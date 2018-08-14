Капитан «Спартака» после вылета из Лиги чемпионов от греческого ПАОКа в одиночку отдувался за всю команду.

- Что творится у вас в душе и в раздевалке?

- Мы не прошли дальше, поэтому состояние подавленное. Не то чтобы мы об этом мечтали, все-таки в групповом этапе мы уже были, но очень хотели выйти в следующий раунд. Должны были проходить ПАОК, даже сегодня в меньшинстве. Было тяжело, тем не менее мы создавали моменты. Жаль, что не смогли их реализовать и сыграли вничью. В плане прохода в следующий раунд это никаких привилегий не дает.

- Игроков греческой команды стимулировали финансово. А вам нужна была какая-то дополнительная мотивация?

- Об этом не было и речи. Мы от прохода в следующий раунд ничего бы не заработали, главным было попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Может, тогда кто-то этот вопрос поднял бы, но вообще-то мы хотели попасть в Лигу чемпионов не из-за денег.

- Что случилось в эпизоде с удалением Луиса Адриано?

- Вообще не видел момента, поэтому ничего не могу сказать. Думаю, соперники, как обычно, симулировали и тянули время.

- Что с вами случилось в конце?

- Мне в борьбе попали шипом в колено, у меня рассечение и гематома.

- Что сказали Луису Адриано, как капитан?

- Ничего не говорил. Говорил тренер. Затем Адриано встал, извинился перед командой за то, что всех подвел. Нормально поступил, по-человечески. У каждого футболиста в жизни бывают такие моменты.

- Он никак не объяснял свои действия?

- Сейчас не до того, чтобы разбирать эпизоды по горячим следам. Он сожалеет, но ничего уже не вернешь. Мы мучились, в меньшинстве нам было тяжеловато, но смотрелись мы достойно.

- Что Каррера сказал после матча?

- Ничего особенного. Сказал, что горд нами, все молодцы, хотели выиграть.

- В первом тайме было очень много провокаций и необдуманных решений арбитра. Нет у вас впечатления, что он немного потерял нити игры?

- С самого начала вам сказал, что наверняка в эпизоде с удалением имела место провокация. Фола не было, просто игрок лежал, симулировал и тянул время. И вратарь тянул время, и другие игроки. Их, конечно, можно понять, они любыми способами хотели пройти дальше. Это футбол, мы с этим уже сталкивались в Бильбао, когда соперник тянул время любым способом. Для прохода в следующий этап это действенная тактика, надо тоже учиться таким хитростям.

- С трибун показалось, что матч получился жестким. Это так?

- ПАОК не хотел уступать в единоборствах, они приехали и ждали борьбу и атаки. Мы понимали, что они будут действовать на контратаках. В целом ни в равных составах, ни в большинстве они не создали особых моментов. В любом случае – ничья.

- У «Спартака» ноль ударов в створ. Как так получилось?

- У нас? Я ж говорю, не реализовали свои моменты. Кто промазал, кто плохо обработал, кто не поверил, что пас пройдет. Сделаем выводы в кругу команды с тренерским штабом, будем продолжать работать.

- На Лигу Европы будет сложно найти мотивацию?

- До Лиги Европы еще очень далеко, у нас сейчас впереди матчи чемпионата России.