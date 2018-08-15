Мы все знали, что японцы – трудолюбивый народ, но не до такой же степени!

Помните первого в истории российской премьер-лиги японского футболиста? Да-да, того самого Кейсуке Хонду, за которым по всей стране, от Петербурга до Владивостока гонялись японские папарацци, не давая без вспышек фотоаппаратов и шагу ступить. Сможете угадать, чем он сейчас занимается?

Япония, Австралия, Камбоджа

Вряд ли от вас укрылись его подвиги во время чемпионата мира по футболу в составе сборной Японии, которая вышла в 1/8 финала. На российских полях он провел всего 47 минут в трех матчах, но успел не только забить гол в ворота Сенегала, но и отличиться результативным пасом в игре с Колумбией.

В Россию он, кстати, ехал заканчивать карьеру – думал, что после чемпионата мира повесит бутсы на гвоздь и продолжит колесить по миру, помогать детишкам в бедных странах, устраивать красивые благотворительные акции, не отвлекаясь на беготню по зеленому газону. Его контракт с мексиканской «Пачукой», в которой он оказался после «Милана» истекал, а никаких новых предложений не поступало.

И тут Хонде позвонили из… Австралии. Местный клуб А-Лиги «Мельбурн Виктори» заинтересовался в услугах известного футболиста. От условий контракта японской звезды у представителей зеленого континента рты поразивались – таких денег нет ни у одного местного клуба. Но выход был найден. Ради приглашения Хонды А-Лига позволила клубу влезть в специальный денежный фонд, созданный как раз на случай, если появится возможность пригласить известного игрока, но на это не будет хватать денег. Так местные футбольные власти стараются сделать самую популярную в мире игру чуточку более популярной еще и в Австралии.

– Я уже собирался завершать свою карьеру – планировал сделать это после чемпионата мира, как вдруг поступило великолепное предложение от «Мельбурн Виктори», – признался Хонда на специальной презентации, которую ему организовали в Австралии.

Теперь Кейсуке не только не думает о заверении карьеры игрока, но уже нацелился на Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в Токио. В футбольную команды на Олимпийский турнир можно заявлять троих футболистов старше 23 лет Вот Хонда и намеревается попасть в эту тройку.

Не успел Кейсуке даже примерить форму своего нового футбольного клуба, как разрывается информационная бомба. Детонатор привели в действие в Камбодже – Кейсуке Хонда назначен главным тренером и генеральным менеджером местной футбольной сборной, которую будет готовить к чемпионату АСЕАН, международном турнире с участием стран Юго-Восточной Азии. В перспективе – сотрудничество с национальной командой Камбоджи вплоть до 2023 года, когда страна примет Азиатские игры.

Игрок, тренер, менеджер, президент

Что?! Как такое вообще возможно? О совмещении карьеры игрока с должностью тренера мы слышали, но раньше не было такого, чтобы футболист выступал за одну команду, а тренировал другую, находящуюся не то что в другом городе или другой стране, а на другом континенте, отделенном океаном.

Несмотря на все сложности, Хонда не собирается разрывать контракт с австралийцами и заканчивать карьеру. В Мельбурне были в курсе переговоров игрока с Камбоджой. Хонда заверил своих новых работодателей, а те в свою очередь фанатов клуба «Виктори», что совмещение должностей не заставит Хонду пропустить ни одного матча своего нового клуба. Управлять камбоджийской сборной игрок будет удаленно – по видеосвязи с тренерским штабом.

Как на это пошли в Камбодже? Местные ни за что в этом не признаются, но на самом деле страна и не надеется, что Кейсуке как-то сильно повлияет на игру сборной. Вряд ли болтовня по скайпу поможет команде сильно подняться со 166 строчки рейтинга ФИФА и обогнать хотя бы Фиджи или Индонезию.

Его назначение – громадный по местным меркам PR-проект, направленный, во-первых, на популяризацию футбола в стране, а во-вторых, на рекламу Камбоджи, как туристического направления и как хозяйку Азиатских игр 2023 года. О многом говорит хотя бы тот факт, что работать Хонда в сборной будет на добровольных началах, не получая за свои бесценные консультации ни гроша.

Кстати, кандидатура Кейсуке Хонда была выбрана не случайно. Футболист уже давно связан с камбоджийским футболом. В 2016 японец открыл в Пномпене, столице Камбоджи, собственную футбольную академию, на базе которой чуть позже появился и футбольный клуб «Солтило Ангкор». В нем Кейсуке числится президентом. Даже у него в профиле в инстаграме слово футболист идет после «наставника», «общественного деятеля», «предпринимателя» и «бизнес-ангела».