Сегодня форварду «Зенита» и сборной России Артему Дзюбе исполнилось 30 лет.

«Советский спорт» рассказывает все, что вы должны знать про парня, который принес так много счастья всей стране во время домашнего чемпионата мира.

1. Зарплата Артема Дзюбы в «Зените» по данным инсайдеров футбольного рынка составляет 3,6 миллиона евро в год. По этому показателю он входит в топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов РПЛ.

2. Дзюбе принадлежит одна из самых ярких фраз в истории российского футбола. После разгромного поражения «Спартака» от «Динамо» (1:5) Артем проводил в отставку испанского тренера Унаи Эмери словами: «Пусть говорит наш тренеришка». После этой истории партнеры в «Зените» в шутку называли его «игрочишка».

3. Пробиться в большой футбол Дзюбе во многом помогли габариты. В детском возрасте он был крепче сверстников и всегда много забивал.

4. Когда Дзюбу только начинали привлекать к тренировкам с первой командой «Спартака», Владимир Федотов и его тренерский штаб рассматривали Артема как преемника Егора Титова – на позиции атакующего полузащитника. Несмотря на большой рост (196 см), Дзюба был хорошо оснащен технически и отлично видел поле.

5. В сезоне РФПЛ 2009 года Дзюба взял 9-й номер, который раньше принадлежал Титову. Валерий Карпин, в тот момент тренировавший «Спартак», зачастую использовал его как форварда в оттяжке – под Веллитоном.

6. «Спартак» четырежды отправлял Дзюбу в аренды: дважды – в «Томь», и столько же раз в «Ростов».

7. В сезонах РФПЛ 2007 и 2008 Дзюба забивал по одному голу, но оба раза спасал «Спартак» от поражения.

8. Полностью раскрыться во взрослом футболе Дзюбе помог Валерий Непомнящий, тренировавший «Томь», куда «Спартак» отправлял Артема в аренду. Всего за томский клуб нападающий провел 35 матчей, забил 14 мячей и отдал семь голевых передач.

9. Свой первый мяч в профессиональной карьере Дзюба забил за «Спартак» в кубковой игре против «Сибири» (3:1) 26 февраля 2007 года. Его гол стал победным.

10. Тот мяч Артем забил на 72-й минуте. Свой первый гол в чемпионатах России он забил в ворота «Томи» 15 августа 2007 года (1:1). И тоже на 72-й минуте.

11. Свой сотый гол в карьере Артем забил в ворота пермского «Амкара» 9 апреля 2016 года.

12. Первый хет-трик в карьере Дзюба оформил за «Ростов». Он отгрузил трешку в ворота «Томи».

13. Из «Спартака» в «Зенит» Дзюба переходил со скандалом. После этого за шесть матчей в футболке сине-бело-голубых против родной команды он забил четыре гола.

14. Свой первый трофей в карьере Дзюба выиграл в составе «Ростова» - это был Кубок России.

15. В составе донского клуба Артем провел самый результативный сезон РФПЛ в карьере. В чемпионате России 2013/14 Дзюба забил 17 голов в 28 матчах, уступив по этому показателю лишь Сейду Думбия, отличившемуся на один раз больше.

16. Свой первый матч за сборную России Дзюба провел против Греции 11 ноября 2011 года (11.11.2011). Он вышел в стартовом составе, а игра закончилась со счетом 1:1.

17. Дзюба стал вторым футболистом в истории СССР/России, которому удалось забить более трех голов в одной игре. В отборочном матче чемпионата Европы-2016 Артем отправил четыре мяча в ворота сборной Лихтенштейна. Больше забивал только Олег Саленко – 5 голов Камеруну на чемпионате мира-1994.

18. Дзюба является рекордсменом сборной России по количеству голов в одном отборочном цикле – в отборе к Евро-2016 он забил восемь мячей.

19. Со своей будущей женой Дзюба познакомился на вечеринке, посвященной празднованию Нового года. Кристина нравилась его другу, но Артем был настойчивее. Сейчас пара воспитывает двоих детей.

20. Дзюба никогда не меняется майками после матчей. В интервью он признавался, что бегать и просить футболки у соперников по его мнению – комично. Однако одну майку он все же попросил – Златана Ибрагимовича, но не лично. Футболку Ибры из сборной ему привез Ким Чельстрем.

21. Лучшим спортсменом в мире Дзюба считает теннисиста Роджера Федерера.

22. Отец Артема – Сергей Дзюба родился в городе Лубна Полтавской области Украины и с детства болел за «Динамо» Киев.

23. Дзюба очень быстро набирает вес, поэтому вынужден соблюдать строгую диету. По признаниям самого нападающего на сборах ему иногда приходится сидеть на кефире и фруктах.

24. Артем считает английскую премьер-лигу лучшей в мире, но болеет при этом за мадридский «Реал».

25. На тренировках в клубе и сборной Дзюба часто надевает вратарские перчатки и играет серии пенальти против партнеров.

26. Дзюба стал первым среди всех футболистов по приросту подписчиков за время чемпионата мира-2018. Перед началом турнира на его инстаграм было подписано 177 тысяч человек, сейчас – 1,2 миллиона.

27. Артем – поклонник серьезной литературы. Он гордится тем, что прочитал «120 дней Содома» Маркиза де Сада.

28. Своим любимым фильмом Дзюба называет «Храброе сердце» Мэла Гибсона.

29. Считается, что Фабио Капелло не вызывал Дзюбу в сборную из-за его проблем с дисциплиной и острого языка.

30. После чемпионата мира голос Дзюбы появился в популярной навигационной программе.