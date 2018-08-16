Главное событие среды – матч за европейский Суперкубок, в котором «Атлетико» победил своих земляков из «Реала». Но в российском футболе – тишина: настолько безмолвно, что нам приходится обсуждать отголоски вылета «Спартака» из Лиги чемпионов. Причем, обсуждаем все что угодно, кроме игры, щитки Хачериди в цветах украинского флага, например.

Вторая горячая тема, доставшаяся нам поитогам того матча – красная карточка Луиса Адриано. Судья, конечно, мог и не удалять футболиста – не так уж он и сильно ударил грека. Но ведь ударил! Этого никто не отрицает. Поэтому в отношении бразильского форварда красно-белых УЕФА уже завел дело. Скорее всего Луис Адриано подвергнется двойному наказанию – готов оштрафовать собственного футболиста и «Спартак». Если наказание от УЕФА оставит бразильца без футбола на пару-тройку матчей, то санкции от «Спартака» лишат его еще и денег, наверняка немалых.

Беда не приходит одна. В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с трибун за игрой наблюдало сразу несколько футболистов «Спартака». Если у Александра Селихова травма, которая не позволяет ему даже в запас попадать, то Софьян Ханни и Педро Роша оказались вне команды волевым решением тренерского штаба, хоть и готовы выходить на поле. Бразильцу в Москве вроде все нравится, а вот француз алжирского происхождения своей ролью в команде явно недоволен. В ближайшее время экс-капитан бельгийского «Андерлехта» намерен обсудить свое будущее с Массимо Каррерой и, если тренер его не видит в команде, начать подбирать себе новое место работы. Массовым бегством это пока не назовешь, но звоночек неприятный.

Зато в ЦСКА встречают долгожданное пополнение. Полузащитник «Эвертона» Никола Влашич на правах аренды перешел в стан армейцев. 20-летний хорват будет выступать в московской команде до конца сезона-2018/19. В минувшем сезоне в составе английского клуб принял участие в 32 играх во всех турнирах, забил пять мячей и отдал две результативные передачи. Всех проблем красно-синих этот переход не решит, но мы надеемся, что это лишь первый из шагов ЦСКА к укреплению состава, чтобы нам в Лиге чемпионов не было стыдно за российский футбол.

#ЦСКА договорился с английским «Эвертоном» об аренде до конца сезона-2018/19 хорватского полузащитника Николы Влашича!https://t.co/xWCFfyEKC8 pic.twitter.com/sT0TLUhj0P — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 15, 2018

«Зенит», похоже, своего усиления так и не дождется… Сине-бело-голубые продолжают оставаться без трансферов – на голодном пайке. Главным приобретением команды Сергея Семака должен был стать уругвайский вингер Диего Лаксальт из итальянской «Дженоа», но трансфер, который оценивают в 18 млн евро, все никак не осуществится, а тут еще и «Милан» принялся перетягивать на себя одеяло, пытаясь увести игрока из-под носа у «Зенита». Но пока клуб думает не об этом, а о том, как бы в Лиге Европы разгромить минское «Динамо», да так, чтобы все забыли поражение в первом матче со счетом 0:4 – самое крупное для питерского клуба в еврокубках за последние 30 лет.