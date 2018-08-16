«Советский спорт» – о новичке ЦСКА полузащитнике Николе Влашиче, который будет выступать за армейцев на правах аренды до конца сезона.

ВОСПИТАННИК И РЕКОРДСМЕН «ХАЙДУКА»

Никола Влашич является воспитанником одной из лучших футбольных академии Хорватии, свой путь хавбек начал в «Хайдуке» из Сплита. Парень был настолько перспективным, что дебютировал в чемпионате страны уже в 16 лет. Это цветочки, почти все хорваты начинают играть в футбол в таком возрасте, но Влашич все-таки отличился: Никола является самым молодым футболистом в истории клуба, который сыграл в еврокубках. Все в том же 16-летнем возрасте он дебютировал в Лиге Европы.

ЗАБИВАЕТ В ДЕБЮТАХ

В «Хайдуке» Влашич играл три года, пока в 19 лет не укатил в «Эвертон». Подумать только, в таком возрасте Никола провел за родную команду около 120 игр. В АПЛ он перебрался в последний день прошлогоднего летнего трансферного окна, «Эвертон» заплатил за 20-летнего парня порядка 10 миллионов фунтов. Англичане обратили внимание на Николу, когда «Эвертон» встречался с «Хайдуком» в плей-офф Лиги Европы. Чем-то это напоминает историю Александра Кержакова, поразившего «Севилью» как раз в матчах с «Зенитом».

Влашич поражает везением. Он забил гол в дебютной еврокубоковой игре за «Хайдук» (против «Дандолка») и отличился в первом матче на «Гудиссон Парк» – против «Аполлона» в той же Лиге Европы. Может, он забьет и в первом матче за ЦСКА?

БУДЕТ ИГРАТЬ В СВЯЗКЕ С БИСТРОВИЧЕМ

И дело не в позиции, а в опыте и конкуренции. С амплуа-то как раз все предельно ясно: Влашич классический атакующий полузащитник, способный сыграть как на фланге – без разницы на каком – так и в середине поля. На позиции «десятки» Влашич проявил себя лучше всего: именно на этой позиции он забивал (5) и ассистировал (9) чаще, чем когда либо.

Скорее всего Влашича взяли в аренду по старому и безотказному принципу, когда связки центральных хавбеков в ЦСКА стали составлять по национальному признаку. Никола знаком с Кристианом Бистровичем, другим хорватом из ЦСКА, по молодежной сборной. Не исключено, что они будут играть в паре, как некогда действовали шведы Расмус Эльм и Понтус Вернблум. Бистрович будет располагаться глубже, а Влашич – ближе к атаке.

СЕСТРА ВЛАШИЧА – 4-КРАТНАЯ ЧЕМПИОНКА МИРА

Никола родился в поразительно спортивной семье. Его отец, Йошко Влашич, выступал в десятиборье, а мать Венера была одновременно баскетболисткой и лыжницей. Семью Влашич еще до Николы прославила его старшая сестра Бланка – вице-чемпионка Олимпиады-2008 в Пекине, четырехкратная чемпионка и мира и чемпионка Европы по прыжкам в высотку.

34-летняя сестра Николы тащится от футбола, на ЧМ-2018 в России она безумно переживала за сборную Хорватии. Так же яростно она поддерживает брата и постоянно рассказывает о его успехах у себя в Инстаграме. Когда Никола переходил в «Эвертона», она запостила его фотку с наилучшими пожеланиями и сделала это снова, когда брат на правах аренды перебрался в ЦСКА.

Кстати, отец Николы заявил, что его сын может остаться в ЦСКА и по окончании арендного соглашения.

ЦСКА СТРОИТ БАЛКАНСКУЮ КОМАНДУ?

Это как возвращение к истокам, откат лет на 10-12 назад, когда в тренде были недорогие, но работоспособные и любопытные футболисты с Балканского полуострова. В условиях финансового кризиса в России и однозначно интересного молодого поколения футболистов в Хорватии армейцы как всегда с менеджерской точки зрения поступают правильно, минимизируя возможные риски.