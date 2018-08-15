«В АВГУСТЕ НАС ПРЕСЛЕДУЕТ РОК»

– Почти никто из болельщиков «Спартака» не сомневался, что ПАОК будет пройдет. Вы были в числе оптимистов?

– Сейчас могу сказать только одно – мне очень обидно. В очередной раз мы наступили на одни и те же грабли. В августе, не знаю, который уже год это происходит, «Спартак» не проходит в основную сетку Лиги чемпионов. Это же не первый раз случилось. Все это уже было.

– У вас есть этому объяснение?

– Как будто какой-то рок преследует нашу команду в августе. Это очень досадно. Все надеялись, что после того недоразумения, которое было в прошлом сезоне, я имею в виду упущенное в последний момент второе место в чемпионате России, квалификацию Лиги «Спартак» пройдет. Но опять не получилось. По разным причинам.

– По каким?

– Можно долго разбирать каждый эпизод, каждого игрока, тактические схемы и прочее. Неиспользованные возможности, потерю концентрации, безумные двадцать минут в Салониках, когда мы вели 2:0, а потом потеряли преимущество. Не забитый Квинси Промесом пенальти, нелепое удаление Луиса Адриано…А толку? «Спартак» потерял огромные деньги. Мы же знаем суммы, которые можно заработать в Лиге чемпионов. Это все очень неприятно – и осадок остался.

Но я всегда говорю: настоящий болельщик проявляется не в тогда, когда у команды триумф, а когда ей плохо. Сейчас «Спартаку» плохо. И надо команде помочь.

– Какие необходимы шаги?

– Это решат на совете директоров. На мой взгляд, Массимо Каррере надо дать работать дальше, потому что этот «Спартак» своего слова еще не сказал. Все срастется. Есть все возможности биться в чемпионате за золото.

Понятно, что в нынешнем сезоне это будет противостояние «Спартака» и «Зенита». И еще есть Лига Европы. Уровень, конечно, не тот, что в Лиге чемпионов, но нельзя терять имидж. Надо биться на международной арене. Что еще остается?

Спартак - чемпион! Публикация от Денис Мацуев (@matsuevdenis) 15 Июл 2017 в 3:08 PDT

«НОЛЬ УДАРОВ В СТВОР – НЕЛЕПАЯ СТАТИСТИКА»

– Лига Европы для «Спартака» – достаточный стимул?

– По уровню это небо и земля в сравнении с Лигой чемпионов. Но ведь нельзя забывать о рейтинге УЕФА. Нужно зарабатывать очки для страны.

– Во вторник многим показалось, что во втором тайме судья потерял нить игры. Согласны?

– Сейчас самое простое – пенять на арбитра. Он абсолютно нормально судил, на мой взгляд, и четко выполнял свою работу. Просто матч был нервный, наэлектризованный, было много грязи. Матч получился непростым, но судья, повторюсь, вообще не при чем. Все карточки были по делу.

– Удаление Адриано – тоже?

– Да. Но «Спартак» все равно бился. Ноль ударов в створ – нелепая статистика, она не отражает того, что было на поле.

– То есть, к команде по самоотдаче у вас нет претензий?

– Конечно, ты всегда ожидаешь от лидеров другого футбола в столь ответственных матчах. Сейчас ведущие игроки «Спартака» переживают не лучший период. Не набрали форму. Но по самоотдаче – никаких вопросов! К тому же Роману Зобнину, который является одним из лучших в нашей премьер-лиге. Как и на чемпионате мира, он полностью отдавался, боролся. Также ко двору пришелся Самэль Жиго. Это футболист очень хорошего уровня. Надеюсь, он будет играть в паре с Георгией Джикией.

Но я беспокоюсь об Илье Кутепове. Не хочется, чтобы он сидел в запасе, потому что это талант, который расцвел на чемпионате мира. Не надо о нем забыть. Нужно дать ему психологически настроиться на конкуренцию за место в составе.

– За Зобнина обидно больше всего? Он почти полностью пропустил прошлогоднюю Лигу чемпионов из-за травмы «крестов» и в этом году опять остался без этого турнира.

– Конечно, обидно. Роман ведь набрал такие хорошие обороты. Не хотелось бы, чтобы он уезжал, но если он и дальше будет так играть – окажется за границей. Уверен, уже сейчас Зобнин находится на заметке у серьезных клубов, где у него будет шанс проявить себя.

– Что скажете об игре трио легионеров в нападении?

– От Промеса, Адриано и Зе Луиша ожидал большего. Сейчас они явно находятся не в своей тарелке.

«ТРЕНЕР-ИНОСТРАНЕЦ – НЕ ПРОБЛЕМА»

– После матча Каррера сказал, что гордится своими футболистами.

– Судить по горячим следам – дело неблагодарное. Пресс-конференция тренера после проигранного матча всегда проходит в эмоциональном, нервном градусе. То, что он гордиться своими игроками – очень хорошая черта тренера. Они действительно вдесятером взламывали плотную оборону ПАОКа, а это нелегко. Они бились. А по Каррере у каждого есть свое мнение. Для меня важно, что происходит на поле, а не за его пределами.

– А вообще, нужен ли «Спартаку» тренер – иностранец? Сейчас в наших клубах нет зарубежных наставников, если не считать белоруса Виктора Гончаренко. В сборной России успехов добился Станислав Черчесов. Может, и «Спартаку» нужен такой человек?

– Я всегда говорил, что талант не имеет национальности в любой профессии: в музыке или футболе. Когда «Спартак» два года назад выиграл чемпионство, никто же не думал, что Каррера – иностранец. С другой стороны, до чемпионата мира все поливали грязью Черчесова, говорили, что его надо уволить. А сейчас носят на руках.

От любви до ненависти один шаг. Я думаю, важно только то, насколько тот или иной человек находит правильный контакт с игроками. Сейчас не самое легкое время для Карреры. Его судьбу решает совет директоров. А мое мнение я уже озвучил: надо продолжать дальше, потому что состав у нас боевой. У «Спартака» игроков практически на две команды. Есть великолепный подбор футболистов, из которых можно лепить чемпионский ансамбль.

– Не видите проблемы в переизбытке игроков?

– Я надеюсь, никаких конфликтов не будет, и конкуренция пойдет только в плюс.