БРИТАНСКИЙ ОТВЕТ «УРАЛУ»

Российских болельщиков не удивить странными маскотами, мы, как говорится, сами с усами. Пару лет назад, в сезоне-2015/16 «Урал» взорвал отечественное информационное пространство, когда в перерыве матча с «Ростовом» на поле в Екатеринбурге привычный маскот команды шмель вышел в компании нескольких упаковок майонеза. Кто-то даже в шутку прозвал танец шмеля и майонеза сатанинским. Особенно жутко становилось после просмотра танца в центральном круге под композицию «Бал Воланда», которую написал Игорь Корнелюк для сериала «Мастер и Маргарита».

И вот в Англии спустя пару сезонов наконец-то нам ответили. В начале месяца «Вест Бромвич» презентовал еще одного маскота. На встрече с «Болтоном» (1:2) клуб представил второй неосновной талисман команды, похожий на холодильник. Но на самом деле это был бойлер. И это не шутки.

Как и в случае с майонезом для «Урала», маскот бойлера появился благодаря спонсорскому соглашению «Вест Бромвича» с местным производителем водонагревательных приборов и бойлеров. Контракт с компанией Ideal Boilers рассчитан на два года, и если клуб из одноименного города по итогам сезона вернется в премьер-лигу, то уже в следующем году нас ждут танцы дрозда и бойлера. Дичь!

«ВЕСТ БРОМ» ДВИГАЕТ КУЛЬТУРУ МАСКОТОВ ВПЕРЕД

Как мы все знаем, официальный маскот клуба согласно прозвищу команды дрозд. Но у «Вест Брома» в качестве символов и талисманов сразу две эти птицы, их зовут Albi и Baggie Вird. В декабре прошлого года в клубе произошел несчастный случай: в возрасте 42 лет скончался работник клуба Ричард Идес, надевавший во время домашних матчей команды маскот Albi. В Англии чтят своих, поэтому в память о Ричарде клуб организовал благотворительный матч, в котором приняли участие маскоты таких клубов, как «Вулверхэмптон», «Астон Вилла», «Бирмингем», «Шеффилд Юнайтед» и многие другие.

Но матчи межу маскотами придумал не «Вест Бром», хотя клуб активно двигает культуру талисманов вперед.









Вообще, в мире довольно много необычных маскотов. У «Вест Хэма» – робот, смахивающий на Оптимуса Прайма, у «Ман Сити» – какой-то голубой инопланетянин, у «Вальядолида» в талисманах когда-то была гигантская морковка с короной. Временные вторые маскоты – это вообще отдельная песня и фантазия для маркетологов. У «Барселоны» однажды был циклоп, у «Фулхэма» – компьютер, у «Шальке» – непонятно кто с огромным носом! Да что уж там, у «Эвертона» вторым талисманом команды совсем недавно была мошонка, маскот должен был привлечь внимание фанатов к проблеме рака яичек.