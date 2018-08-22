Сильная экономика – сильная лига

Президент ла лиги Хавьер Тебас очень опытный спортивный функционер. К 56 годам он успел поработать на разных должностях в 11 клубах, 12 лет занимал должность вице-президента ла лиги, а в 2013 году выиграл выборы (32 голоса из 42 возможных) и возглавил ее.

За время работы он сильно изменил экономическую модель испанского футбола. В первую очередь – установил очень строгий финансовый контроль за деятельностью клубов, ограничивая их в тратах. Это помогло финансово оздоровить примеру, привлечь новых спонсоров и укрепить экономику лиги и клубов.

Затем ла лига занялась телекартинкой. «Недостаточно просто показывать матч 11 на 11, – рассказывал Тебас. – Нужно понимать, что фанаты хотят видеть красивую игру с хорошим светом и заполненными трибунами. Обычно футбол продается пакетами, и зрители переключают каналы в поисках чего-нибудь привлекательного. Им нужно видеть крутое поле, которое идеально освещено. Мы инвестировали в качество картинки: показываем матчи с воздуха (это дает совершенно иное представление об игре), у нас есть повторы на 360 градусов. Это впечатляет».

Следующий логичный шаг для укрепления экономической мощи лиги и клубов – расширение аудитории. И здесь в первую очередь надо смотреть на неосвоенные, но экономически развитые рынки. В первую очередь, в США. Поэтому европейские клубы и стали в последние годы уезжать на предсезонные сборы в Северную Америку или Китай – туда, где можно обзавестись новым зрителем. Увеличение аудитории – это дополнительные рекламные контракты, которые сулят финансовую выгоду. Тут логика проста и понятна.

Еще весной Тебас говорил о том, что хочет проводить за пределами Испании по одному матчу сезона. Начать в США, а затем расширить географию, проведя игры в Японии или даже России. Один из ключевых критериев выбора – популярность испанского футбола в стране. «Мы бы хотели видеть в примере больше русских, это повысило бы интерес к чемпионату со стороны российской аудитории», – отмечал он.

Тебас – не новатор

Планы Тебаса стали осуществляться быстрее, чем того ожидали. 16 августа, за день до старта чемпионата Испании, ла лига объявила о подписании контракта с американской медиакомпанией Relevent Sports, согласно которому в ближайшие 15 лет некоторое количество матчей сезона будет проводиться в Новом Свете. Поскольку американского зрителя не привлечь вывеской «Хетафе» - «Леганес», одним из участников матча должен быть гранд: «Барселона», «Реал» или «Атлетико». Эль Класико обещают оставить в Испании. Во всяком случае, пока.

Зачем этот контракт Relevent Sports? Американцы рассчитывают таким образом увеличить популярность футбола в преддверии ЧМ-2026, который пройдет в Канаде, США и Мексике. Также Relevent Sports рассчитывает заработать на телеправах ла лиги, которые с 2020 года будет продавать в США и Канаду. Так что повышение популярности ла лиги, а за ней и стоимости телеправ в интересах компании.

Relevent Sports известен тем, что уже несколько лет организует Международный кубок чемпионов, в котором самые популярные клубы Европы проводят матчи по всему миру. Но зрителям уже недостаточно товарищеских игр. Громкие вывески зачастую не оправдывают себя, матчи получаются скучными и играются полурезервными составами. Болельщикам нужна настоящая борьба.

Президент ла лиги ссылается на уже имеющийся опыт в НБА и ФНЛ, которые проводят матчи за пределами страны и континента. Действительно, для США и Канады стало нормальным явлением отправлять команды в другие страны во время регулярного чемпионата в разных видах спорта.

НБА практикует заграничные матчи с 1980-х годов. В нынешнем сезоне за пределы страны вынесены три игры – в декабре «Орландо Мэджик» дважды примет соперников в Мехико, а в январе 2019 года «Вашингтон Уизардс» сразится с «Нью-Йорк Никс» в Лондоне. А, например, матчи НХЛ в разные годы игрались на аренах Японии, Англии, Швеции, Чехии, Финляндии и Германии.

«Почему бы ла лиге не сделать то же самое? – вопрошает Тебас. – Нам важно развивать наш бренд. Организация турнира будет такой, что не повредит интересам клубов».

Так в чем же проблема?

Разница, однако, в том, популярные в США виды спорта проводят национальные чемпионаты по совершенно иной схеме. Если в футболе чемпионат проводится по принципу «каждый с каждым» в два круга (за редким исключением), то в других игровых видах спорта зачастую после регулярного чемпионата следует плей-офф. То есть в рядовых матчах там решается, с какого места клуб стартует в матчах навылет (если попадет в плей-офф), тогда как в футболе каждое очко грозит потерей чемпионства/места в еврокубках/прописки в лиге. Конечно, матчи по-настоящему важные матчи плей-офф ни в НБА, ни в НХЛ, ни в какой другой лиге зарубежом не играются. Это очень важная разница.

Вторым аспектом, который требуется учесть, является плотный календарь грандов. Они и без того регулярно играют через два дня на третий, и подобный перелет через океан опасен тем, что может выбить команду из привычного недельного цикла. Одна-две неудачные игры, и перспективы попасть в еврокубки/не вылететь из Лиги чемпионов могут стать призрачными. И если середнякам терять особо нечего, грандов такой вариант устраивать не должен.

Также стоит вопрос с болельщиками, которые купили абонементы, а получат за ту же сумму меньшую услугу. Причем если речь пойдет о переносе в США домашних матчей аутсайдеров против грандов, то получится, что болельщики, купившие абонемент, лишатся увидеть одну из лучших команд страны и мира. Или клубы за свой счет будут отправлять болельщиков на игру через океан?

А время начала матчей? Разница во времени между США и Испанией составляет шесть часов. Не катастрофично для выбора оптимального времени начала игры, но также создает дополнительные трудности.

«Мы возмущены!»

В среду капитаны всех клубов примеры собрались в офисе Ассоциации футболистов Испании (AFE) для того, чтобы сформулировать свое заявление по данной теме. Вкратце его можно сформулировать так: «Мы возмущены, это проявление неуважения!». В первую очередь тем, что контракт с Relevent Sports был подписан без обсуждения с ними.

Президент AFE Давид Аганзо после встречи с игроками рассказал о том, что они выработали свои претензии, и в сентябре на встрече с Тебасом он их руководителю ла лиги адресу. И пригрозил, что не исключает забастовки футболистов, если вопросы не будут решены. Помимо контракта с Relevent Sports игроков беспокоят проблемы, связанные с насыщенным календарем, экономический контроль, попытка создания параллельного профсоюза (ON Players).

Аганзо подчеркнул, что никакие финансовые компенсации не повлияют на принятое капитанами решение. «Игроки не продаются, мы думаем о болельщиках, здоровье и многом другом».

AFE установила крайнюю дату принятия решения в конце сентября – начале октября, сразу после намеченной встречи с командой Тебаса.

Среди футболистов на встрече присутствовали: