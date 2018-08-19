- Понравилась ли вам игра «Спартака» в Краснодаре?

- Матч получился динамичным и интересным. «Краснодар» смотрелся получше, а игра «Спартака» пока не отличается слаженностью действий и хорошим взаимопониманием игроков. Единственное, что бросилось в глаза, это самоотдача игроков.

На мой взгляд, тренерский штаб «Краснодара» допустил ошибки с заменами. Игроков надо менять, когда не идет игра и нужно изменить ход матча, но игра складывалась для «Краснодара» хорошо. Вандерсон в конце подустал, и наверное его требовалось заменить, но уход с поля Классона и Мамаева оказался неоправданным. Вышедшие вместо них Маурисио Перейра и Иван Игнатьев не вошли в игру и остудили пыл «Краснодара». «Спартаку» стало полегче.

- Удаление Ари было по делу?

- Бесспорно. Он соперника ударил головой. О чем тут можно спорить? Другое дело, что Самуэлю Жиго не стоило наклоняться к нападающему. И все же в футболе надо уметь контролировать свои эмоции, так что Ари сам виноват.

- Ари дважды за пять минут просил пенальти. Был ли прав бразилец?

- В первом эпизоде Ари надо было просто четко принять мяч и спокойно выходить один на один, но он допустил техническую ошибку, замялся и позволил Мельгарехо себя догнать. После нескольких повторов у меня сложилось мнение, что мяч в руку спартаковцу не попадал. Во втором эпизоде мне также кажется, что пенальти не было.

- Максименко в пятый раз в шести матчах сезона оставил ворота в неприкосновенности. Нравится ли он вам в качестве первого номера?

- Максименко производит очень хорошее впечатление. От него идет спокойствие – это очень важно для команды и для него самого. Для молодого парня это очень ценное качество. Уровень мастерства у него также достаточно высокий, в Краснодаре он несколько раз выручил. Например, после удара Мамаева. Дай-то бог, чтобы он продолжал в том же духе, и у нас появится еще одна боевая единица для сборной России.

- Пара Джикия – Жиго теперь будет в центре обороны основной?

- Они неплохо взаимодействуют. Чувствуется, что Джикия еще не набрал оптимальную форму, присущая ему быстрота принятия решений пока не так заметна, особенно в атакующих действиях. Думаю, игровая практика поможет ему быстрее набрать кондиции и адаптироваться.

- На левый фланг обороны вышел Мельгарехо. Это удачная замена Комбарову?

- Он неплохо смотрелся в этой позиции, тактических промахов не совершил и со своей задачей справился. Другое дело, что ход игры не позволял ему чаще ходить в атаку, а в этой стихии он чувствует себя наиболее хорошо.

- Как оцените игру Промеса?

- В его игре пропала какая-то легкость. С точки зрения импровизации в последнее время он завял. Физическое состояние у голландца неплохое, он много двигается и участвует в борьбе, но куражности нет, и от этого его игра поблекла и упала эффективность.

- Как это исправить?

- Здесь надо говорить не только о Промесе, но и обо всем «Спартаке». В его игре нет эмоциональности. Чувствуется, что футболисты просто работают, а они должны творить. Футбол – это творчество, и если футболисты сами не получают от него удовольствия, вряд ли зритель может получить от их игры.

- Впереди у «Спартака» матчи с «Динамо» (дома) и «Зенитом» (в гостях). Чего ждете от этих игр?

- Всегда жду от таких игр футбольного праздника. Хотелось бы, чтобы и сами футболисты жили ожиданием праздника. Тогда и мы все получим большое удовольствие. «Спартак» в таких матчах как раз прибавляет в эмоциях. Тем более, «Динамо» в последнем матче прошлого сезона выиграло на «Открытие Арене». А про матч с «Зенитом» и говорить нечего.