Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев находит ответ на вопрос, почему красно-белые потеряли игру.

Заголовок, меняя интонацию, приходится эксплуатировать до истрепанности. Но куда деваться – более точной оценки трудов задержавшегося в Тарасовке итальянского гостя не существует.

Неужели кто-то ждал от ответной встречи с ПАОКом иного сюжета? Тогда этому утонувшему в грезах гражданину следует срочно учить матчасть.

Команда «Спартак» образца 2018 года ни в малейшей мере не способна решать ту или иную спортивную задачу. Чтобы убедиться в этом, достаточно оглянуться на ее календарный путь.

Из плей-офф Лиги Европы «Спартак» вылетел сразу и с треском. Предпочтя, в отличие от красноармейца Сухова, первый вариант в альтернативе «Тебя сразу – или хочешь помучиться?». Три мяча от провинциального «Атлетика» были пропущены дома(!) за один первый тайм.

В случае выигрыша рядовых матчей у «Урала» и «Ахмата» красно-белые приобретали реальные шансы перехватить у «Локомотива» чемпионство. Проиграны – причем безнадежно - были оба.

Кубок России буквально просился «Спартаку» в руки. Вместо этого – еще одна характерная веха. Наводящая уже на аналогию с тем созданием, которая наделено бесподобным умением найти лужу. Ибо проиграть дома дышавшему на ладан «Тосно» - это и правда нужно было еще суметь.

Победа в финишном матче чемпионата над «Динамо», которое без году неделя в премьер-лиге, гарантировала «Спартаку» прямую путевку в Лигу чемпионов и многомиллионный барыш. Но для команды, способной проиграть «Тосно», это уже плевое дело – не потянуть против «Динамо».

Наконец, первый матч с ПАОКом. Бешеный фарт, все карты в руки, быстрые 2:0 в гостях! Но, перефразируя исторический лозунг, - «Нет крепостей, которые бы взяли красно-белые».

Скажу больше: как ни напрягайте память, вы не вспомните ни одного сильно – на былом чемпионском уровне - проведенного «Спартаком» матча в 2018-м. Может, за исключением крупной победы весной над «Анжи». Но ту самобытную команду Скрипченко случалось бивать даже и посильнее, скажем, «Енисею» с его фэнээловскими навыками.

Если болельщики «Спартака», почему-то надевшие на просмотр ответного матча с греками розовые очки, не учили матчасть – то генералитет красно-белого клуба - приходится сделать вывод - не следит, со своей стороны, за поляной. А вот те люди, кто смотрит за выступлениями «Спартака» более-менее внимательно, заметили красноречивую деталь. Игроки, выигравшие 15 месяцев назад клубу долгожданное чемпионство, в дальнейшем все дальше отступали от той своей чемпионской игры. Если же пройтись по персоналиям, то можно прийти к очень интересному выводу: срок игрового расцвета под началом Массимо Карреры для каждого игрока ограничен примерно одним годом. На этом точка. И дальше – только регресс. Это легко проверить на примере, допустим, Луиса Адриано. Он-то появился в чемпионском «Спартаке» позже других – он и держался на уровне подольше. А теперь и он резко сдулся.

Вывод? Он на поверхности: за этот самый год тренер Каррера выжимает-выдавливает из каждого игрока весь имевшийся в нем, игроке, драйв. А кроме драйва в команде «Спартак», изготовленной Каррерой, больше ничего и нет.

Итого: если у генералов красно-белого клуба по-прежнему не созрел положительный ответ на вопрос, вынесенный в заголовок, предлагаю им альтернативный вариант. Хотите оставить Карреру, полюбился он вам настолько, что нет жизни без него – тогда оставляйте под его началом только тех игроков, кто работает с итальянцем меньше года. Жиго, Ташаева, Ломовицкого, Максименко и т.д. Пусть выдавливает драйв из них. А ничему другому – настоящему тренерскому – он уже не научится.