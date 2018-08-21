Выбери лучший гол 4-го тура РПЛ! (видео)
Сайт «Советского спорта» предлагает своим посетителям выбрать лучший гол 4-го тура российской премьер-лиги.
Голосование продлится до 23:59 мск 21 августа.
«Ахмат» – «Рубин» – 1:1
Голы: Мбенг, 90+4 – Байрамян, 83
«Краснодар» – «Спартак» – 0:1
Гол: Зе Луиш, 88
ЦСКА – Арсенал» – 3:0
Голы: Эрнандес, 10; Бистрович, 77; Чалов, 82
«Анжи» – «Оренбург» – 1:3
Голы: Новосельцев, 12 – Попович, 69 (пен); Сутормин, 77; Чуканов, 83
«Крылья Советов» – «Локомотив» – 0:1
Гол: Крыховяк, 37
«Зенит» – «Урал» – 4:1
Голы: Дриусси, 12, 16; Дзюба, 78; Паредес 89 – Бавин, 6
«Ростов» – «Енисей» – 4:0
Голы: Сигурдарсон, 31, 35; Ионов, 58; Гулиев, 83
«Динамо» – «Уфа» – 3:0
Голы: Панченко, 63; Луценко, 84; Жоаозиньо, 90+4