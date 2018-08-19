«Спартак» с десятью очками вышел в лидеры турнирной таблицы, а «Краснодар» расположился на пятой строчке, имея в активе на 4 очка меньше.

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от матча 4-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (1:0).

– Мне игра понравилась. Она держала в напряге стадион. Такие матчи нравятся зрителям. Подфартило «Спартаку». Мог выиграть «Краснодар», но не получилось. Москвичи понравились характером, несмотря на многочисленные ошибки. Я благодарен ребятам и у меня язык не поворачивается их обвинять. Даже Квинси Промес выглядел лучше, чем в предыдущих играх.

Мне жалко «Краснодар». Футболисты отдали много сил и проиграли. Нечего им обижаться. Нужно было использовать моменты, которые у них были. Ари сам мог решить все проблемы вместо того, чтобы скандалить. Согласен?

– Да.

– Раз не решил и уповаешь на хулиганство… Нельзя так играть. Любому игроку обидно проигрывать. Но это часть борьбы. И если подвести итоги, игра была равная. В первом тайме небольшое преимущество было у «Спартака», во втором – у «Краснодара». Подфартило «Спартаку». Благодаря выдающейся игре Зе Луиша. Вот с кого нужно брать пример молодым ребятам.

– Четвертый матч на «ноль» провел Александр Максименко. Как он вам в целом?

– Максименко – красавец. Что еще можно сказать про вратаря, который выручил? Если он продолжит так стоять, Александру Селихову будет непросто вернуться в ворота. Как тренер не любил бы Селихова, он никогда в жизни не поменяет вратаря, который будет играть так, как Максименко в матче с «Краснодаром». Значит, Селихову нужно будет работать на тренировках, держать форму и ждать шанса. Нормальная конкуренция.

– И все-таки давно «Спартак» не играл столь надежно в обороне.

– Все просто. За счет Самюэля Жиго сильно укрепилась центральная зона. Защита стала намного надежнее. Мячи забивались из центральной зоны, а сейчас ошибки минимальны. Жиго – это находка. Плюс надежный вратарь, и центральная зона, которая была «больной», сейчас выглядит самой надежной. Поэтому сейчас внимание переключается на крайних защитников.

– Кстати о них. Лоренсо Мельгарехо сыграл лучше Дмитрия Комбарова?

– Не могу судить. Мельгарехо профессионально выполнил свою работу. Мало подключался, но с его фланга я ничего не увидел. Опасности было больше с фланга Андрея Ещенко. Но работает он много, вопросов к нему нет.

– По спорным моментам. Мяч попал в грудь Мельгарехо? И было ли нарушение правил на Ари?

– Нарушения правил не было и близко. Я бы Ари дал карточку за симуляцию. Он сам искал ногу. И второе. Не могу понять, что делают наши чиновники? На ЧМ-2018 были просмотры. Почему их нет в РПЛ? Посмотрел бы эпизод с Мельгарехо рефери на повторе и принял решение. Пенальти или ничего. Почему у нас нет системы видеопросмотров, и происходит такой бардак?

– А ваше мнение по эпизоду? Был, не был?

– Трудно понять. Поэтому я и поднимаю этот вопрос.

– А «Краснодар» нужно наказать матчем без зрителей за поведение болельщиков после удаления?

– Если это прописано – да. Всю площадку забросали бутылками. Как минимум, денежный штраф. Противно смотреть на такую невоспитанность.

– Многие пишут, что «Спартак» провел матч в «меньшинстве». Некоторые футболисты выпали из игры. Вам так не показалось?

– Могу назвать фамилии. Александр Самедов. Что он на поле делал? Он получает мяч, пробежит десять метров и пас назад. И так каждый раз – без обострения. И это у него в крови. Почему он не обостряет, не делает прострелов и не идет в обыгрыш? Еще фамилии нужны?

– Все пишут про Дениса Глушакова.

– Не согласен. Он сыграл достойно. Пахал. У меня больше претензий к Александру Ташаеву и Артему Тимофееву. Две команды набегались, вы вышли свежими. Покажите себя. Вместо этого непонятный футбол.

Меня поразила выходка Фернандо. Ушел мимо сразу в раздевалку. Демонстративно дал понять, что в гробу всех видел. Некрасиво и плохо влияет на климат в команде.

– Отсутствие Федора Смолова никак не отразилось на «Краснодаре»?

– Он вообще был не в порядке после чемпионата мира. И как он сыграл в первом матче за «Локомотив»? Ноль. Дело не в Смолове, а в психологии. Помимо Федора «Краснодар» лишился и Андреаса Гранквиста. Это тоже нужно учитывать. Это два ведущих игрока. Как менять? Не так все просто. Но даже так «Краснодар» выглядел достойно.