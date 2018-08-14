Тогда красно-белые не смогли пройти АЕК во втором раунде Кубка УЕФА. Один из участников тех игр поделился воспоминаниями.

Осенью 1991 года «Спартак» играл с соперником из Греции в другом порядке, не как сейчас. Первый матч в Москве завершился вничью - 0:0. А в Афинах наши, благодаря голу с пенальти Александра Мостового, вели 1:0, но не смогли удержать даже устраивающий их счет 1:1, пропустив во втором тайме два мяча.

«НОГУ РАДЧЕНКО БУДТО АКУЛА ПЕРЕКУСИЛА»

- Что вспоминается из противостояния 1991-го? - вопрос Попову, на тот момент основному полузащитнику «Спартака», который за год этого играл в полуфинале Кубка чемпионов.

- В первом, домашнем матче мы сыграли неудачно. Греки действовали очень грязно. Федор Черенков, наверное, первый раз за карьеру вышел из себя, ответил - и его удалили. А потом мы поехали на выезд с твердой идеей решить вопрос с выходом в следующий раунд. Повели 1:0, а затем пропустили два мяча. Но ключевым моментом там была жуткая травма Дмитрия Радченко.

- Что случилось?

- У него нога почти пополам сломалась. Я просто это своими глазами видел… Доктор выбежал на поле оказать помощь, Дима убрал руки от колена - страшное зрелище. Там кость была, как будто акула ее зубами перекусила.

- Ужас! Как он получил эту жуткую травму?

- Сам получил, никто его не трогал. Шипы застряли в газоне, он крутанулся, кость не выдержала и просто переломилась. Жуткая травма. Все были просто в шоке. Дима потом долго восстанавливался. Его дальнейшая карьера была под вопросом.

Еще выезд в Грецию запомнился тем, что там были просто бешенные болельщики. И все-таки проигрывать грекам было очень обидно. Шансы пройти дальше были хорошие - но пропустили необязательные голы.

«СЕЙЧАС БЫЛИ БЫ БОЛЕЕ ЖЕСТКИЕ МЕРЫ»

- У «Спартака» тогда был сумасшедший состав. Перевес в классе - даже больше, чем у нынешней команды Массимо Карреры против ПАОКа…

- Это ведь не чемпионат, где много игр. В двухматчевом противостоянии все зависит от физической готовности. У нас сезон тогда подходил к концу, а у греков только начинался. Они были чуть лучше готовы, а мы уставшие. Плюс не реализовали свои моменты. Один мяч за два матча для того «Спартака» - это было очень мало.

- К тому же этот мяч был забит Мостовым с пенальти.

- Когда повели 1:0, греки прижали нас к воротам. Один они отыграли после нашей ошибки. Мы им сами дали надежду. То ли срезка у кого-то была, то ли еще что-то. У меня это почему-то отложилось в памяти. А потом их завели болельщики, и греки побежали. Возможно, мы оказались психологически не готовы к такому прессингу. Поэтому и проиграли.

- Писали, что болельщики там жгли дымовые шашки и кидали посторонние предметы.

- Не то, что дымовые шашки, греки закидали наших болельщиков монетами с заточенными ребрами. Беспредел был полный!

- Игрокам тоже досталось?

- Возможно, в нас и бросали, но я не помню, чтобы что-то долетало.

- Тогда судьи не обратили на это внимание. Сейчас бы действовали по-другому?

- Сейчас есть камеры, более жесткие меры к болельщикам. Но это уже не мой вопрос. Просто нужно посмотреть, как эволюционировало судейство и вообще организация международных матчей.

- Тогда как раз разваливался СССР. Наверное, сидели уже на чемоданах, чтобы уехать за рубеж?

- Да уж… Как раз летом был ГКЧП. Но если вы хотели узнать, как это повлияло на «Спартак», могут сказать: никак. Мы, конечно, следили за тем, что происходило в стране, но не до такой степени, чтобы забывать о футболе.