Десять лет назад трофей, за который поспорят «Реал» и «Атлетико», завоевал «Зенит». Полузащитник той питерской команды поделился воспоминаниями и ожиданиями от игры в Таллине.

Горшков, ныне тренирующий вторую команду сине-бело-голубых, в 2008-м на поле так и не появился. За матчем «Зенит» – «МЮ» (2:1) он следил со скамейки запасных. И, разумеется, запомнил исторический триумф питерцев во всех подробностях.

– Игра проходила в Монте-Карло. «Юнайтед» являлся европейским суперклубом без всяких натяжек. У них в составе имелся Криштиану Роналду! Тренировал «МЮ» сэр Алекс Фергюсон. Ажиотаж вокруг игры был невероятный. На улицах я видел много наших болельщиков. Весь Монако заполонили люди в зенитовской атрибутике. Настоящий праздник!

– Говорят, на стадион тогда попали тысяч двадцать болельщиков «Зенита». Играли, как дома?

– Почти. Стадиончик там небольшой. Поддержка наших фанатов действительно сильно ощущалась.

– Криштиану пропустил игру из-за травмы. Это облегчило задачу?

– На поле его действительно не было. Но у «МЮ» и без португальца суперзвезд хватало. А Криштиану я видел. Пересекся с ним в подтрибунном помещении.

– Тогда еще и Пол Скоулз удалился.

– Вот это действительно помогло удержать победный счет. В концовке англичане прилично нас прижали к воротам, устроили мощный штурм. Вдесятером делать это было сложнее.

– Как в «Зените» восприняли победу в Суперкубке УЕФА?

– У нас тогда была очень мощная команда. Кубок УЕФА просто так не выигрывают. В том сезоне мы выбили, например, «Баварию» – тоже суперклуб. Но победу над «МЮ», конечно, мало кто ожидал. Несмотря на выставочный характер игры, это престиж. И для нас, и для соперника. Англичане не играли спустя рукава. Но нам удалось их переиграть. Победа получилась абсолютно заслуженной.

– Помните свои эмоции на церемонии награждения?

– Это было неописуемо. Сложно было поверить в такой успех, в то, что это действительно происходит с нами. 2008-й – вообще удивительный для «Зенита» год. Память на всю жизнь.

– Какие ожидания от матча «Реал» – «Атлетико»?

– Мне хотелось бы увидеть красивый футбол. Встречаются две очень сильные команды, с разным направлением игры. «Реал» больше атакует, «Атлетико» чуть ли не лучше всех в мире обороняется. Результат предсказать невозможно.

– Кому будете симпатизировать?

– Мне одинаково интересны обе мадридские команды.