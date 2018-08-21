ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

После победы «Спартака» над «Краснодаром» (1:0) в матче 4-го тура РПЛ столичный ресторатор Тахир Холикбердиев, который болеет за «быков», гневно высказался в Twitter о красно-белых и главном арбитре матча Сергее Лапочкине: «Лапочкин тварь – это уже известный факт, а «Спартак» без судей уже давно ничего сделать не может!». Реакция спартаковских фанатов проследовала незамедлительно, причем они насолили обидчику весьма оригинально.

Лапочкин тварь – это уже известный факт, а спартак без судей уже давно ничего сделать не может! https://t.co/Ckl4oNyOdm

— Takhir Kholikberdiev (@mr_takhir) 19 августа 2018 г.

Фаны взорвали интернет. Болельщики «Спартака» моментально набросились на ресторан Холикбердиева «Южане» с плохими отзывами и обрушили рейтинг заведения с 4,4 до 2,4. Возможно у ресторана возникнут проблемы с клиентурой, особенно после искусных отзывов красно-белых фанатов. Они пропитаны аллюзиями на тему субботней игры. Тут вам и непоставленный пенальти в ворота Александра Максименко, и неспортивное поведение Ари с ударом Жиго и последующим удалением новоиспеченного россиянина.

Отзывы быстро почистили что в Яндексе, что в Google. Но интернет помнит все.

Сейчас рейтинг ресторана вернулся на превычную отметку: 4,4 в Яндексе и 4,3 в Google.