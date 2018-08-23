Тогда красно-синие победили «Мольде» в Москве со счетом 2:0, но в Норвегии сенсационно уступили 0:4 и вылетели из Лиги чемпионов.

- Хорошо помните те игры с норвежцами?

- Естественно. Такое не забывается. После домашней победы почти никто не сомневался, что «Мольде» мы пройдем. А в итоге получили на выезде четыре гола в свои ворота. Было очень неприятно.

- Что тогда стряслось с ЦСКА?

- Думаю, сказался выезд в Элисту перед ответной игрой с «Мольде». Там была сорокоградусная жара. А потом была еще какая-то тренировочная игра в Англии… Дальние перелеты, разумеется, вымотали команду физически. Против норвежцев мы играли медленно, а соперник, наоборот, носился по полю.

- «Мольде» тогда повезло? Все залетело?

- Без везения победить 4:0 в принципе сложно. В первом мяче ошибку допустил наш вратарь Дмитрий Гончаров. Потом и оборона стала проваливаться. Хозяева почувствовали, что мы даем им шанс - и дожали нас. Так что «Мольде» победил заслуженно. ЦСКА не справился с давлением, когда счет по сумме двух игр сравнялся.

- Но по классу соперник вам сильно уступал, верно?

- Мы не так хорошо знали эту команду. Но потом «Мольде» прошел испанскую «Мальорку» и отобрался в группу Лиги чемпионов. Значит, класс норвежцев был не такой и низкий. Запомнился полузащитник Хоссет, который отгрузил нам двушку.

- Сейчас «Мольде» на фоне «Зенита» уж точно смотрится аутсайдером.

- Только не надо игрокам так думать. В европейских чемпионатах такая интенсивность, что наша премьер-лига позавидует. В России только на дерби сумасшедший настрой, а там в любой игре идет битва. Не важно, норвежцы, шведы, датчане - везде интенсивность сумасшедшая. Думаю, «Мольде» на голову выше почти всех наших клубов, с которыми регулярно играет «Зенит». Поэтому нельзя ни в коем случае расслабляться.

- Тем более, что в предыдущем раунде расслабленность привела к поражению «Зенита» 0:4 от минского «Динамо»…

- Вот именно. И теперь в Питере соперник не развалится, как минчане в ответной игре. Норвежцы намного опаснее белорусов. Надо готовиться к тому, что «Мольде» навяжет команде Сергея Семака равную игру.

- Откуда такая уверенность? Вы следили за «Мольде»?

- Нет, матчей не видел. Но я знаю, что там давно тренирует Уле Гуннар Сульшер. Он и игроком был классным, и тренерского опыта уже набрался. Предположу, что «Мольде» сыграет на контратаках. Против такого футбола «Зениту» неудобно. А нужно же создавать задел в счете перед выездом в Норвегию.