До официального старта итальянской серии А еще остается несколько дней. Но новичок «Ювентуса» Криштиану Роналду уже отметился забитым голом в товарищеском матче против дубля. Да и разговоры о «семерке» «Старой Синьоры» не утихают. Накануне начала чемпионата Италии «Советский спорт» публикует перевод колонки автора Bleacher Report Стива Нэша о Криштиану Роналду.

Криштину Роналду напоминает мне Майкла Джордана по многим параметрам. Он – один из наиболее ярких и значимых представителей спорта за всю его историю. И это еще не конец. Но речь не только о его способностях на поле. Мне по-настоящему нравятся те превращения, которые происходили с Роналду: как он менял свой стиль игры с течением времени.

Прекрасный атлет с усмиренным эго

Ранний Роналду – это ранний Джордан. Люди представляли себе Майкла в роли эдакого одинокого дерзкого стрелка. Он всегда и всем заправлял сам. Но, как и Роналду, Джордан учился побеждать. Он учился кооперироваться с командой, согласовывать свои действия. И именно в тот момент американец превратился, по моему мнению, в величайшего игрока. Чем старше становился Майкл, тем рациональнее и эффективнее он становился. Это как раз то превращение, которое произошло и с Роналду. На поле Джордан научился усмирять свое эго и быть полезным в первую очередь для команды. Как раз в этом я вижу величие Майкла.

Пока я еще не так далеко зашел, позвольте мне кое-что прояснить: мой любимый футболист – Лионель Месси. И я думаю, что он самый великий игрок всех времен. Но прошлый год показал, что даже Месси не может пока обойти Роналду.

Что мне особенно нравится в Криштиану, так это его атлетизм. Не только в футбольном плане, но и в общем. Когда он только перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Спортинга» в 2003 году, то был лишь худощавым мальчишкой с хорошей скоростью и координацией – дриблером, способным накрутить любого и оторваться на скорости. Да, он еще мог навешивать в штрафную и освобождать себе место для удара. Но Криштиану было мало и он не остановился на этом. Он развивался. Уже перейдя в «Реал» он стал относиться к своему телу и к себе со всей возможной требовательностью. Роналду выжимал из себя все, чтобы постоянно находиться на вершине. И именно это я больше всего уважаю в атлетах.

Метаморфозы Криштиану Роналду

Кроме того, Роналду стал нападающим высочайшего класса. Конечно, его фантастические голы с 30 метров никуда не делись. Но он развил в себе чутье «страйкера». Он стал голодным бомбардиром, который умеет ворваться в штрафную площадь и оказаться в нужном месте в нужное время. Да, Криштиану стал забивать немного меньше шикарных по красоте голов, но он научился читать игру на острие и завершать атаки голом последним касанием мяча.

Конечно, даже сейчас Роналду бывает очень раздражителен на поле. Но, несмотря ни на что, он просто продолжает идти вперед. Он побеждает. Когда он терпит неудачу, то поднимает себя с колен и работает над собой еще больше. Когда он находится под давлением, то тренируется и растет. Роналду стал действительно историческим футболистом. А это огромное достижение, учитывая, что последние пять лет ему приходилось бороться за это звание с самим Месси.

Но помимо постоянного сравнения величия Роналду и Месси на поле, у Криштиану есть еще один выигрышный аспект: его неповторимый стиль. Еще со времен «Манчестер Юнайтед» мы замечали его чутье, работу ног, дриблинг, красивые голы. Теперь мы видим плоды этого стиля в Мо Салахе и Гарри Кейне – парнях, которые под влиянием Роналду и кнута забивают один гол за другим. Преображение Криштиану из вингера в «девятку» привнесло существенное разнообразие и новую силу в его карьеру. Он вынужден был несколько раз переосмыслить себя, чтобы сохранить футбольное долголетие и невероятную скорость в его 33 года. Теперь Роналду перешел в «Ювентус», чтобы вернуть славу Лиги чемпионов в один из самых легендарных клубов в мире. Он бросил себе вызов играть в гораздо более контактном и порой грубом чемпионате, нежели Криштиану выступал в последние девять лет.

Кинозвезда большого футбола

Еще одно. Роналду – красавчик. Он не боится публично расстегнуть свою рубашку. Женщины это могли заметить, да и мужчины тоже. В этом отношении он очень востребован. Он фотогеничен, имеет высокую самооценку. А это как раз то, что нужно для первых полос газет и рекламодателей. Да и сам Роналду хочет всего этого. Ему нравится. Он – уникальная суперзвезда и умеет справляться с таким вниманием. В отличие от Месси. У него таких навыков нет, да и интереса в такой публичности тоже.

Роналду примеряет на себя все роли. Он хочет быть не просто футболистом, но и самым красивым мужчиной. Хочет быть в лучшей форме. Хочет сказать всем, что именно он лучший абсолютно во всем. Я думаю, что люди хотят от своих суперзвезд именно этого. Конечно, некоторым, вроде меня, нравятся более скромные звезды. Но большинство хочет видеть в своем кумире настоящего идола. И именно это делает Роналду кинозвездой большого футбола.

Когда-то я думал, что общественное внимание для Криштиану важнее, чем успехи на поле. Я глубоко заблуждался. Тогда мне казалось, что он халтурил в финалах, не был лучшим в нужный момент. Но теперь я должен снять перед ним шляпу. Он стал по-настоящему выдающимся игроком, особенно в трудную минуту. Тогда Португалия играла откровенно плохо на Евро, но все же выиграла его. Просто потому что у них был Роналду, который нес на себе всю команду, бремя ожиданий болельщиков и СМИ. Есть реальная ценность в том, что в вашей раздевалке есть человек, который может справиться со всем этим и дать команде уверенность, когда вас все нещадно критикуют. Теперь же Криштану добился успеха в Лиге Чемпионов. Да, дни, когда я думал, что он потеряется в действительно серьезных играх, давно миновали.

Я вижу в Роналду Джордана

Нравится вам Джордан или Леброн или Джеймс Харден или Рассел Вестбрук, это говорит в первую очередь о вас самих, а не о них. Между Роналду и Месси то же самое – игроки одного поколения по разные стороны баррикад. Когда я вижу Роналду со всей этой бравадой в его адрес, то думаю, что не тяготел к нему с самого начала. Я боялся признаться себе. Может быть и не столько боялся принять это, сколько сказать вслух. Скорее всего мне нравился именно Месси из-за того, что он великолепный боец, но делает свои дела тихо.

Как все болельщики и представители СМИ, мы любим сравнивать эту парочку. На самом деле, суть даже не в том, кто из них лучше, за какой клуб ты болеешь или что Роналду и Месси думают друг о друге. Ясно одно, что в Криштиану многие видят того, кем бы сами хотели быть.

Я же смотрю на него и вижу в нем Майкла Джордана.