7 сентября наша национальная команда стартует в Лиге наций гостевым матчем с Турцией, а через три дня проведет контрольную встречу с Чехией в Ростове-на-Дону. Корреспондент «Советского спорта» рассуждает о назревших кадровых перестановках в сборной России, без которых точно не обойтись.

ПОТЕРИ: ЗАВЕРШИВШИЕ КАРЬЕРУ, ТРАВМИРОВАННЫЕ И ПОТЕРЯВШИЕ МЕСТО В СОСТАВЕ

Будем, прежде всего, отталкиваться от окончательной заявки сборной России на ЧМ-2018, в которую вошли 23 футболиста (см. таблицу). Сначала о потерях. Три игрока (Сергей Игнашевич, Юрий Жирков и Александр Самедов) объявили о завершении карьеры в сборной России. Конечно, окончательным можно считать только уход Игнашевича, поскольку он вообще завершил спортивную карьеру и уже работает тренером. По Жиркову и Самедову, хочется верить, возможны варианты возвращения.

Еще три футболиста находятся в списке травмированных – Алан Дзагоев, Александр Головин и Федор Кудряшов. Алан и Александр должны вернуться к полноценным тренировкам соответственно в ЦСКА и «Монако» в ближайшие 2-4 недели. По травме Кудряшова новостей нет. Он получил травму 13 августа на 44-й минуте матча третьего тура чемпионата России в игре с «Зенитом», в котором он был одним из лучших. Это был первый выход Федора на поле после ЧМ-2018.

Это выглядит странно, но еще три участника ЧМ-2018 потеряли место в основном составе своих клубов. Илья Кутепов был в резерве «Спартака» на первые два матча чемпионата России (последний раз 4 августа), а после этого перестал попадать даже в заявку. Не летал он с командой ни в Салоники на встречу 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПАОК, ни в Краснодар на игру чемпионата России с одноименной командой. Вполне возможно, непопадание в состав защитника сборной России, который провел на ЧМ-2018 все матчи без замен и был одним из лучших в нашей команде, связан с предстоящим переходом в другой клуб. Среди претендентов называются «Зенит» и «Краснодар».

Владимир Гранат регулярно попадает в заявку «Рубина», но на поле пока не появляется.

Антон Миранчук выходил в основном составе на матчи «Локомотива» со «Спартаком» и «Оренбургом», но вот в игре с «Крыльями Советов» он остался в резерве. В Самаре «Локо» впервые забил и одержал первую победу. Вполне возможно, что Юрий Семин не будет в ближайших матчах менять победный состав. К тому же, конкуренция в линии атаки с появлением в команде Федора Смолова резко возросла.

А вот вратар Владимир Габулов потерял… клуб. Бельгийский «Брюгге», хоть и стал чемпионом страны, решил не продлевать контракт с 34-летним голкипером сборной России. Пока Владимир тренируется самостоятельно и ищет новую команду.

СТАБИЛЬНО ИГРАЮЩИЕ

Итак, что мы имеем в остатке? Вышеперечисленные 10 игроков с большой степенью вероятности не смогут помочь сборной России в сентябрьских матчах. Остаются еще 13 участников ЧМ-2018, один из которых (Андрей Семенов) не сыграл на турнире ни одной минуты.

С вратарской позицией все ясно. Игорь Акинфеев стабильно защищает ворота ЦСКА и нет предпосылок к тому, что он потеряет место в основном составе.

У Андрея Лунева в «Зените» тоже прочные позиции. Проба Юрия Лодыгина в гостевом матче с минским «Динамо» обернулась полным фиаско (0:4). Думаю, таких экспериментов больше не будет. Лунев, правда, тоже играет как-то очень нервно. Чего стоит его пас на ногу сопернику в матче с «Уралом». Хорошо, что Владимир Ильин промахнулся.

Из защитников регулярно играют за свои клубы Андрей Семенов, Игорь Смольников и Марио Фернандес. Семенов после удаления на 25-й минуте в первом туре чемпионата России и дисквалификации вернулся в состав и стабильно проводит на поле по 90 минут. Смольников провел все четыре матча чемпионата России, а в играх квалификации Лиги Европы попал под ротацию. С минским «Динамо» он провел на поле лишь 17 минут из 210.

Фернандес привыкает к новой для себя роли лидера ЦСКА и старается вести за собой молодых партнеров и новичков.

Из полузащитников ярче всех выглядит Александр Зобнин. Он проделывает очень большой объем работы и играет почти без замен.

На своем уровне действуют Юрий Газинский и Александр Ерохин, отвоевавший, похоже, у аргентинской питерской диаспоры место в основе «Зенита». Ерохин очень ярко сыграл в последних матчах и против «Динамо» (Минск), и против «Урала».

Далер Кузяев тоже стабилен и неплох. Его роль и стабильное место в опорной зоне «Зенита» даже не обсуждается.

Денис Черышев в межсезонье сменил «Вильярреал» на «Валенсию» и первый матч за новый клуб мог провести в понедельник поздно вечером против мадридского «Атлетико».

Все три нападающих сборной России стабильно выходят на поле. Но если вернувшийся в «Зенит» Артем Дзюба действует ярко и много забивает, то локомотивцы Алексей Миранчук и Федор Смолов пока не блещут. Смолов привыкает к новым партнерам и никак не может отойти от своего персонального фиаско на ЧМ-2018. Миранчук тоже не блещет.

