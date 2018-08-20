Готовьтесь увидеть новую сборную
7 сентября наша национальная команда стартует в Лиге наций гостевым матчем с Турцией, а через три дня проведет контрольную встречу с Чехией в Ростове-на-Дону. Корреспондент «Советского спорта» рассуждает о назревших кадровых перестановках в сборной России, без которых точно не обойтись.
ПОТЕРИ: ЗАВЕРШИВШИЕ КАРЬЕРУ, ТРАВМИРОВАННЫЕ И ПОТЕРЯВШИЕ МЕСТО В СОСТАВЕ
Будем, прежде всего, отталкиваться от окончательной заявки сборной России на ЧМ-2018, в которую вошли 23 футболиста (см. таблицу). Сначала о потерях. Три игрока (Сергей Игнашевич, Юрий Жирков и Александр Самедов) объявили о завершении карьеры в сборной России. Конечно, окончательным можно считать только уход Игнашевича, поскольку он вообще завершил спортивную карьеру и уже работает тренером. По Жиркову и Самедову, хочется верить, возможны варианты возвращения.
Еще три футболиста находятся в списке травмированных – Алан Дзагоев, Александр Головин и Федор Кудряшов. Алан и Александр должны вернуться к полноценным тренировкам соответственно в ЦСКА и «Монако» в ближайшие 2-4 недели. По травме Кудряшова новостей нет. Он получил травму 13 августа на 44-й минуте матча третьего тура чемпионата России в игре с «Зенитом», в котором он был одним из лучших. Это был первый выход Федора на поле после ЧМ-2018.
Это выглядит странно, но еще три участника ЧМ-2018 потеряли место в основном составе своих клубов. Илья Кутепов был в резерве «Спартака» на первые два матча чемпионата России (последний раз 4 августа), а после этого перестал попадать даже в заявку. Не летал он с командой ни в Салоники на встречу 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПАОК, ни в Краснодар на игру чемпионата России с одноименной командой. Вполне возможно, непопадание в состав защитника сборной России, который провел на ЧМ-2018 все матчи без замен и был одним из лучших в нашей команде, связан с предстоящим переходом в другой клуб. Среди претендентов называются «Зенит» и «Краснодар».
Владимир Гранат регулярно попадает в заявку «Рубина», но на поле пока не появляется.
Антон Миранчук выходил в основном составе на матчи «Локомотива» со «Спартаком» и «Оренбургом», но вот в игре с «Крыльями Советов» он остался в резерве. В Самаре «Локо» впервые забил и одержал первую победу. Вполне возможно, что Юрий Семин не будет в ближайших матчах менять победный состав. К тому же, конкуренция в линии атаки с появлением в команде Федора Смолова резко возросла.
А вот вратар Владимир Габулов потерял… клуб. Бельгийский «Брюгге», хоть и стал чемпионом страны, решил не продлевать контракт с 34-летним голкипером сборной России. Пока Владимир тренируется самостоятельно и ищет новую команду.
СТАБИЛЬНО ИГРАЮЩИЕ
Итак, что мы имеем в остатке? Вышеперечисленные 10 игроков с большой степенью вероятности не смогут помочь сборной России в сентябрьских матчах. Остаются еще 13 участников ЧМ-2018, один из которых (Андрей Семенов) не сыграл на турнире ни одной минуты.
С вратарской позицией все ясно. Игорь Акинфеев стабильно защищает ворота ЦСКА и нет предпосылок к тому, что он потеряет место в основном составе.
У Андрея Лунева в «Зените» тоже прочные позиции. Проба Юрия Лодыгина в гостевом матче с минским «Динамо» обернулась полным фиаско (0:4). Думаю, таких экспериментов больше не будет. Лунев, правда, тоже играет как-то очень нервно. Чего стоит его пас на ногу сопернику в матче с «Уралом». Хорошо, что Владимир Ильин промахнулся.
