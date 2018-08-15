– Что сказать об этом матче? Когда «Спартак» с трудом обыгрывает аутсайдера, у которого на поле осталось девять человек, а если б этого не хватило для победы, удалили бы еще, то к игре с таким гандикапом привыкаешь. И когда в матче на серьезном уровне такого не может быть априори, то и получаешь то, что заслужил. Адриано не просто пихнул раз этого грека, он решил и второй раз его ударить. Но это же не чемпионат России, в Лиге чемпионов такие вещи не проходят. Был бы это матч чемпионата России, Адриано и ухо мог защитнику откусить, и ему ничего за это не было бы.

– Раз уж вы коснулись этого удаления, как бы вы наказали Адриано, будь вы президентом клуба?

– Как правило, за такое никто не наказывает. Как ты его накажешь? Он расскажет, что грек его первый начал трогать, или даже бить.

– Ну, допустим, можно оштрафовать игрока за такое на три месячных зарплаты?

– Сейчас не очень горят желаем играть Адриано или Фернандо. Глядя на их игру, такое впечатление, что они все делают из-под палки. Не думаю, что финансовые меры воздействия заставят их играть лучше.

– Но у президента клуба есть такие меры наказания, либо агент воспротивится, и никто не станет связываться?

– Как правило, за карточки никто не наказывает.

– Что про игру скажете?

– Если укреплять «Спартак» за счет игроков, которые не подошли итальянским клубам, то результат на лицо. Много не очень понятных покупок сделал «Спартак» при Каррере. Постоянно усиливается позиция под нападающими. Купили на эту позицию Попова, Мельгарехо, затем Ханни, который так и не играет. Теперь на эту позицию придет Еременко. А есть еще и Глушаков, который, правда, играет немного глубже. У меня нет ответа, почему такие игроки покупаются и именно на эту позицию. Может, лучше укрепить защиту? Жиго неплохое впечатление производит, но его одного пока недостаточно, чтобы решить проблему обороны. Вчерашний матч показал, что она по-прежнему остра. Мяч чудом не оказался в воротах «Спартака».

– Аленичеву не простили вылет из Лиги Европы, Каррера вылетел из Лиги чемпионов. Где же заканчивается кредит доверия итальянцу?

– Все еще продолжает работать эффект сбывшегося ожидания. Хозяин клуба столько лет мечтал о чемпионстве, Каррера титул добыл. Он продолжает в него верить. Но проблема не только в том, что «Спартак» не прошел ПАОК, а в том, что нет игры, нет того задора, который был у «Спартака» в чемпионском сезоне.