррере.
– Все в порядке, кроме Боккетти и Кутепова.

– Определились ли с составом на матч?
– По составу пока еще ничего не решил. Сегодня на тренировке мы увидим, какое настроение у игроков, но мы все понимаем важность этой игры. Мы сделаем все возможное, чтобы пройти дальше, и будем учитывать ошибки первого матча, чтобы не повторить их вновь.

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О клубных майках, политике и пубертатности. Андронов по итогам ПАОК – «Спартак»

– Вы уже ответили для себя в чем эти ошибки заключались?
– Конечно, мы поняли, в чем ошибались. Сегодня у нас с командой будет полчаса теории, посмотрим соперника и будем на тренировке отрабатывать все нюансы.

– Вопрос Ещенко. Почему пропустили матч с «Анжи» и как оцените игру на вашей позиции молодого Рассказова?
– По состоянию все нормально, просто дали паузу, чтобы все, кто есть в обойме, получал игровую практику. Рассказов сыграл уверенно, мы его поддерживали, чтобы ему было легче. Выиграли, так что всем довольны.

– Исходя из того, что в Салониках все три гола «Спартак» пропустил с левого фланга, довольны ли вы работой аналитического отдела?
– Да, мы уже поняли, в чем ошибались, и постараемся не повторять этих ошибок. В этом и состоит наша работа чтобы предоставлять команде лучшие способы обыграть соперника и не совершать ошибок.

– Как на игре ПАОКа скажется возвращение Виейриньи и чего ждете от соперника в целом?
– Не знаю, как будет у ПАОКа, потому что беспокоюсь только о своей команде. Мне надо думать о том, как выставить наиболее оптимальный состав.

– Будете ли делать ставку на забитый мяч?
– Мы делаем ставку на победу. И нам неважно, забьем мы в начале матча или в конце, главное – победа. И нам очень важно не пропустить.

– Вопрос Ещенко. Что случилось в первом матче?
– Такое бывает в футболе, когда ведешь в счете и можешь добивать соперника, а вместо этого быстро пропускаешь два гола. Команда теперь, наоборот, на эмоциях, болельщики гонят ее вперед. Конечно, для нас это не хорошо, надо исправлять свои ошибки.

– Сегодня прошла информация, что футболисты ПАОКа получат миллион евро за победу в этом матче. Как к этому относитесь? Не нужна ли дополнительная мотивация «Спартаку»?
– Отношусь к этому нормально, но нам дома надо выигрывать в любом случае, – ответил Ещенко.

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– Стимул пройти в следующий раунд и побороться за выход в Лигу чемпионов превосходит любую денежную мотивацию, – сказал Каррера.

– Возвращаясь к матчу в Салониках, насколько оправданно выпускать в матчах Лиги чемпионов молодых парней вроде Максименко, Ломовицкого, Рассказова?
– Если они вышли на поле в том матче, значит, я посчитал, что они готовы играть против такого соперника в этой атмосфере.

– Потребовалась ли Максименко помощь после той игры?
– Максименко спокоен. Он сыграл в субботу против «Анжи» и сделал это хорошо. Играя в футбол все совершают ошибки, просто ошибки вратаря более заметны, потому что его ошибка завершается голом. Но все полевые также совершают ошибки. Считаю, что он готов быть первым номером «Спартака».

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