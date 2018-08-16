Посмотришь со стороны на чемпионат России по футболу и может показаться, что в нем нет никакой борьбы идеологий, а добрую половину клубов возглавляют так называемые спартаковские тренеры.

При этом, используя слово «спартаковский» по отношению к специалисту, мы подразумеваем не его тренерскую карьеру, а красно-белое прошлое в бытность футболистом, мол народная команда воспитывает огромное количество тренерских кадров для нашего чемпионата.

ДУЭЛЬ

Взять хотя бы ближайший тур РПЛ, в котором другом с другом сыграют красноярский «Енисей» и «Ростов». Новичков премьер-лиги возглавляет Дмитрий Аленичев, а во главе ростовского клуба стоит Валерий Карпин. А ведь есть еще Дмитрий Парфенов, Игорь Ледяхов, Виктор Булатов, Андрей Тихонов… Все они спартаковцы?

Как бы не так. По большому счету из первой пары спартаковцем можно назвать лишь Аленичева, который, будучи футболистом, больше всего матчей провел именно в красно-белой форме – 172 игры. Понятно, что именно «Спартак» повлиял на Аленичева, как на футболиста, а следовательно и как на тренера.

C Карпиным все по-другому. Мы продолжаем считать его спартаковцем по инерции – его последним и единственным клубом в России был именно «Спартак». Но в красно-белой форме он провел всего 84 матча. Это в два с лишним раза меньше количества матчей, в которых он надевал голубую форму испанской «Сельты». Но и это – не главный клуб в жизни Валерия Георгиевича. Максимальное количество матчей он провел за «Реал Сосьедад» – 193 игры. Вряд ли стоит сомневаться, что футбольное мировоззрение у Карпина сформировалось отнюдь не в России, а скорее в Испании. Вот и слово «спартаковский» вряд ли к нему можно применить в полной мере.

ПСЕВДО-КРАСНО-БЕЛЫЕ

Вы удивитесь, но спартаковской составляющей больше даже в нынешнем тренере-чемпионе Юрии Семине. Во-первых, наставник «Локомотива» – воспитанник «Спартака», правда орловского. Во-вторых, красно-белые цвета в палитре его карьеры куда менее размыты, чем у Карпина. За московский «Спартак» Юрий Павлович сыграл в 43 матчах. Но это – не рекорд. В составе краснодарской «Кубани» он провел 94 матча, а в бело-голубой форме столичного «Динамо» выходил на поле 95 раз. Так что, и его спартаковцем язык назвать не поворачивается, да никто и не пытается.

Зато с легкой руки болельщиков спартаковцем признали главного тренера екатеринбургского «Урала» Дмитрия Парфенова. Да, он провел за красно-белый клуб больше матчей, чем Семин и Карпин вместе взятые – 125. Но «Спартак» – не главный клуб в жизни Парфенова. Заметно больше он играл за родной одесский «Черноморец» – 166 матчей. Ну какой из него спартаковец?!

Такой же, как и из Игоря Ледяхова, которого тоже смело записывают в красно-белые тренерские ряды. Да, если считать российские и советские клубы, Ледяхов – спартаковец. Да и то лишь наполовину. На другую отечественную половину он армеец – 65 матчей за «Спартак» и 64 – за СКА из Ростова-на-Дону. Но главный клуб Ледяхова – не из России, а из Испании. С 1994 по 2002 год нынешний рулевой грозненского «Ахмата» провел 202 игры в форме хихонского «Спортинга».

Невероятно, но факт: «Спортинг» из Хихона дал России не одного, а сразу двоих тренеров. Именно в испанском клубе большую часть своей карьеры провел наставник «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев. В России его главным клубом было московское «Динамо», форму которого он надевал 104 раза. За «Спортинг» Дмитрий Николаевич играл в 158 матчах.

Выходит, тренеров-спартаковцев не так много, как нам кажется. Но они все же есть – не Аленичевым единым! В двух сильнейших футбольных лигах Росси есть еще как минимум два главных тренера, который с гордостью могут назвать себя спартаковцами. Первый тренирует самарские «Крылья Советов» – Андрей Тихонов: 192 матча за основную команду «Спартака» и еще 77 – за красно-белый дубль. Второй работает в ФНЛ, в «Химках» – Игорь Шалимов, который за «Спартак» играл 122 раза. Кстати, второй по значимости клуб в карьере Игоря Михайловича – миланский «Интер» (50 матчей).

БОЛЬШЕ ОДНОГО

Три спартаковских тренера на 36 команд – не так и много. Во всяком случае, не больше, чем дало российскому спорту московское «Динамо». Юрия Семина, который больше всего игр провел в бело-голубой форме, мы уже вспомнили. Вторым идет еще один наставник из РПЛ, тренирующий как раз «Динамо» – Дмитрий Хохлов. Он мог бы, как и Карпин, представлять «Реал Сосьедад», но не доиграл в Испании каких-то 19 матчей – 111 встреч за клуб из Сан-Себастьяна против 130 игр в бело-голубой форме. Третий динамовский рулевой – Александр Точилин, проведший в столичном клубе почти всю свою карьере – 239 матчей за основу и 43 – за дубль. Сейчас он кстати, тоже работает в «Динамо» петербургском. Теперь оно, правда, переехало и сменило название на «Сочи».

По два тренера российским профессиональным футбольным клубам подарили уже упомянутый «Спортинг», «Томь» и казахстанский «Кайрат» – сразу два иностранных клуба!

Томский футбол представлен двумя тренерами клубов ФНЛ. Наставник хабаровского СКА Сергей Передня выходил на поле в составе «Томи» в 116 матчах – на один меньше, чем за «Уралец» из Нижнего Тагила. Василий Баскаков, нынешний тренер «Томи», посвятил своему родному клубу почти всю жизнь еще с тех пор, как команда именовалась «Манометром» – 284 матча. С 2004 года Василий Владимирович работает в тренерском штабе «Томи».

«Кайрат» подарил России в первую очередь двукратного тренера-чемпиона страны Курбана Бердыева. В составе команды из Казахстана Курбан Бекиевич провел в общей сложности 160 матчей. Намного больше играл в «Кайрате» главный тренер воронежского «Факела» Сергей Волгин – 268 игр. Кстати, они долгое время выступали за клуб из Казахстана вместе.

ИНОСТРАННАЯ РАБОЧАЯ СИЛА

Еще один удивительный факт, который лежит на поверхности, но на который вы наверняка не обращали внимание: во всем российском футболе осталось всего два иностранных тренера. Один из них – как раз наставник московского «Спартака» итальянец Массимо Каррера. Его, кстати, все ассоциируют с «Ювентусом», самым именитым клубом в его карьере, но в составе «старой синьоры» он выходил на поле всего 114 раз – даже меньше, чем за «Бари» (156 матчей) и уж тем более меньше, чем в главном клубе своей жизни – «Аталанте», за который Массимо сыграл 207 раз.

Второй тренер-иностранец в России – наставник столичного ЦСКА Виктор Гончаренко, который за ненадобностью так и не получил российский паспорт, до сих пор оставаясь исключительно гражданином Белоруссии.