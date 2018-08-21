«Летучая мышь» из России

Денис Черышев так и не вышел на поле в составе «Валенсии», футболистом которой стал летом после удачного выступления за сборную России на чемпионате мира. Ожидалось, что дебют россиянина придется на домашний матч против мадридского «Атлетико» в первом туре чемпионата Испании. Но он провел эту встречу на скамейке запасных. Переживать по данному поводу не стоит – рядом с ним оказались, например, Кевин Гамейро (экс-нападающий «матрасников», летом сменил прописку) и Миши Батшуайи. Правда, двое последних после перерыва вышли на поле.

Перед матчем твиттер валенсийцев вспомнил гол Черышева, забитый в его прошлый приход в клуб. Как раз ворота «Атлетико».

У «летучих мышей» с первых минут на поле появились три новичка из девяти: защитник Кристиано Пиччини (пришел из «Спортинга» за 8 млн евро) и центральные полузащитники Жоффрей Кондогбиа («Интер», 25 млн) и Даниэл Васс («Сельта», 6 млн). Неизгладимого впечатления они не произвели, но могут записать этот матч себе в актив.

Мадридцы имели преимущество перед соперником, поскольку уже успели стартовать в новом сезоне – в матче за Суперкубок УЕФА красно-белые в овертайме растерзали соседей из «Реала» (4:2). По сравнению с той игрой Диего Симеоне произвел два изменения – Лукас Эрнандес и Родри уступили свое место на поле более опытным Филипе Луису и Анхелю Корреа.

«Атлетико» на опыте

«Атлетико» предстал перед зрителями в очень необычных цветах. Вместо традиционных красно-белых футболок мадридцы надели майки красивого лазурного (так он правильно называется?) цвета. Впрочем, для болельщиков гостей, внимательно следивших летом за новостями из клуба, этот выбор не стал неожиданным.

📸 ¡El vestuario de Mestalla ya está preparado para la llegada del equipo!

💪 Con muchas ganas para el partido 🔴⚪

🔙 @LaLiga ⚽️

#AúpaAtleti #ValenciaAtleti pic.twitter.com/rZFcbXwyWZ — Atlético de Madrid (@Atleti) 20 августа 2018 г.

В первом тайме показалось, что новая форма может стать для подопечных Симеоне счастливой. Во всяком случае, в Валенсии они выдержали стартовый натиск хозяев и на 26-й минуте открыли счет. Антуан Гризманн изумительной по исполнению проникающей передачей вывел Корреа один на один с вратарем «Валенсии» Нето, и Анхель зряче уложил мяч мимо вратаря в ближний угол. Главным виновником эпизода (помимо гения француза) стал Пиччини, потерявший линию офсайда и сильно задержавшийся в штрафной. В других эпизодах итальянец действовал достаточно уверенно.

Могли гости еще в первом тайме повести с разницей в два мяча, но все тот же Нето чудом вытащил мяч из дальнего угла после удара Диего Косты. Даже не вылезая из трусов, футболисты «Атлетико» уверенно выиграли первый тайм. Хозяева и хотели бы взвинтить обороты, но гости умело гасили их пыл. На опыте. Очень по-симеоновски.

Хвала Облаку

И куда их убийственная эффективность делась после перерыва? Загадка. Стоило «матрасникам» провести убойную атаку, завершить которую Диего Косте не хватило нескольких сантиметров, как валенсийцы отыгрались. Конкурент Черышева на позиции левого полузащитника Васс точной подачей нашел в штрафной Родриго, тот обработал передачу грудью и сильным ударом метров с 12 расстрелял Яна Облака. Грубейшую ошибку в данном эпизоде допустил неудачно пошедший на перехват подачи капитан гостей Диего Годин. Он промахнулся мимо мяча и помешать Родриго уже не мог.

С появлением на тренерском мостике «Валенсии» Марселино Гарсии Тораля «летучие мыши» стали показывать более организованный футбол, но эмоций оранжевые не утратили. После гола бросились забивать второй и были очень к этому близки – розыгрыш углового привел к удару Паулисты в штангу.

Гости постарались вернуть инициативу, но встретили отчаянное сопротивление хозяев и не нашли, что им противопоставить. А после выхода на замену Гамейро и Батшуайи уже больше думали о том, как бы не упустить очко, нежели о том, как заработать три. В одном из эпизодов Батшуайи, Гамейро и Васс втроем выскочили на двоих защитников и легко вывели датчанина на рандеву с вратарем. Мадридцы должны благодарить небеса и Облака за то, что счет остался неизменным.

«Валенсия» – «Атлетико» – 1:1 (0:1)

Голы: Корреа (Гризманн), 26 – 0:1. Родриго (Васс), 56 – 1:1

«Валенсия»: Нето, Печчини, Гайя, Гарай (Дьякаби, 67), Паулиста, Парехо, Солер (Батшуайи, 76), Кондогбиа, Васс, Лоренсо (Гамейро, 67), Родриго

«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Филипе Луис, Савич, Годин, Сауль, Коке, Лемар (Витоло, 63), Корреа (Парти, 81), Коста, Гризманн (Мартинш, 72)

Предупреждения: Сафич, 13. Гарай, 45+1. Хуанфран, 52. Филипе Луис, 63. Родриго, 70

Судья: Мансано (Дон-Бенито)