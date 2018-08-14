Ажиотаж вокруг фигуры Александра Головина понятен. Он – первый российский игрок, который с 2009 года уехал играть в Европу за большие деньги. Но даже сейчас полузащитник «Монако» – далеко не единственный наш соотечественник, за которого нам стоит поболеть.

Вячеслав Караваев, «Витесс»

Правый защитник Вячеслав Караваев – воспитанник футбольной школы московского ЦСКА. В родном клубе ему стать игроком основы не светило – на правой бровке газон выжигает герой ЧМ-2018 Марио Фернандес. Вот 23-летний игрок и откликнулся на поступившее из Европы приглашение – перебрался в пражскую «Спарту», которой приглянулся, играя в аренде сначала за «Дуклу», а потом и за «Яблонец». В «Спарте» Вячеслав стал настоящим открытием сезона, но на следующий сезон оказался в запасе, не вписавшись в схему нового главного тренера. Зимой 2018 года игрока приобрел голландский «Витесс». И только потом в этот клуб пригласили работать Леонида Слуцкого. Кстати, в четверг 16 августа мы все имеем возможность понаблюдать за тем, как русский тандем в голландской команде будет пробивать себе дорогу в групповой этап Лиги Европы.

Денис Черышев, «Валенсия»

Еще один герой ЧМ-2018, полузащитник Денис Черышев, из российского клуба в европейский никогда не переходил – он начал свой футбольный путь уже в Европе. И не где-нибудь, а в мадридском «Реале». Правда, пробиться в основу ему было даже труднее, чем Караваеву – в королевском клубе на его позиции играл Криштиану Роналду. несколько раз съездив в аренду, Денис в итоге оказался в «Вильярреале», где его по сей день практически боготворят. Финансовые проблемы вынудили «желтую подлодку» расстаться со своим лидером. Черышев вернулся в «Валенсию», в которой он тоже успел поиграть. Правда, пока - только в аренду.

Роман Нойштедтер, «Фенербахче»

Защитник сборной России Роман Нойштедтер вполне мог стать участником чуда-2018, если бы его в последний момент не отцепили от состава. Он родился в Днепропетровске, но вскоре с семьей переехал в Германию, где и увлекся футболом. Начав в скромном «Майнце», он вскоре дорос до «Шальке», но перед ЧМ-2018 переехал в Турцию, где продолжает играть за «Фенербахче». В этом сезоне он начинает свой очередной поход за чемпионским званием.

Арсен Хубулов, «Эрзурумспор»

Правый атакующий полузащитник Арсен Хубулов в России успел поиграть за три команды: «Аланию», «Кубань» и «Анжи». Только этим летом он перебрался в турецкий «Эрзурумспор». За чемпионство он, конечно, бороться не будет, но проявить себя вполне может. Правда, учитывая послужной список его клубов, остается надеяться, что турецкая команда не прекратит свое существование по финансовым причинам.

Виталий Дьяков, «Сивасспор»

Третий представитель нашей страны в чемпионате Турции – гигант центра защиты Виталий Дьяков. В местный «Сивасспор» он переехал из московского «Динамо» летом 2017 года. Правда основным защитником в Турции ему пока стать не удалось. Да еще и травма не дает начать этот сезона как надо. В общем, Виталию нужна наша поддержка, как никому другому.

Антон Митрюшкин, «Сьон»

Воспитанник московского «Спартака», как принято говорить, психанул, не дождался своего шанса в главной команде, и отправился в швейцарский «Сьон». Там российский голкипер за сезон стал лидером и одним из открытий. Свой второй год в «Сьоне» он уже начинал с капитанской повязкой. Вполне возможно, что его карьера уже пошла бы в гору, если бы не обидная травма одного из хрящей коленного сустава. Операция была проведена в декабре 2017 года. По прогнозам срок восстановления составлял от 4 до 6 месяцев, но с тех пор Антон так и не вернулся на поле. Сейчас ожидаемая дата его возвращения в строй перенесена на декабрь 2018 года.

Вальдемар Антон, «Ганновер»

Стоит россиянам поболеть за еще одного Антона. Только в отличие от Митрюшкина это – не имя игрока, а его фамилия. Вальдемар Антон родился в узбекском Алмалыке, но может получить российское гражданство, как только пожелает. Сейчас центральный защитник считается лучшим в «Ганновере», оценивается в 12 млн евро и уже привлекается к играм молодежной сборной Германии. Только в России на него пока внимания не обращают. Но нам это не мешает болеть за парня – может когда-нибудь он все же окажется в нашей сборной.

Эдгар Приб, «Ганновер»

Так уж получилось, что Антон – не единственный русский игрок в «Ганновере». Вместе с ним там играет старший партнер Эдгар Приб. Более того, универсальный футболист, который все же больше тяготеет к левому флангу полузащиты, периодически выводит команды на поле с капитанской повязкой на правом предплечье. Вернее, выводил… Пока 28-летний игрок не может этого сделать – залечивает тяжелую травму, разрыв крестообразных связок. Возвращения стоит ожидать ближе к концу ноября. Вот тогда и поболеем!

Андрей Аршавин, «Кайрат»

Лучшему российскому футболисту XXI века, Андрею Аршавину уже 37 лет, но он продолжает отжигать в казахстанском «Кайрате». В этом сезоне он провел на поле 25 матчей, забил 10 голов и отдал 13 результативных передач. Удивительно, как он вместе с Сергеем Игнашевичем не оказался в сборной России на ЧМ-2018. Правда, поболеть за Андрея в еврокубках нам не удастся. Несмотря на 2 его гола и голевой пас, «Кайрат» не смог пройти в групповой этап Лиги Европы, проиграв албанскому «Скендербеу». Но и в чемпионате Казахстана наблюдать за игрой Андрея – одно удовольствие.