Из защитников регулярно играют за свои клубы Андрей Семенов, Игорь Смольников и Марио Фернандес. Семенов после удаления на 25-й минуте в первом туре чемпионата России и дисквалификации вернулся в состав и стабильно проводит на поле по 90 минут. Смольников провел все четыре матча чемпионата России, а в играх квалификации Лиги Европы попал под ротацию. С минским «Динамо» он провел на поле лишь 17 минут из 210.
Фернандес привыкает к новой для себя роли лидера ЦСКА и старается вести за собой молодых партнеров и новичков.
Из полузащитников ярче всех выглядит Александр Зобнин. Он проделывает очень большой объем работы и играет почти без замен.
На своем уровне действуют Юрий Газинский и Александр Ерохин, отвоевавший, похоже, у аргентинской питерской диаспоры место в основе «Зенита». Ерохин очень ярко сыграл в последних матчах и против «Динамо» (Минск), и против «Урала».
Далер Кузяев тоже стабилен и неплох. Его роль и стабильное место в опорной зоне «Зенита» даже не обсуждается.
Денис Черышев в межсезонье сменил «Вильярреал» на «Валенсию» и первый матч за новый клуб мог провести в понедельник поздно вечером против мадридского «Атлетико».
Все три нападающих сборной России стабильно выходят на поле. Но если вернувшийся в «Зенит» Артем Дзюба действует ярко и много забивает, то локомотивцы Алексей Миранчук и Федор Смолов пока не блещут. Смолов привыкает к новым партнерам и никак не может отойти от своего персонального фиаско на ЧМ-2018. Миранчук тоже не блещет.
САМЫЙ БЛИЖАЙШИЙ РЕЗЕРВ
В первую очередь, в ближайшем резерве бывшие в расширенной заявке на ЧМ-2018, но отцепленные в последний момент защитники Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Константин Рауш («Динамо»), полузащитник Александр Ташаев («Спартак»), вратарь «Рубина» Сослан Джанаев и нападающий ЦСКА Федор Чалов, а также не участвовавший в подготовке команды к ЧМ-2018 из-за травмы Руслан Камболов («Рубин»).
Нойштедтер в этом сезоне без замен отыграл без замен оба матча чемпионата Турции и две встречи в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Рауш поначалу не попадал в состав «Динамо», но в последней встрече с «Уралом» вышел в основе и сыграл 83 минуты.
Ташаеву в «Спартаке» непросто выдерживать конкуренцию с еще более молодым и амбициозным Александром Ломовицким и опытным Александром Самедовым. Ташаев выходил в основе в двух матчах чемпионата России и в ответной встрече квалификации ЛЧ против ПАОК. Он старается, хоть и без прошлогоднего динамовского блеска и без забитых голов.
Чалову, с появлением в ЦСКА нападающего Абеля Эрнандеса, тоже теперь непросто попадать в основной состав армейцев. В последней игре против «Арсенала» он вышел на замену на 30-й минуте и успел забить. Этот гол должен придать уверенности молодому форварду.
Джанаев стабильно защищает ворота «Рубина», а Камболов играет в этой команде без замен.
Также к ближайшему резерву можно отнести спартаковцев Георгия Джикию, Кирилла Комбарова и Дениса Глушакова. Джикия, еще в ноябре 2017 года бывший почти незаменимым винтиком в оборонительной системе сборной России, залечил травму и сыграл уже два полных матча в основе «Спартака». Правда, и ПАОК 14 августа, и «Краснодар» через четыре дня создали ну очень много опасных моментов.
Комбаров и Глушаков стабильно появляются в основе красно-белых, но пока, мягко скажем, не феерят.
Наверняка в списке Черчесова есть и полузащитник Антон Швец, сыгравший все четыре матча за «Ахмат», а также защитники Никита Чернов, Георгий Щенников (оба – ЦСКА), Эльимр Набиуллин («Зенит») и Дмитрий Скопинцев («Ростов»).
Вполне возможно, главный тренер нашей команды Станислав Черчесов обратит внимание на спартаковского вратаря Александра Максименко. Он выигрывает конкуренцию у более опытного Артема Реброва и частенько выручает своих партнеров. Можно вспомнить матчи против ПАОКа и «Краснодара». Ошибка в матче в Салониках – результат молодости, отсутствия опыта и свалившейся ответственности.
