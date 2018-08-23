«НЕ СОГЛАСЕН С КЕЧИНОВЫМ. ПРОМЕС СЕБЯ НЕ ИСЧЕРПАЛ»

– Какие ощущения перед игрой с «Динамо»?

– Считаю, «Спартак» с нынешним составом должен побеждать «Динамо» минимум в два мяча. Однако эмоциональное состояние у команды сейчас, на мой взгляд, неоптимальное. Поэтому ни в чем не уверен.

– Это неоптимальное состояние связано с преждевременным вылетом из Лиги чемпионов?

– Не совсем так. Поражение от ПАОКа – уже следствие. А причины этого состояния мне неизвестны. Об этом надо спрашивать у людей, которые находятся внутри команды. Заявления же со стороны, от тех, кто не до конца информирован, меня не интересуют. И я бы посоветовал болельщикам не прислушиваться.

– Валерий Кечинов в интервью нашему изданию предположил, что Квинси Промес себя в «Спартаке» исчерпал. Согласны?

– Я не профессиональный футболист. Я – профессиональный любитель футбола, и в этом качестве, наблюдая за игрой Промеса в последних матчах, делаю вывод, что его внутренняя мотивация сейчас не на должном уровне. Техника от голландца не ушла, скорость – тоже, а вот фантазий, интересных решений почему-то нет. Мне кажется, это как раз связано с мотивацией.

Однако как футболист Просмес себя точно не исчерпал! Хотя у Кечинова может быть свой взгляд. Он-то как раз, в отличие от меня, профессионал.

– Как вы относитесь к переходу в «Спартак» Романа Еременко, бывшего армейца?

– Хорошо. Все эти разговоры, что он не играл два года в футбол, это все ерунда. Есть пример Эдуарда Стрельцова. Он тоже долго был вне футбола, а затем вернулся и заиграл на высочайшем уровне.

– Так все-таки «Спартак» победит «Динамо» в два мяча?

– Если бы я был тренером, «Спартак» точно победил бы. (Смеется.) Я умею мотивировать, «Машина времени» потому и существует 50 лет, что у меня есть этот дар. Знаю, что такое командный дух и что такое командная игра. Тем более, в детстве я играл в футбол, и отец у меня был профессиональным футболистом. Видимо, в генах что-то осталось.

«В ШКОЛУ «ДИНАМО» ПОСТУПИЛ НА СПОР»

– Вы ведь когда-то поступили в футбольную школу «Динамо»…

– Да. Поступал на спор с Генрихом Федосовым, который был другом моей мамы и моего дяди… Меня приняли, но ходить я туда не стал, не хватало времени – отдал предпочтение боксу. В общем, профессионально футболом не занимался. Сходил на одну тренировку.

Поступление в школу «Динамо» было приколом: я поспорил – и сделал. В моей жизни так было всегда – результат превыше всего. Должен был доказать состоявшемуся футболисту, что я не мальчик, который просто пинает мяч во дворе – и доказал. Тут еще надо понимать, каким тогда был набор в школу «Динамо». Выбирали три дня. Приходило по 700 человек в день.

– Матчи «Спартака» и «Динамо» являются для вас принципиальными?

– Для меня каждая игра «Спартака» особенная. Любая победа – большой праздник, а любое поражение – печаль. И, конечно, на протяжении десятилетий матчи «Спартака» с «Динамо» или с ЦСКА выделялись. Но я не настраиваюсь на дерби по-особому. В детстве у нас дома часто бывали великие спортсмены – футболисты, хоккеисты, боксеры. Они представляли разные клубы, но в жизни никогда не враждовали. Всеволод Михайлович Бобров, на коленках которого мне удалось посидеть, был легендой ЦСКА, а затем тренировал московский «Спартак», хоккейный. И это было нормально.

Я не понимаю, когда болельщики одного клуба идут драться с фанатами другого. Это неприемлемо для меня. И во многом виновата пресса, которая подтравливает и разжигает ажиотаж перед дерби. Зачем все это?

Хороший пример – недавний чемпионат мира. На матчи ходили семьями, потому что не было такого бардака, какой бывает на играх РПЛ. В моем детстве на матчи чемпионата СССР ходили семьями, и продавалось пиво спокойно на стадионе. Друзья моих родителей брали с собой чекушку, чтобы за гол выпить, и никаких драк близко не было.

– Константин Бесков тренировал и «Динамо», и «Спартак». Подход к игре у него и там, и там был одинаковым?

– Я не буду углубляться в тонкости, но «Динамо» и «Спартак» при Бескове играли в разный футбол. А вообще Константин Иванович – легенда обоих клубов. Он смотрел матчи с трибуны, ему был важен рисунок игры, сверху Бесков лучше понимал, кто выполняет его установку, а кто нет.

Кстати, я, когда бываю на стадионе, тоже больше слежу не за отдельными футболистами, а за тем, как по полю перемещается вся команда, как она перестраивается. То захватывает.