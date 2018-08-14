«Бенфика» сыграла вничью с «Фенербахче» (1:1) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, но прошла турков по сумме двух матчей.

«ФЕНЕРБАХЧЕ» НИКАК НЕ ПРОЙДЕТ КВАЛИФИКАЦИЮ

Сухая, пусть и минимальная (1:0), но домашняя победа над «Фенербахче» в первом матче автоматически делала лиссабонцев фаворитами ответной игры, хоть и проходила она в Стамбуле – одной из версий футбольного ада на Земле. Победитель пары еще до конца не решал всех еврокубковых задач, а только проходил в следующий раунд квалификации, раунд плей-офф. Проигравший же отправлялся прямиком в групповой этап Лиги Европы. Утешение? Может быть, но стоимостью 20 миллионов евро.

В раунде плей-офф победитель пары встретиться с ПАОК, который в параллельной встрече сыграл «по нулям» со «Спартаком» и за счет гостевой победы (3:2) прошел дальше. Стоит отметить, что «Бенфика» выступает в ЛЧ постоянно, а вот «Фенер» мы не видели в этом турнире довольно давно – с 2013 года, когда турков в групповую стадию не пустил «Спартак». Вот ведь непруха: турки с того времени либо не могли пройти раунд квалификации, либо исключались УЕФА из еврокубков вообще.

МАГИЯ ИМЕНИ ГОЛКИПЕРА «БЕНФИКИ»

Ярко и задорно начали гости, но весь их пыл иссяк после 20-й минуты. Стартовый навал на ворота португальцев вылился в два отличных момента: сначала Андре Айю на добивании после выстрела Матье Вальбуэна едва не попал в дальнюю «шестерку», а затем в середине тайма опять-таки в нижний угол чудом не забил футболист «Фенера». На этот раз отличный удар Аллера Потука парировал Одиссеас Влаходимос. С таким именем можно и до финала ЛЧ дойти!

Все шансы увидеть овертайм и задержаться на стадионе или в баре рухнули на 26-й минуте. Жедсон Фернандеш получил мяч с фланга, прошел мимо двух защитников и уже во вратарской прокинул мяч мимо легендарного Волкана Демиреля. Теперь туркам необходимо было забивать как минимум три гола, но под занавес тайма их надежды могли окончательно умереть. Проникающую передачу справа получил Факундо Феррейра и, воспользовавшись детским садом в обороне, обыграл вратаря и с острого угла почти удвоил счет, но мяч попал в боковую сетку.

И попсовый футбольный принцип сработал, после нереализованного момента гол в раздевалку забили хозяева. На первой из трех дополнительных минут Айю на фланге сыграл на Хасана Калдырыма, а тот навесил во вратарскую, где Потук перевисел в воздухе Алехандро Гримальдо и хорошо пробил под штангу. Чудесное имя вратаря португальцев в этот раз не помогло. Перерыв.

ЖАЛИ-ЖАЛИ, НЕ ДОЖАЛИ

Во втором тайме хозяевам естественно было нечего терять, они высоко и постоянно прессинговали, верили в чудо и атаковали. Но увлечение атакой понесло за собой осечки в обороне, и одной из таких на 60-й минуте мог воспользоваться Луиш Пицци, но его удар с линии штрафной площади пришелся аккурат в Демиреля.

Не совсем понятно, как по итоге не удалили Романа Нойштедтера, который несколько раз покушался на здоровье Фернандеша. Да что там, россиянин даже карточки не получил! В итоге Жедсон получал по ногам снова и снова и не только от Нойштедтера, но матч до финального свистка доиграл.

Последние 20 минут «Бенфика» играла в середине поля плотнее и надежнее, Руй Витоия выпустил в центр Альфу Семеду, который заменил Адуардо Сальвио. Укрепление проблемной зоны, помноженное на усталость соперника, позволило гостям дотерпеть и выдержать финальный штурм. И даже переквалифицировавшийся на последние пять минут в форварда Мартин Шкртел не помог «Фенербахче» сделать еще один шаг к Лиге чемпионов. Нет, не в этот раз. Пока, как и у «Спартака», только Лига Европы.