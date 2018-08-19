Полузащитник «Нижнего Новгорода» Алексей Скворцов прокомментировал поведение своего одноклубника Виталия Федорива перед матчем 7-го тура ФНЛ в Сочи. Украинец не повернулся к российскому флагу во время исполнения гимна.

«ФЕДОРИВ - ОТЛИЧНЫЙ ПАРЕНЬ»

- Перед матчем «Сочи» - «Нижний Новгород» на большом экране показали флаг РФ и заиграл гимн России. Когда все игроки повернулись к символам страны, капитан вашей команды Виталий Федорив не стал этого делать и простоял весь гимн, глядя в другую сторону. Как восприняли этот его поступок?

- Мы с ним не обсуждали эту тему. Но, вообще, на мой взгляд, тут не о чем говорить. Виталий - гражданин Украины, и он не обязан смотреть на российский флаг во время исполнения гимна. Никто в «Нижнем» и слова ему по этому поводу не сказал. Мы все делаем одно дело, едим из одной миски, у нас сплоченный коллектив, а отношение к национальным символам - личное дело каждого.

- Но разве поведение Федорива - не проявление неуважения к зрителям?

- Сначала мы все стояли боком к флагу, как и Виталий. Не заметили, что во время гимна на экране пошла картинка. Когда увидели - повернулись, разумеется. Но мы все - россияне. А Виталий - иностранец. В данном случае не важно, из какой страны. Так с какого ляда ему поворачиваться на флаг России? Спорт - вне политики. И здесь ее искать тоже не надо.

- Федорив и перед матчем первого тура с «Мордовией» не поворачивался на российский флаг. Тогда, правда, на это никто не обратил внимания. А главный тренер «Нижнего» Дмитрий Черышев что-нибудь капитану по этому поводу высказывал?

- Не в курсе. При мне не было никаких разговоров. Да и сомневаюсь, что с Федоривом что-то обсуждали. Вы же сами сказали: тогда никто не заметил. А сейчас почему-то все обсуждают. Хотя, на самом деле, нет никакого скандала.

- Что вообще скажете о Федориве?

- Отличный парень. Знаю его еще с тех времен, когда он играл за «Амкар». И человек хороший, и футболист квалифицированный. Поэтому хотел бы попросить журналистов не разжигать на пустом месте. Какая разница, куда он повернулся? Мы выбрали Виталия капитаном команды на общем собрании. Это же о чем-то говорит! У него со всеми нормальные отношения, Виталия уважают. Он один из ключевых футболистов «Нижнего».

«РУКОВОДИТЕЛИ «ТОСНО» ПОПРЯТАЛИСЬ И НА ЗВОНКИ НЕ ОТВЕЧАЮТ»

- Вы сами еще весной выступали за «Тосно». Даже забили гол в победном финале Кубка России. Как чувствуете себя после перехода в «Нижний»?

- Превосходно! У нас отличный коллектив, грамотный тренерский штаб. После чемпионата мира на команду активно ходит болельщик, условия тренировок в Нижнем прекрасные. Стартовали в ФНЛ уверенно, идем в группе лидеров и намерены решить задачу выхода в РПЛ.

- Каково играть на стадионе, который еще недавно принимал матчи чемпионата мира?

- Ощущения великолепные. Когда видишь на трибунах 20 тысяч болельщиков, ноги сами несут вперед. Аура чемпионата мира до сих пор чувствуется. И стадион - один из залогов наших успехов в домашних играх.

- После банкротства «Тосно» много предложений получали?

- Звали в клубы РПЛ, не буду называть - какие. Но «Нижний» оказался более настойчивым и конкретным. Четко определил задачу, мою роль в команде - поэтому я ответил согласием почти сразу. Надеюсь, уже в следующем сезоне вернусь в премьер-лигу. Только теперь с другой командой.

- Кого считаете главными конкурентами в ФНЛ?

- У себя дома почти все опасны. Возьмите тот же «Сочи», который теперь принимает соперников на «Фиште». Поддержка у них в субботу была мощная, очень важные три очка мы взяли. Вообще, в ФНЛ в этом сезоне сумасшедшая конкуренция. Круг претендентов на повышение в классе широкий. Но мы думаем о своей игре, а о не о соперниках. «Нижний» всех уважает, но никого не боится.

- «Тосно» до сих пор вам должен. Дело сдвинулось с мертвой точки?

- Не сдвинулось. Мне и другим бывшим игрокам «Тосно» не выплатили деньги за полгода. Пытаемся отстоять свои права через суд. Обидно очень. Шесть месяцев играли «на халяву», Кубок России завоевали - и нам ничего за это не заплатили.

- О каких суммах идет речь?

- Говорят, всей команде должны около 60 миллионов рублей. Но, по моим прикидкам, сумма гораздо больше. Тем же Паше Погребняку, Володе Быстрову, у которых были серьезные контракты, задолжали колоссальные деньги. С учетом бонусов, разумеется.

Что происходит в настоящий момент, для меня загадка. Следственный комитет, суды не дают никакого ответа. Все затягивается. А там ведь уголовное дело! Прежнее руководство «Тосно» к телефону не подходит, где они прячутся, никто не знает. К кому обращаться, как все это разруливать, непонятно.