САМЫЙ БЛИЖАЙШИЙ РЕЗЕРВ

В первую очередь, в ближайшем резерве бывшие в расширенной заявке на ЧМ-2018, но отцепленные в последний момент защитники Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Константин Рауш («Динамо»), полузащитник Александр Ташаев («Спартак»), вратарь «Рубина» Сослан Джанаев и нападающий ЦСКА Федор Чалов, а также не участвовавший в подготовке команды к ЧМ-2018 из-за травмы Руслан Камболов («Рубин»).

Нойштедтер в этом сезоне без замен отыграл без замен оба матча чемпионата Турции и две встречи в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Рауш поначалу не попадал в состав «Динамо», но в последней встрече с «Уралом» вышел в основе и сыграл 83 минуты.

Ташаеву в «Спартаке» непросто выдерживать конкуренцию с еще более молодым и амбициозным Александром Ломовицким и опытным Александром Самедовым. Ташаев выходил в основе в двух матчах чемпионата России и в ответной встрече квалификации ЛЧ против ПАОК. Он старается, хоть и без прошлогоднего динамовского блеска и без забитых голов.

Чалову, с появлением в ЦСКА нападающего Абеля Эрнандеса, тоже теперь непросто попадать в основной состав армейцев. В последней игре против «Арсенала» он вышел на замену на 30-й минуте и успел забить. Этот гол должен придать уверенности молодому форварду.

Джанаев стабильно защищает ворота «Рубина», а Камболов играет в этой команде без замен.

Также к ближайшему резерву можно отнести спартаковцев Георгия Джикию, Кирилла Комбарова и Дениса Глушакова. Джикия, еще в ноябре 2017 года бывший почти незаменимым винтиком в оборонительной системе сборной России, залечил травму и сыграл уже два полных матча в основе «Спартака». Правда, и ПАОК 14 августа, и «Краснодар» через четыре дня создали ну очень много опасных моментов.

Комбаров и Глушаков стабильно появляются в основе красно-белых, но пока, мягко скажем, не феерят.

Наверняка в списке Черчесова есть и полузащитник Антон Швец, сыгравший все четыре матча за «Ахмат», а также защитники Никита Чернов, Георгий Щенников (оба – ЦСКА), Эльимр Набиуллин («Зенит») и Дмитрий Скопинцев («Ростов»).

Вполне возможно, главный тренер нашей команды Станислав Черчесов обратит внимание на спартаковского вратаря Александра Максименко. Он выигрывает конкуренцию у более опытного Артема Реброва и частенько выручает своих партнеров. Можно вспомнить матчи против ПАОКа и «Краснодара». Ошибка в матче в Салониках – результат молодости, отсутствия опыта и свалившейся ответственности.

Вообще, с вратарями, у нас, похоже, полный порядок. Есть ведь еще и Маринато Гилерме («Локомотив»), и Евгений Фролов («Оренбург»), и Станислав Крицюк («Краснодар»). Но их участь – быть дублерами Акинфеева. Не каждый такое выдержит.

ДАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ

Могут усилить нашу сборную залечивающие травмы нападающий Александр Кокорин («Зенит») и защитник Владимир Васин (ЦСКА). Оба, если быстро выйдут на прежний уровень, наверняка будут вызваны на октябрьские матчи сборной России в Лиге наций с Швецией (11 октября) и Турцией (14 октября). В крайнем случае, они получат возможность сыграть до конца года с Германией (15 ноября, контрольный матч) и Швецией (20 ноября, Лига наций).

В этот же список внесем Олега Шатова, который прекрасно начал сезон, но получил травму.

Постепенно в волшебных руках Курбана Бердыева и Сергея Семака оживают Дмитрий Полоз («Рубин») и Антон Заболотный («Зенит»). Но пока они до уровня сборной не дотягивают.

Очень хочется, чтобы сборная России дотянула до конца года без явных провалов. В противном случае уровень критики мгновенно вернется к началу июля 2018 года, когда нашу национальную команду поливали грязью все, кому не лень. Тогда быстро забудут четвертьфинал ЧМ-2018 и вспомнят про значки ЗМС.

СБОРНАЯ РОССИИ НА ЧМ-2018

Игрок Клуб Возраст Матчей* Мин.* Голы* Пасы* Гол+пас* Вратари Игорь Акинфеев ЦСКА 32 5 510 -7 0 0 Владимир Габулов ищет клуб 34 0 0 0 - - Андрей Лунев Зенит 26 0 0 0 0 - Защитники Владимир Гранат Рубин 31 1 74 0 0 0 Сергей Игнашевич закончил карьеру 38 5 510 0 0 0 Федор Кудряшов Рубин 31 4 334 0 0 0 Илья Кутепов Спартак 24 5 510 0 1 1 Андрей Семенов Ахмат 29 0 0 0 0 - Игорь Смольников Зенит 29 1 36 0 0 0 Марио Фернандес ЦСКА 27 5 472 1 1 2 Полузащитники Юрий Газинский Краснодар 28 4 267 1 0 1 Александр Головин Монако (Франция) 22 4 402 1 2 3 Алан Дзагоев ЦСКА 27 2 42 0 1 1 Александр Ерохин Зенит 28 2 89 0 0 0 Юрий Жирков Зенит 35 3 222 - - - Роман Зобнин Спартак 24 5 510 0 1 1 Далер Кузяев Зенит 25 5 303 0 0 0 Антон Миранчук Локомотив 22 0 0 0 0 0 Александр Самедов Спартак 33 5 359 0 0 0 Денис Черышев Валенсия (Испания) 27 5 304 4 0 4 Нападающие - - - - - - - Артем Дзюба Зенит 29 5 333 3 2 5 Алексей Миранчук Локомотив 22 1 60 0 0 - Федор Смолов Локомотив 28 5 219 0 0 0

Примечание. * – на чемпионате мира-2018.