Вообще, с вратарями, у нас, похоже, полный порядок. Есть ведь еще и Маринато Гилерме («Локомотив»), и Евгений Фролов («Оренбург»), и Станислав Крицюк («Краснодар»). Но их участь – быть дублерами Акинфеева. Не каждый такое выдержит.
ДАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ
Могут усилить нашу сборную залечивающие травмы нападающий Александр Кокорин («Зенит») и защитник Владимир Васин (ЦСКА). Оба, если быстро выйдут на прежний уровень, наверняка будут вызваны на октябрьские матчи сборной России в Лиге наций с Швецией (11 октября) и Турцией (14 октября). В крайнем случае, они получат возможность сыграть до конца года с Германией (15 ноября, контрольный матч) и Швецией (20 ноября, Лига наций).
В этот же список внесем Олега Шатова, который прекрасно начал сезон, но получил травму.
Постепенно в волшебных руках Курбана Бердыева и Сергея Семака оживают Дмитрий Полоз («Рубин») и Антон Заболотный («Зенит»). Но пока они до уровня сборной не дотягивают.
Очень хочется, чтобы сборная России дотянула до конца года без явных провалов. В противном случае уровень критики мгновенно вернется к началу июля 2018 года, когда нашу национальную команду поливали грязью все, кому не лень. Тогда быстро забудут четвертьфинал ЧМ-2018 и вспомнят про значки ЗМС.
СБОРНАЯ РОССИИ НА ЧМ-2018
|
Игрок
|
Клуб
|
Возраст
|
Матчей*
|
Мин.*
|
Голы*
|
Пасы*
|
Гол+пас*
|
Вратари
|
Игорь Акинфеев
|
ЦСКА
|
32
|
5
|
510
|
-7
|
0
|
0
|
Владимир Габулов
|
ищет клуб
|
34
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
Андрей Лунев
|
Зенит
|
26
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
Защитники
|
Владимир Гранат
|
Рубин
|
31
|
1
|
74
|
0
|
0
|
0
|
Сергей Игнашевич
|
закончил карьеру
|
38
|
5
|
510
|
0
|
0
|
0
|
Федор Кудряшов
|
Рубин
|
31
|
4
|
334
|
0
|
0
|
0
|
Илья Кутепов
|
Спартак
|
24
|
5
|
510
|
0
|
1
|
1
|
Андрей Семенов
|
Ахмат
|
29
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
Игорь Смольников
|
Зенит
|
29
|
1
|
36
|
0
|
0
|
0
|
Марио Фернандес
|
ЦСКА
|
27
|
5
|
472
|
1
|
1
|
2
|
Полузащитники
|
Юрий Газинский
|
Краснодар
|
28
|
4
|
267
|
1
|
0
|
1
|
Александр Головин
|
Монако (Франция)
|
22
|
4
|
402
|
1
|
2
|
3
|
Алан Дзагоев
|
ЦСКА
|
27
|
2
|
42
|
0
|
1
|
1
|
Александр Ерохин
|
Зенит
|
28
|
2
|
89
|
0
|
0
|
0
|
Юрий Жирков
|
Зенит
|
35
|
3
|
222
|
-
|
-
|
-
|
Роман Зобнин
|
Спартак
|
24
|
5
|
510
|
0
|
1
|
1
|
Далер Кузяев
|
Зенит
|
25
|
5
|
303
|
0
|
0
|
0
|
Антон Миранчук
|
Локомотив
|
22
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Александр Самедов
|
Спартак
|
33
|
5
|
359
|
0
|
0
|
0
|
Денис Черышев
|
Валенсия (Испания)
|
27
|
5
|
304
|
4
|
0
|
4
|
Нападающие
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Артем Дзюба
|
Зенит
|
29
|
5
|
333
|
3
|
2
|
5
|
Алексей Миранчук
|
Локомотив
|
22
|
1
|
60
|
0
|
0
|
-
|
Федор Смолов
|
Локомотив
|
28
|
5
|
219
|
0
|
0
|
0
Примечание. * – на чемпионате мира-2018.