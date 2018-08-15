И чтец, и жнец, и камбоджиец! Кейсуке Хонда будет совмещать 5 футбольных постов
Мы все знали, что японцы – трудолюбивый народ, но не до такой же степени!
Помните первого в истории российской премьер-лиги японского футболиста? Да-да, того самого Кейсуке Хонду, за которым по всей стране, от Петербурга до Владивостока гонялись японские папарацци, не давая без вспышек фотоаппаратов и шагу ступить. Сможете угадать, чем он сейчас занимается?
Япония, Австралия, Камбоджа
Вряд ли от вас укрылись его подвиги во время чемпионата мира по футболу в составе сборной Японии, которая вышла в 1/8 финала. На российских полях он провел всего 47 минут в трех матчах, но успел не только забить гол в ворота Сенегала, но и отличиться результативным пасом в игре с Колумбией.
В Россию он, кстати, ехал заканчивать карьеру – думал, что после чемпионата мира повесит бутсы на гвоздь и продолжит колесить по миру, помогать детишкам в бедных странах, устраивать красивые благотворительные акции, не отвлекаясь на беготню по зеленому газону. Его контракт с мексиканской «Пачукой», в которой он оказался после «Милана» истекал, а никаких новых предложений не поступало.
"SOLTILO empezó a operar su club profesional en Uganda" Keisuke Honda visitó Uganda en junio, motivado por la pasión por el fútbol y el potencial que existe en la región. Uganda es un país abierto a la ayuda comunitaria que en el último tiempo ha aceptado una gran cantidad de refugiados, la mayoría de ellos mujeres y niños. El objetivo del club es brindarles a esos jóvenes la posibilidad de proyectar y luchar por sus sueños. SOLTILO started operating a professional soccer club in Uganda. Keisuke Honda visited Uganda this June, and was moved by its potential as well as the soccer fever in the region. Uganda is a caring country accepting many refugees, more than 85% being women and children. The club's goal is to provide these children with an environment of opportunity in which they can create and follow their dreams. Follow us on Facebook https://www.facebook.com/BrightStarzFC/ #keisukehonda #KSK #pachuca #02
И тут Хонде позвонили из… Австралии. Местный клуб А-Лиги «Мельбурн Виктори» заинтересовался в услугах известного футболиста. От условий контракта японской звезды у представителей зеленого континента рты поразивались – таких денег нет ни у одного местного клуба. Но выход был найден. Ради приглашения Хонды А-Лига позволила клубу влезть в специальный денежный фонд, созданный как раз на случай, если появится возможность пригласить известного игрока, но на это не будет хватать денег. Так местные футбольные власти стараются сделать самую популярную в мире игру чуточку более популярной еще и в Австралии.
– Я уже собирался завершать свою карьеру – планировал сделать это после чемпионата мира, как вдруг поступило великолепное предложение от «Мельбурн Виктори», – признался Хонда на специальной презентации, которую ему организовали в Австралии.
Теперь Кейсуке не только не думает о заверении карьеры игрока, но уже нацелился на Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в Токио. В футбольную команды на Олимпийский турнир можно заявлять троих футболистов старше 23 лет Вот Хонда и намеревается попасть в эту тройку.
Не успел Кейсуке даже примерить форму своего нового футбольного клуба, как разрывается информационная бомба. Детонатор привели в действие в Камбодже – Кейсуке Хонда назначен главным тренером и генеральным менеджером местной футбольной сборной, которую будет готовить к чемпионату АСЕАН, международном турнире с участием стран Юго-Восточной Азии. В перспективе – сотрудничество с национальной командой Камбоджи вплоть до 2023 года, когда страна примет Азиатские игры.
Игрок, тренер, менеджер, президент
Что?! Как такое вообще возможно? О совмещении карьеры игрока с должностью тренера мы слышали, но раньше не было такого, чтобы футболист выступал за одну команду, а тренировал другую, находящуюся не то что в другом городе или другой стране, а на другом континенте, отделенном океаном.
Ksk, became the Cambodian national team general manager. • “I would like to help the Cambodian team to have one clear style of playing and promote the country to the outside world” Ksk. • Always challenge, get out of your comfort zone. • #sparksk#challenge#kskhonda #keisukehonda#cambodia #cambodianationalfootballteam #cambodiannationalteam
Несмотря на все сложности, Хонда не собирается разрывать контракт с австралийцами и заканчивать карьеру. В Мельбурне были в курсе переговоров игрока с Камбоджой. Хонда заверил своих новых работодателей, а те в свою очередь фанатов клуба «Виктори», что совмещение должностей не заставит Хонду пропустить ни одного матча своего нового клуба. Управлять камбоджийской сборной игрок будет удаленно – по видеосвязи с тренерским штабом.
Как на это пошли в Камбодже? Местные ни за что в этом не признаются, но на самом деле страна и не надеется, что Кейсуке как-то сильно повлияет на игру сборной. Вряд ли болтовня по скайпу поможет команде сильно подняться со 166 строчки рейтинга ФИФА и обогнать хотя бы Фиджи или Индонезию.
Его назначение – громадный по местным меркам PR-проект, направленный, во-первых, на популяризацию футбола в стране, а во-вторых, на рекламу Камбоджи, как туристического направления и как хозяйку Азиатских игр 2023 года. О многом говорит хотя бы тот факт, что работать Хонда в сборной будет на добровольных началах, не получая за свои бесценные консультации ни гроша.
Кстати, кандидатура Кейсуке Хонда была выбрана не случайно. Футболист уже давно связан с камбоджийским футболом. В 2016 японец открыл в Пномпене, столице Камбоджи, собственную футбольную академию, на базе которой чуть позже появился и футбольный клуб «Солтило Ангкор». В нем Кейсуке числится президентом. Даже у него в профиле в инстаграме слово футболист идет после «наставника», «общественного деятеля», «предпринимателя» и «бизнес-ангела».