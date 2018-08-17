Есть ли жизнь после Роналду?

Поражение от «Атлетико» в Суперкубке УЕФА наглядно показало, что после отъезда португальца в атаке «Реала» не осталось настоящих лидеров, способных вести команду за собой в матчах против топ-клубов. После продажи Роналду «сливочные» не торопятся искать ему замену. Во всяком случае, среди уже готовых звезд.

В стартующем сезоне позицию Криштиану постараются прикрыть Марко Асенсио, как это было в Суперкубке, и молодой бразилец Винисиус Жуниор, купленный у «Фламенго» за 45 млн евро. Поначалу его планировали отправить в аренду, но после летних сборов, на которых он многих впечатлил, решили дать шанс. Жуниору всего 18 лет.

В отсутствие суперзвезды калибра Роналду главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги, известный по работе с юношескими и молодежными сборными Испании, будет делать ставку на командную игру и больше доверять молодым. В нынешнем сезоне «королевский» клуб ждет перестройка, и далеко не факт, что Лопетеги удастся провести ее безболезненно с точки зрения результатов и чемпионских перспектив.

Станет ли Артур новым Иньестой?

Прошлый сезон оставил в сердцах сине-гранатовых смешанные чувства. Каталонцы мощно выглядели в чемпионате Испании и в результате опередили ближайшего преследователя на 14 очков, но в Лиге чемпионов провалились в Риме (0:3) и вылетели в четвертьфинале. Тогда стало понятно, что им требуется серьезное кадровое усиление. Получила ли она его? Это большой вопрос.

«Барса» избавилась от балласта в лице Андре Гомеша, Алейша Видаля, Жерара Делофеу и Лукаса Диня, но вместе с тем потеряла уехавшего завершать карьеру в Японию Андреса Иньесту и вернувшегося в Китай любителя быстрого заработка Паулиньо. В центре поля у каталонцев образовался вакуум, который должны заполнить 22-летний плеймейкер из «Гремио» Артур и купленный у «Баварии» за 18 млн опытный Артуро Видаль. Бразилец взял в новой команде «восьмерку», которая принадлежала Иньесте, но станет ли он его полноценным преемником, покажет лишь время.

Закрепится ли Черышев в «Валенсии»?

«Летучая мышь возвращается домой». Примерно так встретили болельщики «Валенсии» новость о переходе воспитанника мадридского «Реала». Пока, правда, только на правах аренды. Полузащитник сборной России, блеснувший на ЧМ-2018, уже играл здесь полсезона в весной 2016 года. Из-за травм он успел тогда провести в примере всего 7 матчей, зато забил в них 3 мяча. Вполне достойный показатель.

«Спасибо, Валенсия, за эту новую возможность! Cлава Богу, что все хорошо получилось! Все вышло хорошо. Принимаюсь за усердную работу, чтобы вы, болельщики, были довольны. Вперед!», – написал Черышев на своей странице в инстаграме.

Сделает ли «Атлетико» еще один шаг наверх?

Прошлый сезон команда Диего Симеоне завершила второй, а летом потратила более 120 млн евро на усиление. «Атлетико» пополнили Тома Лемар («Монако», 70 млн), Родри («Вильярреал», 20 млн), Никола Калинич («Милан», 14,5 млн), Сантьяго Ариас (ПСВ, 7 млн), Джонни Кастро («Сельта», 7 млн), Антонио Адан («Бетис», 1 млн) и Желсон Мартинш («Спортинг», бесплатно). Из потерь отметим только отъезд двоих ветеранов – Габи в «Аль-Садд» (Катар) и Фернандо Торреса в «Саган Тосу» (Япония).

Лемар должен увеличить атакующий потенциал «матрасников», Родри призван заменить Габи, а остальные – расширить основную обойму. И все вместе – вновь штурмовать вершину ла лиги, которая покорилась подопечным Симеоне в обозримом прошлом всего однажды, в сезоне-2013/14.

Где будут играть «Реал» и «Барселона»?

Как ни удивительно, но одной из главных интриг стартующего в Испании сезона станет место проведения некоторых матчей. Как шутят местные болельщики, президент ла лиги Хавьер Тебас соревнуется в глупости с руководителем Королевской испанской федерации футбола Луисом Рубиалесом, уволившим тренера сборной за сутки до старта чемпионата мира.

Причиной столь жесткой оценки стало заявление Тебаса о том, что некоторые матчи примеры в новом сезоне пройдут в США и Канаде. Он не конкретизировал, о каких именно матчах идет речь, но ясно, что это будут игры с участием «Реала», «Барселоны» и «Атлетико». Цель тоже очевидна – наварить бабла. Болельщики возмущены этим заявлением, но Тебаса это нисколько не смущает.

– В США спорт – большой бизнес, и мы хотим стать его частью. Сотрудничество с Relevent – важный этап нашего плана международного развития, – объяснил он свою позицию и пообещал, что за рубежом матчи будут проводиться только с согласия обоих участвующих в нем клубов.

Организация игр будет осуществлена в рамках контракта лиги с американской медиакомпанией Revent Sports, подписанного на 15 лет. Утверждается, что Эль Класико пока останется в Испании. Вряд ли американского зрителя сильно впечатлит вывеска «Леванте» – «Хетафе», так что большим клубам пора готовиться к регулярным путешествиям через океан.